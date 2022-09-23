Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН

Російська Федерація не має жодних законних підстав бути членом Організації Об’єднаних Націй.

Таку думку доводять активісти Civic Hub, інформує Цензор.НЕТ.

"24 грудня 1991 року російський президент Борис Єльцин написав листа генсеку ООН, де попросив використовувати назву "Російська Федерація" замість СРСР.

Тодішній генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр розіслав цей лист всім делегаціям. Таким чином Росія отримала від СРСР спадок у вигляді членства в ООН, а головне - місце в Раді безпеки.

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Найцікавіше, що 24 грудня ніякої Російської Федерації не існувало. Вона виникла лише наступного дня. Більш того, визнала вона себе наступником не всього СРСР, а лише російської його частини.

Таким чином Росія, користуючись одним лише листом, який займає менше сторінки тексту, змогла забрати собі всі повноваження Радянського союзу в ООН", - йдеться у повідомленні.

Активісти наголошують, що досі Росія - єдина країна в ООН, яка не ратифікувала навіть її статут.

"За своїми масштабами це афера, можливо, не має аналогів. Майже 31 рік Росія, без жодних на те законних підстав, є членом ООН. Вона бере участь у засіданнях Радбезу, блокує допомогу Україні користуючись фіктивним правом вето.

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Цю історію можна припинити, але для цього нашим дипломатам потрібна допомога. Кожного дня вони на власному фронті відстоюють інтереси України, наближаючи перемогу", - підкреслюють активісти.

Вони закликають підписати петицію-звернення до керівництва ООН та світової спільноти з вимогою або надати докази членства Росії, або ж припинити її доступ до засідань.