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Ірландія розгляне можливість прийому росіян, які тікають від мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ірландія

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна розгляне можливість допуску на свою територію громадян Росії, які тікають від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мартін сказав у коментарі виданню The Journal.

"Нам потрібно все це оцінити. Передусім ми приймаємо українські сім’ї, які тікають від війни. Для нас це було пріоритетом, як і ті, хто подає заяву на притулок у нормальному порядку, чия кількість цього року зросла. Це завдає значного тиску на країну", – сказав ірландський прем’єр.

Він водночас додав, що Ірландія "ніколи не відмовляла людям, які тікають через питання совісті або від переслідування", навівши як приклад прийом афганців після встановлення влади "Талібану" на їхній батьківщині.

Як відомо, Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії та скасувала візовий режим.

Також Мартін поставив під сумнів перебування Росії серед постійних членів Ради Безпеки ООН, зазначивши, що вона за допомогою вето "може вести несправедливу війну, що є кричущим порушенням основоположного Статуту ООН".

"Гадаю, в межах ООН це – дуже серйозне питання для всіх, і воно спонукає до прискорення реформ на найвищому рівні в Організації", – додав глава уряду Ірландії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Готуйтесь до вимог зробити нарєчіє другою державною мовою, а в перспективі єдиною.
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24.09.2022 07:16
+21
безумцы. не ведают что творят!
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24.09.2022 07:15
+21
Про яку совість можна говорити щодо людей, які цілком і повністю підтримують агресивну політику своєї країни та свого божевільного президента-маніяка, а тікають лише через страх, що воювати змусять їх самих. Вони зовсім не проти, коли вбивають інших, вони просто не згодні, щоби вбили їх самих.

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24.09.2022 07:26
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безумцы. не ведают что творят!
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24.09.2022 07:15 Відповісти
Їх за це ірландці зненавидить , збереться мітинг щоб цього не допустити
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24.09.2022 09:31 Відповісти
Причина в тому що держава має проблеми з житлом для своїх дармоїдів та людей у яких банк відібрав житло . Держава набрала по трохи кучу різних «сирійців» тепер українців , а «росіян» фізично нікуди .
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24.09.2022 09:39 Відповісти
Таки так. В мене там жінка. вона там в якомусь селі живе ( нам би такі ) . Там вже все тричіпоп'ятнадцять заселено. Дуже хитромудрі потікали в Дублін та його околиці. Там ціни не за соцдопомогу, там таки треба працювати. Так шо москалям туди зась
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24.09.2022 12:36 Відповісти
Не приймайте,бо путін по них прийде
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24.09.2022 07:16 Відповісти
Готуйтесь до вимог зробити нарєчіє другою державною мовою, а в перспективі єдиною.
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24.09.2022 07:16 Відповісти
Ірландія вже одного разу просрала свою рідну мову накористь окупантської (англійської). Тепер історія може повторитися.
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24.09.2022 08:14 Відповісти
і скоро у них буде руський мір
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24.09.2022 08:17 Відповісти
Москальское наречие языка киевской Руси
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24.09.2022 09:35 Відповісти
Ірландія "ніколи не відмовляла людям, які тікають через питання совісті або від переслідування" - совість в кацапів? Ідіоти
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24.09.2022 07:18 Відповісти
Потім і там проведуть референдум про приєднання до кацапстану.
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24.09.2022 07:23 Відповісти
Про яку совість можна говорити щодо людей, які цілком і повністю підтримують агресивну політику своєї країни та свого божевільного президента-маніяка, а тікають лише через страх, що воювати змусять їх самих. Вони зовсім не проти, коли вбивають інших, вони просто не згодні, щоби вбили їх самих.

