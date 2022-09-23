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Новини Політика України
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Житомирщина (1040) Кіпіані (39) нагорода (1105) Павленко Юрій (9)

Керівництво Житомирщини нагородило чиновників часів Януковича - Павленка і Рижука, - Кіпіані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво Житомирської області нагородило двох колаборантів - Юрія Павленка та Сергія Рижука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Вахтанг Кіпіані.

Він зазначив: "У Житомирі обласна державна адміністрація нагородила орденами двох колаборантів - депутата від ОПЗЖ, а раніше і від ПР Павленка і екс-главу ОДА часів Януковича - від Харківських угод до розстрілу Майдану Рижука. Хочеться спалити їх всіх нахєр. Вони цього заслуговують. І нагороджених, і тих, хто додумався до такого - у кого не мізки, а гівно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцю Житомирщини, який передавав РФ дані про розташування стратегічних об‘єктів, повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Керівництво Житомирщини нагородило чиновників часів Януковича - Павленка і Рижука, - Кіпіані 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Не треба перекладати на час і втішати себе дурнею. Якщо зараз не розберемось, то більш ніколи до цього не повернемось!
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23.09.2022 22:40
+24


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23.09.2022 22:41
+20
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23.09.2022 22:34
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23.09.2022 22:34 Відповісти


