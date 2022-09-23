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Зеленський створив військові адміністрації у 20 населених пунктах Луганської області
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив військові адміністрації у низці населених пунктів Луганської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Згідно з указом створено 20 міських, сільських та селищних військових адміністрацій у Щастинському, Сватівському та Старобільському районах Луганської області. При цьому 4 – шляхом реорганізації військово-цивільних адміністрацій у військові адміністрації.
Топ коментарі
+6 Saskia Jansen
показати весь коментар23.09.2022 21:15
+4 Saskia Jansen
показати весь коментар23.09.2022 21:36
+2 Joshua Merlin
показати весь коментар23.09.2022 21:14
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Будь ласка, зачекайте...
Тепер він пацріот.
"
Все дуже просто: південь України ЗДАЛИ ЗАКОННО, а Жуляни ЗАХИСТИЛИ НЕЗАКОННО. А хто не згоден, той бот."
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Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
а зе тільки поставив підпис та оголосив???
бо призначені на гуманітарку з задачою справились
КУРСУ В НАТО і ще деякі приятності для ліліпутіна як раз перед 24 лютим - ТОМУ Зе КЛОУН
ТАК БЕСТРАШНО і їздив по Карпатам і Сейшелам, бо думав ліліпутін оцінить таку уступчівость
і не нападе. Вова Зе страшно був поражен прямо в очко 24 лютого коли зрозумів що всі його
поступки "Надо просто пєрєстать стрєлять" і Вагнергейт для ліліпутіна капля у морі.
☠
25 ЛЮТОГО - ВСРАТА БУБОЧКА ШУКАЄ ВИХОДУ НА БЛІДНУ МОЛЬ ЩОБ ЩЕ ЩОСЬ ЗДАТИ 🤢
Цього ,,листа''в приватному повідомленні я отримав приблизно два тижні тому. Не хотів просто його відкривати, бо людина, яка його написала не дуже добре колись повелась зі мною. Так, це мій знайомий, молодший за мене на років 10 - 12, навіть далекий родич, дружили у ФБ, але після 19 року ми стали затятими ворогами. Ми сперечались, доходило навіть до того, що обіцяли натовкти рила один одному. Я йому тоді написав: ,,Ваш вибір призведе до хаосу і розрухи в державі'', на що він пообіцяв мене задушити ,,своїми власними руками''. Після того я його видалив і наші дороги розійшлись.
,,Привіт Ярослав. Знайшов трохи часу. Я не впевнений, що ти прочитаєш моє звернення, але все таки наважусь. Я вже чотири місяці на передку. Не буду писати, як тут о....уєнно, але даємо оркам такої п....ди, як не давали їм ще мабуть від козацької доби. Чому я вирішив тобі написати? Пройшло вже пару років, як ми видалили один одного з ,,друзів''. Так, ми сперечались, ми доказували один одному свою правоту. Тоді мене дуже вкурвлювали твої пости про Пороха, з якими я не хотів погоджуватись.
Пройшов час і їх читаю дальше, хоч ми не в друзях. Є один наш спільний знайомий, який часто робить репости. Хоч не все що ти пишеш, я читаю, сам знаєш чому. Наскільки ти був правий тоді і зараз, особливо тут, коли все бачиш на свої очі і розумієш що відбувається насправді. Я не можу описувати все, що тут відбувається, як не як давав присягу служити України і нашому народу. Але прийде час і все стане на своє місце, я дуже в це вірю і вірять мої пацани з якими я тут, які поруч і які прикривають один одного. Що тебе попрошу. По перше, вибач мені за мою недолугість тоді. І друге, я б хотів, якщо все добре закінчиться, щоб ми все таки зустрілись. Але якщо не дай Бог....я дуже тебе прошу, не згадуй мене з поганої сторони і постав свічку за моє здоров'я, бо дуже хочу бачити на свої очі як поздихають всі орки і ті що привели війну до нашого порогу. Так, я помилявся і свої помилки мені приходиться виправляти тут, на війні, на жаль. Не знаю, чи ти мені відповіси, але напиши хоч два слова, чи ти мені вибачив і чи віриш мені. Дозволь потиснути твою руку. Слава Україні! Смерть ворогам!''.
Zеленський обнюхався добряче???
20шт. "місць" по розкраданню державних коштів (платників податків - Українців), бо іншої цілі нема.
М..да
Комі війна, а кому...