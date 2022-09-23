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Керівництво Житомирщини нагородило чиновників часів Януковича - Павленка і Рижука, - Кіпіані
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівництво Житомирської області нагородило двох колаборантів - Юрія Павленка та Сергія Рижука.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Вахтанг Кіпіані.
Він зазначив: "У Житомирі обласна державна адміністрація нагородила орденами двох колаборантів - депутата від ОПЗЖ, а раніше і від ПР Павленка і екс-главу ОДА часів Януковича - від Харківських угод до розстрілу Майдану Рижука. Хочеться спалити їх всіх нахєр. Вони цього заслуговують. І нагороджених, і тих, хто додумався до такого - у кого не мізки, а гівно".
Топ коментарі
+25 Олексій Столяренко dc005695
показати весь коментар23.09.2022 22:40
+24 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар23.09.2022 22:41
+20 Перехватчик
показати весь коментар23.09.2022 22:34
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Будь ласка, зачекайте...
Прийде час і розберемося з усіма, і з тими, кого нагороджують і з тими, хто нагороджує!
беріть у руки калаша і йдіть у воєнний час розбиратися з представниками влади!
Слабо самому взять і прістрєліть?
Якщо так, то краще не писати дурниць!
А в сім'ї, як відомо, не без виродка-кума!
У воюючій країні нагороджувати медалями по суті колаборантів і агентів кремля.
Мабуть Зе влада послала сигнал по Україні - спасайте клоуна і його владу і вам буде
ІНДУЛЬГЕНЦІЯ навіть за сатанинські гріхи і кровозмішання
https://www.zhitomir.info/news_209874.html
ющ зібрав навколо себе кодло негідників і пройдисвітів
чи не муха Зє-Зє ?
з паном Вахтангом згоден!
тільки палити !
підла і підступна істота
головне питання - яка підла істота зробила подання на "нахраждєніє"?
***** їх не вчить
Затушкувався він до ригів вже в 2009-му році, будучи нардепом 6-го скл., перед виборами 2010року
Телеканал Рада за наші гроші продовжує легалізацію й відмивання наймерзенніших сепарів і україноненависників, а за сумісництвом нинішніх союзників слуг Зеленського у Верховній Раді. Цього тижня в трансляціях каналу в рамках єдиного телемарафону помічено такого собі Валєрія Гнатенка, висуванця й члена фракції ОПЗЖ, соратника Медведчука, нині союзника Зеленського, до депутатства міського голови Дружківки на Донеччині. Це та особа, де клеймо ставити ніде. У 2014-му виступив за проведення "референдуму" в ДНР. Зеленський, а тобі, коли зараз так жорстко звинувачуєш нинішніх організаторів фейкових "референдумів", від такого союзничка в усіх голосуваннях та медійній підтримці, не чухається?
У травні 2014-го, коли Дружківку захопили проросійські терористи, Гнатенко установив прапор динири на міській раді, яку спокійно очолював під кураторством рашистів та сепаратистів, підтримував проведення злочинного "референдуму". Газета міськради виходила в період окупації з прапором динири та публікувала установчі документи й накази сепарського утворення. Пропоную вам глянути на нього ще в таких обставинах. Тут 13 квітня 2014 року (Дружківка тоді ще не була захоплена рашистськими бойовиками) цей Гнатенко виступає на сепаратистському мітингу під прапорами рф і динири. Схвалює сепаратистські рішення й обіцяє організувати зібрання депутатів і мерів Донбасу для його повного відділення від України.
Після звільнення міста, опираючись на тоді сильні прорашистські настрої містян зумів зберегти волю й посаду на виборах 2015р. Публічно принижував учасників Революції Гідності, виступав з антиукраїнськими заявами на прорашистських каналах. Ще помічений у серйозних корупційних діяннях. І є фігурантом справ СБУ/ДБР за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Хоча, після 2019-го справи змогли тихенько прикрити або вивести з них особу Гнатенка.
Зараз через канал Рада, де не допускають нікого з проукраїнських сил, став учасником програми відбілювання ворогів України.