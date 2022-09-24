Кадиров запропонував відправити на війну проти України силовиків замість резервістів
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Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що замість резервістів на війну проти України варто відправити працівників російських силових структур
Про це йдеться в telegram Кадирова, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, навіть без резервістів у Росії є великий штат співробітників міністерства надзвичайних ситуацій, служби судових приставів, ФСБ, служби охорони, служби зовнішньої розвідки, митної служби, прокуратури та слідчого комітету.
"Разом із силовими та військовими відомствами – це приблизно 5 млн осіб, які регулярно складають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться.
Керівники цих підрозділів вже зараз могли б розпочати оптимізацію робочого процесу з урахуванням нововведень", - написав Кадиров.
Будь ласка, зачекайте...
на данный момент у него одного персональная армия, не считая патрушева с его чвк
Причому тут силовики?
Це послання безпосередньо до населення Росії, яке масу силовиків-дармоїдів "любить" не менш "гаряче", ніж сам Кадиров і це перша його практична заява як майбутнього президента післяпутинської Росії
Перша - це відмова проводити мобілізацію у Чечні.
Якщо щось почне ворушитися, їх не запитають, а поставлять перед фактом, що вже відбувся.
Силовики россії це ті самі барани, тільки зі зброєю.
А баран, хоч із зброєю, хоч без зброї, він завжди БАРАН.
Ой, не таке ж воно й дурне, про діда Дарвіна таки десь чуло!)))
Кадиров скидає з себе маскарадний костюм "вірного піхотинця" і відкрито пред'являє претензії на царський трон.
Логічно все правильно і в правильно підібраний час
Кремлівський "Акелла" вже не той.
"Акелла" не те, що промахнувся, а з усієї дурі в'їхав у купу лайна
А хід - так, дуже потужний для підняття свого авторітету в бидлолмасі
А в цей смутний час і з'являються люди смутні.
Є гарний вислів саме про такі ситуації, на жаль, перекласти його неможливо - "Кто смел, тот и съел"
Все , на наступних виборах ка-дирка втратить їхню підтримку.
а якщо НАТО дійсно нападе?
Вторая армия Третьего Мира по факту никто... подлоДки из Крыма удрали в Новороссийск. Типа жест доброй воли...,типа хенерал Каздлашенков...потерь нет☠️☠️☠️, все идёт по плану...🦍🦍🦍
После полученных люлей от ЗСУ силовики, наверное, поменяют отношение к власти, которую они сейчас защищают....
Ну, в смысле та малая часть, что останется в живых...
Воно пропонує в 21 му столітті , воювати по принципу - сіла есть , ума нє надо . . Ну ну .
Не так все просто .! Жоден мчсник повноцінно не замінить військового на полі бою , і жоден військовий не замінить мчсника на ліквідації - пожежі , наприклад . Кожен повинен вчитися своїй справі , і знати її - на зубок ,, тоді буде толк .
Кадирка як був - гірським бараном , так ним і залишився .
Но как грицца... откосант detected )
Своє я " відбігав " , ще з середини восьмидесятих і по 2006 рік , зараз , на жаль , в основному бігаю по лікарням .
Ну а сам ти , якщо висиш на ЦН , то напевно ж - в тилу ничкаришся . ? А чого так ? Вилізти з під мамчиної цицьки ніяк не можеш ? Застряг мабуть , бідолага .
Интересно а если проверить наличие у Кадырова мозга он кроме корней бороды под крышкой черепа, обнаружится? )
і всі його дії на це вказують...
і наглядати за москальським бидлом - це не проти українського суперсолдата воювати!
берія те саме робив коли амністію оголосив.
а под 155 и MLRS погонят гражданский скот!
Ще й на зарплатню додаткових витрат не треба