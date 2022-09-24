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Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації, - Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

литва

Литва офіційно заявила, що не надаватиме притулок росіянам, які тікають за кордон від мобілізації, яку нещодавно оголосив Путін.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у твітері.

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна", – написав Ландсберґіс.

Також читайте: Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Нахера они им нужны, такие рабы. Нифига не умеют, ленивые, пьют, воруют. Проще и дешевле, поконцовке, нанять профессионала, чем связываться с такой фигней. Возьмешь себе такого раба - сто раз пожалеешь. Сожрет весь корм у кошки, нагадит в доме, побьет посуду, укусит собаку и зароет чекушку украденную у соседей у тебя на участке. Языкам не обучен, да и в принципе необучаем. Даже дом охранять... Свой вон даже не может, что там про чужой говорить. Не. Ну его нафиг. Я лучше на нормальную зарплату, нормального работника найму. Пользы больше, а головной боли меньше.
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24.09.2022 02:38
+8
Они ничего, абсолютно ничего не поняли.
Они до сих пор визжат от восторга, вспоминая 08.08.08 и 24.02.22.
Он всей душой и телом за путина и великую россию.
Но пришла беда, откуда не ждали. Время одной только пассивной поддержки любимого фюрера со стороны закончилось и теперь надо идти на войну самому. Но идти не хочется. И приходится бежать, спасать от мобилизации собственную жопу.
И тогда получается именно такое...

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24.09.2022 05:40
+7
литовці добре пам"ятають що таке кацапське смердюче совкове бидло
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24.09.2022 03:54
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Звичайно, бо вся росія в Литву переселиться.....
Хоча ... кожному литовцю по кацапському рабу - варіант,
могли б і подумати
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24.09.2022 02:19 Відповісти
Нахера они им нужны, такие рабы. Нифига не умеют, ленивые, пьют, воруют. Проще и дешевле, поконцовке, нанять профессионала, чем связываться с такой фигней. Возьмешь себе такого раба - сто раз пожалеешь. Сожрет весь корм у кошки, нагадит в доме, побьет посуду, укусит собаку и зароет чекушку украденную у соседей у тебя на участке. Языкам не обучен, да и в принципе необучаем. Даже дом охранять... Свой вон даже не может, что там про чужой говорить. Не. Ну его нафиг. Я лучше на нормальную зарплату, нормального работника найму. Пользы больше, а головной боли меньше.
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24.09.2022 02:38 Відповісти
Так, кацапом сильно не напрацюєшся...... навіть рабом.
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25.09.2022 14:50 Відповісти
Так может сразу срасиянам в Китай, а? В Китае 70млн геев, в параше 70 млн мужского населения, это же идеально
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24.09.2022 02:40 Відповісти
А кто для китайцев будет лес валить и на шахтах работать? Китайцы живут лучше ванек. рашка - страна третьего мира.
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24.09.2022 03:29 Відповісти
Вторая армия третьего мира
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24.09.2022 05:25 Відповісти
литовці добре пам"ятають що таке кацапське смердюче совкове бидло
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24.09.2022 03:54 Відповісти
А хто заважає вивісить на КПП плакат: "Дезертиров не принимаем!" ? Оце буде "тролінг"!
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24.09.2022 04:31 Відповісти
вы будете смеяться, но Агутина замели
то есть сначала была повестка...
https://www.youtube.com/watch?v=SQpgXnT0TOg

если это не фейк -на раше начнется большая веселуха
я так подозреваю, возрастной ценз для актеров почикали из за Галкина, уж слишком путя на Аллу Борисовну обиделась
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24.09.2022 04:34 Відповісти
Практично кожен кацап підтримує війну, в тому числі й ті хто сам не хоче воювати.
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24.09.2022 04:49 Відповісти
А зачем им эти кацапы. Их и так много при СССР понаезжало. По какому бы поводу их принять, то они все равно когда нибудь сильно гадить будут.
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24.09.2022 04:57 Відповісти
Они ничего, абсолютно ничего не поняли.
Они до сих пор визжат от восторга, вспоминая 08.08.08 и 24.02.22.
Он всей душой и телом за путина и великую россию.
Но пришла беда, откуда не ждали. Время одной только пассивной поддержки любимого фюрера со стороны закончилось и теперь надо идти на войну самому. Но идти не хочется. И приходится бежать, спасать от мобилизации собственную жопу.
И тогда получается именно такое...

