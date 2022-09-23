Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН
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Російська Федерація не має жодних законних підстав бути членом Організації Об’єднаних Націй.
Таку думку доводять активісти Civic Hub, інформує Цензор.НЕТ.
"24 грудня 1991 року російський президент Борис Єльцин написав листа генсеку ООН, де попросив використовувати назву "Російська Федерація" замість СРСР.
Тодішній генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр розіслав цей лист всім делегаціям. Таким чином Росія отримала від СРСР спадок у вигляді членства в ООН, а головне - місце в Раді безпеки.
Найцікавіше, що 24 грудня ніякої Російської Федерації не існувало. Вона виникла лише наступного дня. Більш того, визнала вона себе наступником не всього СРСР, а лише російської його частини.
Таким чином Росія, користуючись одним лише листом, який займає менше сторінки тексту, змогла забрати собі всі повноваження Радянського союзу в ООН", - йдеться у повідомленні.
Активісти наголошують, що досі Росія - єдина країна в ООН, яка не ратифікувала навіть її статут.
"За своїми масштабами це афера, можливо, не має аналогів. Майже 31 рік Росія, без жодних на те законних підстав, є членом ООН. Вона бере участь у засіданнях Радбезу, блокує допомогу Україні користуючись фіктивним правом вето.
Цю історію можна припинити, але для цього нашим дипломатам потрібна допомога. Кожного дня вони на власному фронті відстоюють інтереси України, наближаючи перемогу", - підкреслюють активісти.
Вони закликають підписати петицію-звернення до керівництва ООН та світової спільноти з вимогою або надати докази членства Росії, або ж припинити її доступ до засідань.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
Справжня заслуга першого польоту людини в космос - це заслуга інженерів-розробників, в першу чергу українці Корольова!
Те ж саме і з ООН АИ МАГАТЕ і тд і тп. Маленькі люди які ********** кошт. Европу добре характеризує роман Машина времени Герберта Уэллса.
Ці ж маленькі люди нассяли 73%...
Вигнати Росію з ООН і РадБезу!
Право на вето - не може бути правом на вбивство!
Окрім, того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.
Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!
У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.
Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
Підтримайте петицію - геть РФ з ООН!
#unrussiaUN
Ту державу для якої норма була місто застроїти для своїх людей в єдиному стилі та без "чоловійників".
Але нам в йому ніхто не допоможе а ще й заважає.
в розумінні на 1500 рік ДЕРЖАВА - це в першу чергу люди, світогляд, соціальні норми, релігія, щось на кшталт "ЕС" тому що там "по-европейски". Це набір того чого бажає соціальна людина. В першу чергу справедливість. Далі все по Маслоу.
Слов'янська держава попередниця всіх інших подібних структур без меж. Саме проти неї війна йде щонайменше 300 років. Крепостние люди - це окупація для "перевиховання" щоб ось зараз їх стадом гнати на убой. Зрозуміло ж що снарядів дадуть х3 від кількості орків... Це вже доконаний факт. Хотіли б окупувати Україну - з Совку не випустили. Чи "Бій під Крутами" випадковість? Ні.
Так само острів Тузла... Чом ні? Тест чи можуть вже брати друг друга вбивати? Ні ще рано? 2014? Вже можуть? Ні тільки за саме близьке...
ті хто керують не тільки борги в Суді собі списують... Працюють вони виключно головой та ротом що на ній вчеплено та цим буже пишаються.
І закуельярити по закону.
На будущее-ни в какую следующую за ООН организацию не принимать рашку.Даказано всей историей существования этого недоразумения-московии/рашки.
Реальні речі вирішуються іншими способами.
Зелений цирк ніяк не заспокоїться