Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації, - Ландсбергіс
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Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам, які тікають за кордон від мобілізації, яку нещодавно оголосив Путін.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у твітері.
"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна", – написав Ландсберґіс.
Топ коментарі
+21 Slava Lavochkin
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча ... кожному литовцю по кацапському рабу - варіант,
могли б і подумати
то есть сначала была повестка...
https://www.youtube.com/watch?v=SQpgXnT0TOg
если это не фейк -на раше начнется большая веселуха
я так подозреваю, возрастной ценз для актеров почикали из за Галкина, уж слишком путя на Аллу Борисовну обиделась
Они до сих пор визжат от восторга, вспоминая 08.08.08 и 24.02.22.
Он всей душой и телом за путина и великую россию.
Но пришла беда, откуда не ждали. Время одной только пассивной поддержки любимого фюрера со стороны закончилось и теперь надо идти на войну самому. Но идти не хочется. И приходится бежать, спасать от мобилизации собственную жопу.
И тогда получается именно такое...
Навіть дебела лопата дьогтю.
Рускоязичния - це синонім упоротого дебіла, та антагоніста.
А тем странам, где правительство продалось за деньги кацапам (я говорю про Грузию в первую очередь) могу дать гражданам тот самый совет: "берите власть в свои руки". Для начала приезжайте в аэропорт с ватными плакатами и самоделками на тему второй мировой, унижая русских как трусов и ссыкунов, кто убежал от войны и предал Родину. Зиганутые будут гореть от этого. Потом можно добавить еще, уже пинков отвешивая, если не реагируют. Как выйдут из аэропорта и где-то подальше от камер увидите русского с женой, то подойдите к жене и внезапно вмажьте ей в харю по зубам. Русский сделает один из следующих вариантов:
1. попробует вас ударить, вы пропускайте один удар, чтобы были побои, дальше показывайте русне его место. Просто один раз пропустите, на всякий случай проверьте, чтобы не упали затылком о бордюр. Все очевидцы подтвердят, что вас русня ударила первой, а камеры наблюдения сотрет любой нормальный человек, вырезав последний кусок. Все, русню депортируют навсегда назад.
2. станет на колени и будет просить пощады. Тогда можно просто выразить свое одобрение, что это хороший русский, который знает свое место.
3. начнет ныть и трепаться всякой либеральной чепухой. В этом случае вы расстегивайте ширинку и начинайте ссать на его жену просто в открытую. Его жена, в отличии от мужчин, уж точно в этом случае попробует ударить ногой по яйцам, так что будьте готовы отбить коленом этот удар. Ее муж, соответственно, в этом случае сделает либо первый вариант, либо второй, а вы знайте дальше, что делать.
Вот так и надо поступать. Если выбьете пару зубов, то всегда можно сказать, что там итак половины не хватало и до вас, так что проблем нет. Если полиция реально жестко пристанет, то отвечайте, что вы сделали хорошее дело и защитили свою Родину от этих подонков, кто спустя полгода обнищает, так как бездельник и не умеет работать, а нищий это либо криминал, либо предатель, либо русский дух на вокзале, где русью пахнет. И это вам этот полицейский должен выразить воинское приветствие и поблагодарить за несение службы, достойное уважения.
И в остальном по мере своих сил наносите максимальный вред кацапам. Есть возможно добавить макеевского родничка в бутылку минералки у русских - делайте. Задирайте цены, грабьте просто так, а свидетелей не будет, никто в жизни не будет помогать русскому. Выкиньте их из страны, провоцируя совершить любое правонарушение, и сразу заявляйте на них, собирая очевидцев вокруг. Это ваше дело, так как еще раз говорю, что всю власть просто купили с потрохами.