Продолжается сбор подписей под петицией об исключении России из ООН

У Российской Федерации нет никаких законных оснований быть членом Организации Объединенных Наций.

Такое мнение доказывают активисты Civic Hub, передает Цензор.НЕТ.

"24 декабря 1991 года российский президент Борис Ельцин написал письмо генсеку ООН, где попросил использовать название "Российская Федерация" вместо СССР.

Тогдашний генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр разослал это письмо всем делегациям. Таким образом Россия получила от СССР наследство в виде членства в ООН, а главное – место в Совбезе.

Самое интересное, что 24 декабря никакой Российской Федерации не существовало. Она возникла только на следующий день. Более того, признала она себя преемником не всего СССР, а только русской его части.

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Таким образом, Россия, пользуясь одним лишь письмом, которое занимает меньше страницы текста, смогла забрать себе все полномочия Советского союза в ООН", - говорится в сообщении.

Активисты подчеркивают, что до сих пор Россия – единственная страна в ООН, не ратифицировавшая даже ее устав.

"По своим масштабам у этой аферы, возможно, нет аналогов. Почти 31 год Россия, без всяких на то законных оснований, является членом ООН. Она участвует в заседаниях Совбеза, блокирует помощь Украине пользуясь фиктивным правом вето.

Эту историю можно прекратить, но для этого нашим дипломатам нужна помощь. Каждый день они на своем фронте отстаивают интересы Украины, приближая победу", - подчеркивают активисты.

Они призывают подписать петицию-обращение к руководству ООН и мировому сообществу с требованием либо предоставить доказательства членства России, либо прекратить ее доступ к заседаниям.