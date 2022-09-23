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Новости Политика Украины
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ООН (3931) Россия (91288) Совбез ООН (1023) петиция (326)

Продолжается сбор подписей под петицией об исключении России из ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

оон,росія,петиція

У Российской Федерации нет никаких законных оснований быть членом Организации Объединенных Наций.

Такое мнение доказывают активисты Civic Hub, передает Цензор.НЕТ.

"24 декабря 1991 года российский президент Борис Ельцин написал письмо генсеку ООН, где попросил использовать название "Российская Федерация" вместо СССР.

Тогдашний генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр разослал это письмо всем делегациям. Таким образом Россия получила от СССР наследство в виде членства в ООН, а главное – место в Совбезе.

Самое интересное, что 24 декабря никакой Российской Федерации не существовало. Она возникла только на следующий день. Более того, признала она себя преемником не всего СССР, а только русской его части.

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Таким образом, Россия, пользуясь одним лишь письмом, которое занимает меньше страницы текста, смогла забрать себе все полномочия Советского союза в ООН", - говорится в сообщении.

Активисты подчеркивают, что до сих пор Россия – единственная страна в ООН, не ратифицировавшая даже ее устав.

"По своим масштабам у этой аферы, возможно, нет аналогов. Почти 31 год Россия, без всяких на то законных оснований, является членом ООН. Она участвует в заседаниях Совбеза, блокирует помощь Украине пользуясь фиктивным правом вето.

Эту историю можно прекратить, но для этого нашим дипломатам нужна помощь. Каждый день они на своем фронте отстаивают интересы Украины, приближая победу", - подчеркивают активисты.

Они призывают подписать петицию-обращение к руководству ООН и мировому сообществу с требованием либо предоставить доказательства членства России, либо прекратить ее доступ к заседаниям.
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Топ комментарии
+23
треба виключити зі всіх міжнародних організацій
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23.09.2022 15:13
+18
Нам випав історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики - незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН.

Вигнати Росію з ООН і РадБезу!
Право на вето - не може бути правом на вбивство!

Окрім, того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

Підтримайте петицію - геть РФ з ООН!

#unrussiaUN
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23.09.2022 15:15
+11
якраз не *****.жданов вже пів року говорить за це.але хтось в ОПе хочн зберегти Ліцо Рассии
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23.09.2022 15:18
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Правила форума Совет форумчан
треба виключити зі всіх міжнародних організацій
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23.09.2022 15:13 Ответить
потрібен превентивний удар, виключення не врятує
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23.09.2022 15:24 Ответить
А за одно й "політ" Гагаріна у Космос дослідити.
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23.09.2022 15:13 Ответить
ну, то ж не космічний політ, а суборбітальний був
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23.09.2022 15:28 Ответить
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ !

https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
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23.09.2022 16:19 Ответить
"Подвиг" Гагаріна лише в тому, що він вижив за таких навантаженнях.
Справжня заслуга першого польоту людини в космос - це заслуга інженерів-розробників, в першу чергу українці Корольова!
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23.09.2022 18:11 Ответить
Чергова *****.
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23.09.2022 15:14 Ответить
якраз не *****.жданов вже пів року говорить за це.але хтось в ОПе хочн зберегти Ліцо Рассии
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23.09.2022 15:18 Ответить
+ історія з Лігой націй та ж сама що Беня собі борги за вкрадені підприємства списує в суді... (тобто і суд його)

Те ж саме і з ООН АИ МАГАТЕ і тд і тп. Маленькі люди які ********** кошт. Европу добре характеризує роман Машина времени Герберта Уэллса.

Ці ж маленькі люди нассяли 73%...
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23.09.2022 15:38 Ответить
Нам випав історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики - незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН.

Вигнати Росію з ООН і РадБезу!
Право на вето - не може бути правом на вбивство!

Окрім, того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

Підтримайте петицію - геть РФ з ООН!

#unrussiaUN
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23.09.2022 15:15 Ответить
Найбільша наша літописна місія: повернути Русь, не землі а ДЕРЖАВУ.
Ту державу для якої норма була місто застроїти для своїх людей в єдиному стилі та без "чоловійників".

Але нам в йому ніхто не допоможе а ще й заважає.
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23.09.2022 15:41 Ответить
Не державу, а країну.
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23.09.2022 15:53 Ответить
не країну, а Державу!
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23.09.2022 16:08 Ответить
Кожен вкладає в суть слова те що його навчила НКВД структура в школі.
в розумінні на 1500 рік ДЕРЖАВА - це в першу чергу люди, світогляд, соціальні норми, релігія, щось на кшталт "ЕС" тому що там "по-европейски". Це набір того чого бажає соціальна людина. В першу чергу справедливість. Далі все по Маслоу.

Слов'янська держава попередниця всіх інших подібних структур без меж. Саме проти неї війна йде щонайменше 300 років. Крепостние люди - це окупація для "перевиховання" щоб ось зараз їх стадом гнати на убой. Зрозуміло ж що снарядів дадуть х3 від кількості орків... Це вже доконаний факт. Хотіли б окупувати Україну - з Совку не випустили. Чи "Бій під Крутами" випадковість? Ні.
Так само острів Тузла... Чом ні? Тест чи можуть вже брати друг друга вбивати? Ні ще рано? 2014? Вже можуть? Ні тільки за саме близьке...