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24.09.2022 07:26 Відповісти
Офіційні дані Гугл.
Мобілізація в Україні, найчастіші запити:
1. Як вступити до ТРО
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Мобілізація в Росії, найчастіші запити:
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24.09.2022 07:31 Відповісти
Так тому і завернули. Але у кацапів біда з розумінням причин та наслідків....
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24.09.2022 09:13 Відповісти
Да . Ті що втекли вони не проти війни.
Вони просто кажуть що не вони мають воювати, а діти депутатів і росгвардия.
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24.09.2022 09:39 Відповісти
О, я-я, там дуже багато українців, вони вас там чекають А ще там моя жінка - москалі, вам *****
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24.09.2022 07:25 Відповісти
Без паніки. Ніхто їх брати не буде. В Ірландії найгірша криза нерухомості за всю ******* Історію. Зараз українців набрали, що немає куди розміщувати. Тут навіть час від часу бувають скандали, так наприклад 5000 українців поселили в студентські общаги і до вересня не змогли переселити. Були випадки зо деякі з студентів кинули із-за цього навчання так як не знайшли або не могли дозволити нове житло. Вчора ця новина була в Ірландії. Реакція екстремально дуже негативна . В коментарах Ірландці масово писали Are you fucking kidding me і т.п. Писали щоб кацапи скидали ***** а не до них їхали
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24.09.2022 07:27 Відповісти
Я думаю, там мова йде про висококваліфікованих фахівців, в першу чергу it сектора, а також мажорів. Тобто про людей які привезуть профіт країні, а не про ваньок-дурачків із провінції.
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24.09.2022 08:23 Відповісти
Мажорів і так ніхто не буде мобілізувати.
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24.09.2022 09:18 Відповісти
Це точно!
Всі рускіх рабів питають: чо ви не скидаєте путіна, а розбігаєтесь, як миші по світу?
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24.09.2022 09:42 Відповісти
А ирланцы и проие "человеколюбы" в курсе что свинособаки приедут к ним "освобождать рускоязычных"?
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24.09.2022 07:30 Відповісти
Оце і буде "повзуча анексія" Ірландії. Поки не пізно-гоніть ту шваль...за кораблем слідом
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24.09.2022 07:37 Відповісти
Удивляет безмозглость некоторых политиков.Одно дело.когда россиянин против путинского режима.(ещё до могилизации).другое дело-на аватарке -Z.Крымнаш.Бейхохлов(чужими руками)-но вдруг самих послали "бить хохлов"-и спасают свою задницу.А выехать в безопасное место.оттуда будут радоваться убийству украинцев.И такой нечистью заполонить Европу?
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24.09.2022 07:45 Відповісти
Кацапи це діти сатани.Брехливі,підлі,жорстокі,горді,розпущені,як їх батько,диявол
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24.09.2022 07:48 Відповісти
В казахстан поубегали. И с буквами z на машинах.
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24.09.2022 09:43 Відповісти
До Ірландії вони хер на чому доберуться. Це більше понти від Уряду Ірландії.
У кацапни сейчас новый боевой клич - "На Монголию!", "На Будапешт!"...
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24.09.2022 07:59 Відповісти
в вєнгрії гасударственьій ізьік паміняеца?
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24.09.2022 08:11 Відповісти
А в Будапешт вони яким хе.ром дістануться? По повітрю не зможуть, по землі теж, чи то тільки підземними переходами. А, може по нафтопроводу Дружба. Ну то, в добрий час.
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24.09.2022 08:29 Відповісти
Через Турцию или Египет, куча вариантов есть.
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24.09.2022 08:57 Відповісти
чекайте на ірландську народну республіку, олені(
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24.09.2022 08:02 Відповісти
Ну-ну...
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24.09.2022 08:04 Відповісти
В Ірландії почався етап викопування картоплі? Робочих рук не вистачає?
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24.09.2022 08:26 Відповісти
Да-да, принимайте ванек. Потом начнётся нытьё за ,,притеснение рускоязычных, Путен введи, неонацисты гнобят" и закончится аннексией Ирландии и геноцидом ирландцев. Бакланы, нельзя впускать кацапов!
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24.09.2022 08:39 Відповісти
у кацапів нема совісті.. замість совісті у кацапів добре розвинута наглість
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24.09.2022 09:04 Відповісти
Пусти козла (кацапа) в город і що отримаєш? Руесестський мір
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24.09.2022 09:23 Відповісти
Хай біжать в Казахстан Узбекистан Таджикистан Киргизстан Туркменістан Армения Азербайджан Грузію Монголія Китай.

Їм є куди тікати!

І це можуть бути перевалочні бази. Потім вони в іншу країну можуть переїхати, в яку є для росіян безвізовий режим.
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24.09.2022 09:32 Відповісти
В Європі повно наших жінок і дітей біженців . якщо туди пустити кацапів біженців вони будуть ображати наших жінок і дітей.
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24.09.2022 09:34 Відповісти
ПАР прийме росіян без обмежень в кількості...
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24.09.2022 10:57 Відповісти
Ой, нащо так ускладнювати? Треба так:
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24.09.2022 22:59 Відповісти
Ireland, please don't do that - Russians cruel, wild and heartless people
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06.10.2022 22:36 Відповісти
 
 