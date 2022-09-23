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Зеленський створив військові адміністрації у 20 населених пунктах Луганської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив військові адміністрації у низці населених пунктів Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Згідно з указом створено 20 міських, сільських та селищних військових адміністрацій у Щастинському, Сватівському та Старобільському районах Луганської області. При цьому 4 – шляхом реорганізації військово-цивільних адміністрацій у військові адміністрації.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6


"

Все дуже просто: південь України ЗДАЛИ ЗАКОННО, а Жуляни ЗАХИСТИЛИ НЕЗАКОННО. А хто не згоден, той бот."
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23.09.2022 21:15
+4
Taras Chornovil

·

Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
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23.09.2022 21:36
+2
вова, вспомни чака, поц... не админисрации надо створювать, а бороться за Украину... ашкенази... безродный...
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23.09.2022 21:14
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Зе створив …
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23.09.2022 21:12 Відповісти
Зе створив образ українофоба який перевзувається в сальто - мортале.
Тепер він пацріот.
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23.09.2022 22:35 Відповісти
вова, вспомни чака, поц... не админисрации надо створювать, а бороться за Украину... ашкенази... безродный...
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23.09.2022 21:14 Відповісти


"

Все дуже просто: південь України ЗДАЛИ ЗАКОННО, а Жуляни ЗАХИСТИЛИ НЕЗАКОННО. А хто не згоден, той бот."
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23.09.2022 21:15 Відповісти
Ага. Кротівню в Опі теж створив! "творець" блін!
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23.09.2022 21:25 Відповісти
Пора красти.
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23.09.2022 21:21 Відповісти
оставлю тут....., на всякий случай.....
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23.09.2022 21:23 Відповісти
Ну ось де буде ближчим часом гаряче...
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23.09.2022 21:24 Відповісти
Taras Chornovil

·

Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
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23.09.2022 21:36 Відповісти
зе чи єрмак
а зе тільки поставив підпис та оголосив???
бо призначені на гуманітарку з задачою справились
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23.09.2022 21:45 Відповісти
Україну здати у Зе клоуна не вийшло, а він вже домовився через Козака на ВІДМОВУ ВІД
КУРСУ В НАТО і ще деякі приятності для ліліпутіна як раз перед 24 лютим - ТОМУ Зе КЛОУН
ТАК БЕСТРАШНО і їздив по Карпатам і Сейшелам, бо думав ліліпутін оцінить таку уступчівость
і не нападе. Вова Зе страшно був поражен прямо в очко 24 лютого коли зрозумів що всі його
поступки "Надо просто пєрєстать стрєлять" і Вагнергейт для ліліпутіна капля у морі.


25 ЛЮТОГО - ВСРАТА БУБОЧКА ШУКАЄ ВИХОДУ НА БЛІДНУ МОЛЬ ЩОБ ЩЕ ЩОСЬ ЗДАТИ 🤢
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23.09.2022 22:32 Відповісти
Jaroslav Lisevich.

Цього ,,листа''в приватному повідомленні я отримав приблизно два тижні тому. Не хотів просто його відкривати, бо людина, яка його написала не дуже добре колись повелась зі мною. Так, це мій знайомий, молодший за мене на років 10 - 12, навіть далекий родич, дружили у ФБ, але після 19 року ми стали затятими ворогами. Ми сперечались, доходило навіть до того, що обіцяли натовкти рила один одному. Я йому тоді написав: ,,Ваш вибір призведе до хаосу і розрухи в державі'', на що він пообіцяв мене задушити ,,своїми власними руками''. Після того я його видалив і наші дороги розійшлись.

,,Привіт Ярослав. Знайшов трохи часу. Я не впевнений, що ти прочитаєш моє звернення, але все таки наважусь. Я вже чотири місяці на передку. Не буду писати, як тут о....уєнно, але даємо оркам такої п....ди, як не давали їм ще мабуть від козацької доби. Чому я вирішив тобі написати? Пройшло вже пару років, як ми видалили один одного з ,,друзів''. Так, ми сперечались, ми доказували один одному свою правоту. Тоді мене дуже вкурвлювали твої пости про Пороха, з якими я не хотів погоджуватись.

Пройшов час і їх читаю дальше, хоч ми не в друзях. Є один наш спільний знайомий, який часто робить репости. Хоч не все що ти пишеш, я читаю, сам знаєш чому. Наскільки ти був правий тоді і зараз, особливо тут, коли все бачиш на свої очі і розумієш що відбувається насправді. Я не можу описувати все, що тут відбувається, як не як давав присягу служити України і нашому народу. Але прийде час і все стане на своє місце, я дуже в це вірю і вірять мої пацани з якими я тут, які поруч і які прикривають один одного. Що тебе попрошу. По перше, вибач мені за мою недолугість тоді. І друге, я б хотів, якщо все добре закінчиться, щоб ми все таки зустрілись. Але якщо не дай Бог....я дуже тебе прошу, не згадуй мене з поганої сторони і постав свічку за моє здоров'я, бо дуже хочу бачити на свої очі як поздихають всі орки і ті що привели війну до нашого порогу. Так, я помилявся і свої помилки мені приходиться виправляти тут, на війні, на жаль. Не знаю, чи ти мені відповіси, але напиши хоч два слова, чи ти мені вибачив і чи віриш мені. Дозволь потиснути твою руку. Слава Україні! Смерть ворогам!''.
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23.09.2022 22:50 Відповісти
Я тут одну сусідку перевиховувала,довгенько присилаючи їй думки і докази різних людей і от що вона мені прислала.Люба, я не поділяю твоїх поглядів. Да,ми всього не знаємо. Але я підтримую Зеленського.Після цього я видалила всю історію спілкування з нею,такі не лікуються і точка!.
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23.09.2022 23:00 Відповісти
20 адміністрацій???

Zеленський обнюхався добряче???

20шт. "місць" по розкраданню державних коштів (платників податків - Українців), бо іншої цілі нема.

М..да
Комі війна, а кому...
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24.09.2022 06:51 Відповісти
 
 