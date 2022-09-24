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Треба призупинити членство Росії в Радбезі ООН, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мішель

Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері 

"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.

Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Плюсую 100 разів.

Лаврову візу більше не давати, а Небензю в багаж на Стамбул здати. Далі він сам дорогу знайде.
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24.09.2022 00:12
+24
Может я чего-то не понимаю, но какой смысл люди вкладывают в слова "ядерное оружие может попасть в руки террористов, в случае распада России"? А сейчас, *****, ядерное оружие в чьих руках?
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24.09.2022 00:38
+11
там в Туреччині є гарна традиція вбивати кацапських послів .
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24.09.2022 00:38
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Плюсую 100 разів.

Лаврову візу більше не давати, а Небензю в багаж на Стамбул здати. Далі він сам дорогу знайде.
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24.09.2022 00:12 Відповісти
там в Туреччині є гарна традиція вбивати кацапських послів .
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24.09.2022 00:38 Відповісти
треба!
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24.09.2022 00:13 Відповісти
Треба
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24.09.2022 00:17 Відповісти
Гарні пропозиції.
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24.09.2022 00:17 Відповісти
це не Шмигаль...
Це куди поважніший пан, в якого слова з ділом не розходяться!
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24.09.2022 00:20 Відповісти
Не з того починають. Треба призупинити членство росії на планеті Земля.
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24.09.2022 00:25 Відповісти
Для любого изменения регламента ООН, нужно решение сб ООН, где у параши вето. Замкнутый круг...
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24.09.2022 00:26 Відповісти
Треба кацапи не нацiя,це скот!
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24.09.2022 00:27 Відповісти
Шарль Шмигаль чи Денис Мішель? Я їх плутаю
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24.09.2022 00:31 Відповісти
Для початку хай усі четверо в ООН ********** небензю і лаврова!
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24.09.2022 00:41 Відповісти
Нехай не пожаліють три мішка вівса - лаврушці забити молотком в сраку.
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24.09.2022 01:04 Відповісти
хай спочатку наздоженуть
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24.09.2022 01:16 Відповісти
Нарешті, хоча б заговорили про це.
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24.09.2022 00:34 Відповісти
«Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем необходимость полного выполнения стамбульских договоренностей - МИД России» Так їх же не було? Чи були? Чи не було?
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24.09.2022 00:37 Відповісти
Может я чего-то не понимаю, но какой смысл люди вкладывают в слова "ядерное оружие может попасть в руки террористов, в случае распада России"? А сейчас, *****, ядерное оружие в чьих руках?
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24.09.2022 00:38 Відповісти
Наразі ядерна зброя знаходиться в лапах найжорстокішого терориста в світі - це кремлівський фюрер ‼️
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24.09.2022 00:43 Відповісти
Моя мрія, щоб ***** в Кремлі застрелився з атомної бомби.
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24.09.2022 23:14 Відповісти
а хто ті терористи? Буряти чи Чеченці?
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24.09.2022 00:54 Відповісти
Врядли получится. Китай будет против.
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24.09.2022 00:41 Відповісти
я так розумію, що будуть через Генасамблею робити реформу, а отже більшістью голосів усіх членів ООН
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24.09.2022 00:51 Відповісти
Если Китай будет выеживаться - тоже вылетит.
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24.09.2022 09:20 Відповісти
ООН-- это организация международная,
а не частная собственность рф.
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24.09.2022 01:00 Відповісти
З одною поправкою - не ПРИзупиняти, а виключати таких з членів Радбезу!

Це якщо загалом.

А в конкретному випадку із Заліссям - з'ясувати, як країна, яка взагалі не подавала заявку на вступ до ООН, не просто є її членом, а ще й сидить в РБ!
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24.09.2022 01:29 Відповісти
Сраніе приемники сраного сАюза ,гнать их нах обоссанніми аквафрешами отовсюду с захлестом по мордам лица
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24.09.2022 07:24 Відповісти
и вернуть в Совбез Тайвань вместо вонючего китая...
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24.09.2022 07:33 Відповісти
Для цього спочатку потрібно, аби Тайвань визнали країни - члени ООН, і то хоча б звичайна більшість.
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24.09.2022 10:40 Відповісти
Тайвань був членом Радбезу... але завдяки полякову (гру) американці поновили відношення з США... зараз США лікті кусають... а 51 рік тому це було... було-було... хоча всьому свій час...
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24.09.2022 16:25 Відповісти
 
 