ті хто керують не тільки борги в Суді собі списують... Працюють вони виключно головой та ротом що на ній вчеплено та цим буже пишаються.
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23.09.2022 16:15 Ответить
ще б російську федерацію перейменувати в московську федерацію - і історична справедливість розтавила б всі точки над "і"
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23.09.2022 19:16 Ответить
аха-ха, було б дуже весело, якби не було так сумно..., скільки той перес отримав, мені цікаво, і як йому там зараз, або його родичам гарно спиться? всі продажні, куди не плюнь, річ тільки у кількості грошей...
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23.09.2022 15:17 Ответить
Статки сім'ї цих Пересів треба прискіпливо проаналізувати.
І закуельярити по закону.
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23.09.2022 17:41 Ответить
Подписал, но думаю с таким же успехом мог на заборе подписать
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23.09.2022 15:17 Ответить
Гоніт іі в шию -- ліпше хором.
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23.09.2022 15:17 Ответить
Зашибись. Страна 404 еще и в ООН сидит нелегально. О каких законах етой организации тогда вообще можно говорить? Ведь все законы принятые в ООН тогда считаются недействительными
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23.09.2022 15:18 Ответить
Ха...Получается,что в ООН может вступить любая страна-террорист,да еще и получить право вето,лишь бы вовремя взносы платила.Лига наций заждалась ООН.
На будущее-ни в какую следующую за ООН организацию не принимать рашку.Даказано всей историей существования этого недоразумения-московии/рашки.
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23.09.2022 15:42 Ответить
Було б бажання в США видворили б через генасамблею як Республіку Китай (Тайвань) в 1975, але тоді нікому буде ветувати місію ООН по відновленюю міжнародного права в Україні як в Кувейті, бажаючих проводити "Бурю в пустелі" на заході сьогодні немає, тільки вони з'являться рашистів випруть з Радбезу за добу.
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23.09.2022 15:21 Ответить
А саме мерзенне в цій історії те, що саме УССР в 1948році була одним із засновників ООН. Тобто рашисти і це вкрали у нас.
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23.09.2022 15:29 Ответить
усср була лнрднр того часу і навіть з ще меншим статусом, бо лнрднр має фіктивну, але армію, а в усср і того не було.
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23.09.2022 16:22 Ответить
Спочатку були богунський та Таращанський полки червоного козацтва на чолі з Богуном і Щорсом - ті які воювали проти УНР за Стародубщину яку потім в 1919 р. анексували після фейкового референдуму. Великий шмат одвічної козацької землі, батьківщини гетьманів і письменників, де й досі стоять церкви збудовані ними...
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23.09.2022 17:05 Ответить
Може і х...ня, але підписав. Краще витратити 2 хвилини ніж потім жалкувати про те, що міг зробити але не зробив.
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23.09.2022 15:56 Ответить
Петиції сhange.org годяться тільки для збору електронних адрес для подальшого перепродажу спамерам.
Реальні речі вирішуються іншими способами.
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23.09.2022 16:06 Ответить
шото на лохотрон похоже. причем тут помощь в продвижении петиции? как и куда ее можно двигать? шапито
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23.09.2022 16:10 Ответить
В березні вже збирали підписи за закриття неба.
Зелений цирк ніяк не заспокоїться
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23.09.2022 17:36 Ответить
А з чиєї мовчазної згоди її дали можливість бути членом ООН ?!.. Це ж як можна було не побачити слона у посудній лавці??
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23.09.2022 16:11 Ответить
Ссылка на петицию заблокирована в Казахстане, что неудивительно.
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23.09.2022 16:19 Ответить
Панове, не забываем сходить по ссылке в статье, и подписываем петицию.
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23.09.2022 16:43 Ответить
Что-то мне нифига ссылка на подтверждение почты не приходит! Этот быдлостан ещё в 2014 году оттуда поганой метлой надо было гнать!
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23.09.2022 16:52 Ответить
Да, Російська Федерація не має жодних законних підстав бути членом Організації Об'єднаних Націй. Але вона платить взноси тобто купує місце в ООН і з його трибуни несе ідеологію фашистів, гнобить міжнародне право. Мало того, що ООН марна організація, так вона ще й продажна організація, оскільки дозволяє Росії використовувати ООН у своїх цілях. Тому пропоную виключити Росію з ООН.
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23.09.2022 17:28 Ответить
За незаконное пользование статуса члена и права вето - суд и наказание.
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23.09.2022 17:33 Ответить
кацапи то бридке смердюче лайно
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23.09.2022 18:26 Ответить
ООН создавалась как площадка для ДОГОВОРНЯЧКА между ядерными странами, остальные там для проформы и декораций, но как показывает действительность повторят судьбу "Лиги Наций" (потому что, иначе быть не может, ибо ее стуктура изначально была порочной)
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23.09.2022 18:37 Ответить
Я бы рекомендал бы ВСЕМ СТРАНАМ не постоянным членам СБ ООН послать на йух (постоянных) и дружно выйти из ООН, создав СВОЮ огранизацию, где-нибудь со штаб-квартирой в Б-айресе или Рио, с системой БОЙКОТОВ и БЛОКАД по отношении к тем странам, которые будут нарушать ее УСТАВ и ПРАВИЛА в том числе и те, что не входят в нее!
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23.09.2022 20:56 Ответить
Этот ***** -бездельник и трусливый сцыкун Гутьериш никогда не пойдёт против путина!! но попробовать надо!!особенно должна приложить максимум усилий Украина!!
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23.09.2022 19:01 Ответить
Ничего не получится. Рф выбросит всю инфу по баблу, что закачивала в ООН и отдельным там комиссарам и прочим, включая возможно и главного очередного. Особенно после 2000г.
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23.09.2022 19:01 Ответить
 
 