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24.09.2022 05:40 Відповісти
зато коцапов которые спрашивают снимать ли букву z с машины германия будет кормить и даст убежищё, чтобы вата потом гуляла по берлину и приставала к беженцам
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24.09.2022 06:21 Відповісти
НАТО
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24.09.2022 06:30 Відповісти
Польськомовні негроамериканці на Абрамсах)
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24.09.2022 08:32 Відповісти
По-любому, тысячи негров геев специально прилетели, чтобы захватить Лиман
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24.09.2022 09:37 Відповісти
Ударили кацапам по тылам и выбили все скрепы.
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24.09.2022 23:03 Відповісти
І, мабуть, тікают з Z та можем павтаріть на авто, аквафрешем з вікна та ****** на футболці
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24.09.2022 07:01 Відповісти
Таке відчуття, що кацапи в любій країні, серед кожного етносу - така собі ложка дьогтю.
Навіть дебела лопата дьогтю.
Рускоязичния - це синонім упоротого дебіла, та антагоніста.
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24.09.2022 07:47 Відповісти
Умницы. Более того, даже из соображений гуманности если хороших русских закрыть на России, то хунта рухнет быстрее и меньше будет гражданских войн, а значит и тех самых хороших русских на дистанции умрет меньше.

А тем странам, где правительство продалось за деньги кацапам (я говорю про Грузию в первую очередь) могу дать гражданам тот самый совет: "берите власть в свои руки". Для начала приезжайте в аэропорт с ватными плакатами и самоделками на тему второй мировой, унижая русских как трусов и ссыкунов, кто убежал от войны и предал Родину. Зиганутые будут гореть от этого. Потом можно добавить еще, уже пинков отвешивая, если не реагируют. Как выйдут из аэропорта и где-то подальше от камер увидите русского с женой, то подойдите к жене и внезапно вмажьте ей в харю по зубам. Русский сделает один из следующих вариантов:
1. попробует вас ударить, вы пропускайте один удар, чтобы были побои, дальше показывайте русне его место. Просто один раз пропустите, на всякий случай проверьте, чтобы не упали затылком о бордюр. Все очевидцы подтвердят, что вас русня ударила первой, а камеры наблюдения сотрет любой нормальный человек, вырезав последний кусок. Все, русню депортируют навсегда назад.
2. станет на колени и будет просить пощады. Тогда можно просто выразить свое одобрение, что это хороший русский, который знает свое место.
3. начнет ныть и трепаться всякой либеральной чепухой. В этом случае вы расстегивайте ширинку и начинайте ссать на его жену просто в открытую. Его жена, в отличии от мужчин, уж точно в этом случае попробует ударить ногой по яйцам, так что будьте готовы отбить коленом этот удар. Ее муж, соответственно, в этом случае сделает либо первый вариант, либо второй, а вы знайте дальше, что делать.
Вот так и надо поступать. Если выбьете пару зубов, то всегда можно сказать, что там итак половины не хватало и до вас, так что проблем нет. Если полиция реально жестко пристанет, то отвечайте, что вы сделали хорошее дело и защитили свою Родину от этих подонков, кто спустя полгода обнищает, так как бездельник и не умеет работать, а нищий это либо криминал, либо предатель, либо русский дух на вокзале, где русью пахнет. И это вам этот полицейский должен выразить воинское приветствие и поблагодарить за несение службы, достойное уважения.

И в остальном по мере своих сил наносите максимальный вред кацапам. Есть возможно добавить макеевского родничка в бутылку минералки у русских - делайте. Задирайте цены, грабьте просто так, а свидетелей не будет, никто в жизни не будет помогать русскому. Выкиньте их из страны, провоцируя совершить любое правонарушение, и сразу заявляйте на них, собирая очевидцев вокруг. Это ваше дело, так как еще раз говорю, что всю власть просто купили с потрохами.
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24.09.2022 08:27 Відповісти
Хоч хтось розуміє елементарні речі, на відміну від усіляких німеччин й інших країн, котрі готові надавати притулок дезертирам. Нехай воюють проти путіна й режиму, а то їм взагалі лафа - хто хоче, мобілізувався й пішов на м"ясо, а хто хоче - виїхав у іншу країну, сидить на пособіях й жує попкорн, спостерігаючи чим це все закінчиться. Так не має бути.
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24.09.2022 09:02 Відповісти
Litve tocno kacapi nenuzni,pust oni k vengram jedut
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24.09.2022 09:15 Відповісти
 
 