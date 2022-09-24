Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації, - Ландсбергіс

Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам, які тікають за кордон від мобілізації, яку нещодавно оголосив Путін.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у твітері.

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна", – написав Ландсберґіс.

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