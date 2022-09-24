Треба призупинити членство Росії в Радбезі ООН, - Мішель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері
"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.
Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.
Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.
Топ коментарі
+30 Харьков Сумской
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+24 Павло ШОвте
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+11 Роман Кокоровець
показати весь коментар24.09.2022 00:38
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Лаврову візу більше не давати, а Небензю в багаж на Стамбул здати. Далі він сам дорогу знайде.
Це куди поважніший пан, в якого слова з ділом не розходяться!
а не частная собственность рф.
Це якщо загалом.
А в конкретному випадку із Заліссям - з'ясувати, як країна, яка взагалі не подавала заявку на вступ до ООН, не просто є її членом, а ще й сидить в РБ!