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23.09.2022 22:41 Відповісти
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23.09.2022 23:31 Відповісти
Це того Муженко, який план свій фірмовий розробив по вигнанню орків з Харківщини
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23.09.2022 22:49 Відповісти
Свій? Фірмовий?
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23.09.2022 22:51 Відповісти
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23.09.2022 22:52 Відповісти
Вахтанже! Тримайте себе в руках!
Прийде час і розберемося з усіма, і з тими, кого нагороджують і з тими, хто нагороджує!
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23.09.2022 22:36 Відповісти
Не треба перекладати на час і втішати себе дурнею. Якщо зараз не розберемось, то більш ніколи до цього не повернемось!
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23.09.2022 22:40 Відповісти
геніяльно!
беріть у руки калаша і йдіть у воєнний час розбиратися з представниками влади!
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23.09.2022 22:46 Відповісти
если есть 100% доказательства - то вполне реальный ход событий. потому как лучше пристрелить чем потом ракета прилетит.
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23.09.2022 23:37 Відповісти
От пропоную Вам не говорити, а зробити те, що пишете!
Слабо самому взять і прістрєліть?
Якщо так, то краще не писати дурниць!
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23.09.2022 23:44 Відповісти
Як що зараз змовчать, то з якого перепугу хтось це буде згадувати колись, чи до того буде.
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23.09.2022 22:43 Відповісти
Саме час-***....
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23.09.2022 22:38 Відповісти
Павленко це ж любий друзь Йущенка та його любих друзів
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23.09.2022 22:39 Відповісти
Юляюля?
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23.09.2022 22:42 Відповісти
Йуля була в Нашій Україні та призначила паскудника з цієї зграї міністром молоді?
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23.09.2022 22:48 Відповісти
Юля ніколи не була в "Нашій Україні", вона завжди була у своїй "Батьківщині".
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23.09.2022 22:56 Відповісти
і міністри в її уряд призначались за погодження з нею.
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24.09.2022 00:22 Відповісти
не друзь, а цілий КУМ Ющенка!
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23.09.2022 22:47 Відповісти
Ющенку з кумами взагалі як пороблено
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23.09.2022 22:50 Відповісти
Не все так однозначно. В Ющенка багато дітей, тому й багато кумів.
А в сім'ї, як відомо, не без виродка-кума!
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23.09.2022 22:58 Відповісти
особливо з баригою соєвою
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23.09.2022 23:32 Відповісти
тому що їхні руки нічого не брали
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23.09.2022 23:10 Відповісти
Біля нього ФСБ чимало агентів посадила, але біля Боневтіка найкрутіший їх агент - Єрмаков. Я вважаю, що коли цього кремлівського пацюка міняти, то він "потягне" вдвічі-втричі більше, аніж Медведчук...
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24.09.2022 01:06 Відповісти
Ці два ублюдка заслуговують на шибинецю
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23.09.2022 22:40 Відповісти
НУ БЛД, ЦЕ ВЖЕ ПРИЇХАЛИ ,,,,
У воюючій країні нагороджувати медалями по суті колаборантів і агентів кремля.
Мабуть Зе влада послала сигнал по Україні - спасайте клоуна і його владу і вам буде
ІНДУЛЬГЕНЦІЯ навіть за сатанинські гріхи і кровозмішання
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23.09.2022 22:41 Відповісти
А то що рьігі у вр, на всіх керівних посадах у всіх владах, державних службах щодня серуть нам в рот?
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24.09.2022 07:57 Відповісти
І люди мовчать ....
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23.09.2022 22:42 Відповісти
Зараз не час говорити. Час стріляти.
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23.09.2022 22:54 Відповісти
Не мовчать, це вже кілька днів топ-новина в нас, по коментарям... а як ці риги там цьомаються, прям Херої Вкраїни, за заслуги. Стільки як вони за яника ніхто не накрав, з губернаторів
https://www.zhitomir.info/news_209874.html
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23.09.2022 22:59 Відповісти
А в нас данєцкіє пацани вже на шахти приїхали, ринок віджали.
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23.09.2022 22:44 Відповісти
одне бидло нагороджує друге бидло....а третє бидло сидить в Києві і щовечора хрюкає....
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23.09.2022 22:46 Відповісти
22-23 лютого 2014р., наш міський турклуб Полісся разом з патріотами штурмує облраду в Житомирі, піздно ввечері, всередині міліція і нацгвардія. Нас реально обстрілюють травматичною зброєю і зверху з якихось патрубків газом. В нас тіко скклелазні шоломи і льодоруби. Опівночі пробили вхід і загнали ментів на другий поверх, де вони ще розпилили газ і кудись звалили. Вибили двері кабінету Рижука на 2-му поверсі (смотрящего від Яника по Житомирщині) , там за шкафом що повертається - була тіпа таємна кімнатка і величезний холодильник з віп-їдлом і бухлом. Я своїм льодорубом монотонно розбивав пафосні фото на стінах в рамках під склом в холлі- Рижук з Яником, Рижук в ВР з Морозом.В нас зі зброї тіко пляшки з запальною сумішшю. Рижук тоді тихо злився, за ним ніби був оберемок справ від СБУ. Як завжди все замяли. Він тепер "чистий", ага 😏А тепер, двоє з нас гризуть на війні пр сантиметру села Вкраїни, а ці с*ки один одного нагороджують за "заслугі пєрєд Житомирщининою..." Це маразм вищого гатунку. Ні**я не міняється... 😬
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23.09.2022 22:49 Відповісти
ну то вже добийте падло льодорубом...
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23.09.2022 22:53 Відповісти
Юра Павлєнко унікальний персонаж в історії України. Його тесть, "банщик" Євсєєв, вїхав "ні звідки" на територію оболонського центру рекреації Нацбанку на ржавих жигулях. Вже через рік "обслуговування" Ющенко він став впливовим типом і навіть сам Ющ задіяв його в схемах з фальшивими авізо. Після перемоги Юща на виборах (2004-2005) Євсєєв прилаштував свого зятя Юрочку на перше в його житті місце роботи. Отак відразу в міністри молоді та спорту... "Банщик Євсєєв" це як Єрмак сьогодні. Переконаний що він був і є агентом ФСБ, а вся карєра його зятя це підтверджує. У Ющенко був ще один улюбленець - Катеринчук... Зверніть увагу що з великої родини Ющенко і родин всіх його "улюбленців" ніхто не став на захист України зі зброєю в руках. Накрали і тихо жеруть під картатими ковдрами... Ну а Червоненко це ... взагалі клініка...
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23.09.2022 22:51 Відповісти
так ви маєте рацію
ющ зібрав навколо себе кодло негідників і пройдисвітів
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23.09.2022 23:07 Відповісти
Ні, то тому у Кремлі підібрали, доки ми очі заплющували...
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24.09.2022 01:09 Відповісти
В часи чеченських авізо льоха данілов тільки почав ходити в малиновому з цепами, а адрюха портков тягнув срочну, а майбутня бабушка української корупції торгувала бензином в Дніпрі з колгоспорадгоспами. А Ющенко був в Агропромбанку. Заправляли всім інші кладоіскателі.
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23.09.2022 23:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2010/01/21/4650769/
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23.09.2022 23:50 Відповісти
Керівників областей обирає президент він за них несе політичну відповідальність.Якщо вони нагороджують колаборантів з оточення януковича то це -політика самого Зеленського!
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23.09.2022 22:52 Відповісти
Керівництву Житомирщини золоті батони спокою не дають - на пиці цього керівника все написано(((
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23.09.2022 22:53 Відповісти
а хто його ставив ?

чи не муха Зє-Зє ?
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23.09.2022 22:57 Відповісти
в Житомирі напевне чекали "асвабадітєлєй", але не дочекалися..., а тут така нагода, хоч нагородити "достойних" людей...
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23.09.2022 22:53 Відповісти
"За что ?" спитала Му-Му у Герасіма перед екзекуцією....

з паном Вахтангом згоден!
тільки палити !
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23.09.2022 22:56 Відповісти
юрко павлєнко ще при ющі хороводив на житомирщині
підла і підступна істота
головне питання - яка підла істота зробила подання на "нахраждєніє"?
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23.09.2022 23:03 Відповісти
Купа довбойобів

***** їх не вчить
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23.09.2022 23:22 Відповісти
А хіба той павленко не був міністром за часів Ющенка?
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24.09.2022 00:17 Відповісти
часів першого прем'єрства Тимошенко, як член коаліції - був він міністром. Призначала його вся коаліція.
Затушкувався він до ригів вже в 2009-му році, будучи нардепом 6-го скл., перед виборами 2010року
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24.09.2022 00:37 Відповісти
Тарас Чорновіл:

Телеканал Рада за наші гроші продовжує легалізацію й відмивання наймерзенніших сепарів і україноненависників, а за сумісництвом нинішніх союзників слуг Зеленського у Верховній Раді. Цього тижня в трансляціях каналу в рамках єдиного телемарафону помічено такого собі Валєрія Гнатенка, висуванця й члена фракції ОПЗЖ, соратника Медведчука, нині союзника Зеленського, до депутатства міського голови Дружківки на Донеччині. Це та особа, де клеймо ставити ніде. У 2014-му виступив за проведення "референдуму" в ДНР. Зеленський, а тобі, коли зараз так жорстко звинувачуєш нинішніх організаторів фейкових "референдумів", від такого союзничка в усіх голосуваннях та медійній підтримці, не чухається?
У травні 2014-го, коли Дружківку захопили проросійські терористи, Гнатенко установив прапор динири на міській раді, яку спокійно очолював під кураторством рашистів та сепаратистів, підтримував проведення злочинного "референдуму". Газета міськради виходила в період окупації з прапором динири та публікувала установчі документи й накази сепарського утворення. Пропоную вам глянути на нього ще в таких обставинах. Тут 13 квітня 2014 року (Дружківка тоді ще не була захоплена рашистськими бойовиками) цей Гнатенко виступає на сепаратистському мітингу під прапорами рф і динири. Схвалює сепаратистські рішення й обіцяє організувати зібрання депутатів і мерів Донбасу для його повного відділення від України.
Після звільнення міста, опираючись на тоді сильні прорашистські настрої містян зумів зберегти волю й посаду на виборах 2015р. Публічно принижував учасників Революції Гідності, виступав з антиукраїнськими заявами на прорашистських каналах. Ще помічений у серйозних корупційних діяннях. І є фігурантом справ СБУ/ДБР за ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Хоча, після 2019-го справи змогли тихенько прикрити або вивести з них особу Гнатенка.
Зараз через канал Рада, де не допускають нікого з проукраїнських сил, став учасником програми відбілювання ворогів України.
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24.09.2022 00:34 Відповісти
Нужно их наградить ПОВЕШЕНИЕМ!
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24.09.2022 06:43 Відповісти
Після нарогодження Лисолго і Пікалова не дивно...
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24.09.2022 07:57 Відповісти
А так, то Пугачова у всьому винна. Он як її всі хейтили кому не лінь, а тут зеленого лайна в рот набрали.
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24.09.2022 08:03 Відповісти
рьігоанал - вьішая стадія русофілії в Україні, путьовка в жьізнь!
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24.09.2022 08:44 Відповісти
 
 