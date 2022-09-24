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Кадиров запропонував відправити на війну проти України силовиків замість резервістів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що замість резервістів на війну проти України варто відправити працівників російських силових структур

Про це йдеться в telegram Кадирова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть без резервістів у Росії є великий штат співробітників міністерства надзвичайних ситуацій, служби судових приставів, ФСБ, служби охорони, служби зовнішньої розвідки, митної служби, прокуратури та слідчого комітету.

"Разом із силовими та військовими відомствами – це приблизно 5 млн осіб, які регулярно складають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться.

Керівники цих підрозділів вже зараз могли б розпочати оптимізацію робочого процесу з урахуванням нововведень", - написав Кадиров.

Також читайте: Наркомани, терористи, грабіжники та боржники: Опубліковано дані кадирівців, які воювали проти України. ПЕРЕЛІК

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Силовики рабів ганяють , Дон ловить момент на популярність як визволитель ) коли Царю скоро кришка
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24.09.2022 09:21
+37
Це дуже сильний ход.
Кадиров скидає з себе маскарадний костюм "вірного піхотинця" і відкрито пред'являє претензії на царський трон.
Логічно все правильно і в правильно підібраний час
Кремлівський "Акелла" вже не той.
"Акелла" не те, що промахнувся, а з усієї дурі в'їхав у купу лайна
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24.09.2022 09:26
+34
Та вже були тут силовики ваші, перегнивають у полях
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24.09.2022 09:24
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Силовики рабів ганяють , Дон ловить момент на популярність як визволитель ) коли Царю скоро кришка
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24.09.2022 09:21 Відповісти
дон подлил масла в огонь
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24.09.2022 10:15 Відповісти
Дон правильно каже... але ми їх теж усіх вб'ємо... https://www.youtube.com/watch?v=kBaxJIZjKM8
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24.09.2022 10:19 Відповісти
Не всіх . ДонДон своїх силовиківбереже тримає на відстані від нуля та одразу з полону обміняють , зараз на могилізацію не пускає . Видно хоче царьком стати , а *********** силовиків в росход хоче …
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24.09.2022 13:12 Відповісти
тик-ток-дон-кадырка все же дурак то дурак а мыла не ест
на данный момент у него одного персональная армия, не считая патрушева с его чвк
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24.09.2022 09:23 Відповісти
Патрушев никто, как медведка,генералы,министры и тд. Все персональные армии, росгвардия и фсб под Сечиным и пуйлом, и возможно под таинственным олигархом советником пуйла.
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24.09.2022 10:12 Відповісти
гризня за вплив на членоголового переростає в боротьбу за владу. Дайош руский бунт-кровавий і безжальний !
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24.09.2022 10:54 Відповісти
Да нет. Патрушев как раз и кто. Между прочим своему сынишке президентское кресло греет, а путлера хотят отстранить"по болезни".
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24.09.2022 11:36 Відповісти
У нього з "силовиками" давня "любов" 😁
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24.09.2022 09:23 Відповісти
Ви просто нічого не зрозуміли.
Причому тут силовики?
Це послання безпосередньо до населення Росії, яке масу силовиків-дармоїдів "любить" не менш "гаряче", ніж сам Кадиров і це перша його практична заява як майбутнього президента післяпутинської Росії
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24.09.2022 09:33 Відповісти
Вибачаюсь - друга заява.
Перша - це відмова проводити мобілізацію у Чечні.
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24.09.2022 09:35 Відповісти
в тому і справа, що "силовики" ніколи цього не допустять, має той якісь амбіції чи ні. а х..ло силовиків буде берегти до останнього. скоріш за все кадиров просто торгуєтсься і криє свою попередню заяву цією
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24.09.2022 09:43 Відповісти
Ви знаєте, в російській мові є дуже гарний вислів - "Ху * на них поклали". Це саме щодо цієї бидломаси "силовиків" і того, що вони "допустять-недопустять".
Якщо щось почне ворушитися, їх не запитають, а поставлять перед фактом, що вже відбувся.
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24.09.2022 09:53 Відповісти
силовики це ж не тільки росгвардія, а й "іліта": фсб, фсо, гру...
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24.09.2022 09:57 Відповісти
"Иліта" не може бути краще за стадо, з якого вона вийшла.
Силовики россії це ті самі барани, тільки зі зброєю.
А баран, хоч із зброєю, хоч без зброї, він завжди БАРАН.
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24.09.2022 10:09 Відповісти
В РОсії просто назріває "дварцовый переварот" і стоїть лише питання - "Хто затягне шарф на шиї "ампіратора"?!" А потім той, хто переможе (якщо у нього клепка в голові є), оголосить про " "волюнтаризм", "культ особистості" та "диктатуру" попередника, вкаже на нього, як на винуватця всіх гріхів і заявить про себе, як "нового раннього Хрущова" Навіть "на поклон" в США полетить! І все це з однією метою - ЗБЕРЕГТИ ВЛАДУ ЧЕКІСТІВ у Росії!
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24.09.2022 11:03 Відповісти
Якщо на Заході, і саме в США є хоча б трохи раціонального мислення, то вони повинні добре розуміти, що свій кредит довіри та співчуття росія вичерпала в 1991 році. І тепер ніякого плану порятунку країни і населення ("Плана Маршалла-2) для росії не буде. Жодного витягування її з того болота, куди вона сама себе вкотре загнала. Тільки перебір планів найбезболіснішого та найбезпечнішого її розчленування та позбавлення атомної зброї
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24.09.2022 11:11 Відповісти
От саме це й буде головним питанням на переговорах США з "новим Хрущовим" А головним аргументом збереження "імперії" у "нового Хрущова" буде те, що він буде виставлять РОсію, як "противагу" та "санітарний кордон" проти гегемонії Китаю в Азії
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24.09.2022 11:30 Відповісти
В будь-якому разі це дасть нам років 10-15 передишки, яку ми маємо не проїхати, як завжди робить наш мудрий нарід, а використати з максимальною користю.
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24.09.2022 12:19 Відповісти
Може прийти якесь чучело типу Дон-Дона чи Гіркіна, геть повернуте на імперіалізмі і розпочати джихад проти всього світу. Та ще й з ЯО.
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24.09.2022 13:10 Відповісти
І цього виключать не можна! Однак, "бажаючих жить довго і щасливо на купі грошей", серед російської верхівки, все-таки, вистачає! Будем надіяться, що вони й прийдуть до влади!
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24.09.2022 13:18 Відповісти
все вірно! але в Україні раSSія, путін та різні шойги з мєдвєдєвими пишуться з малої літери.....
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24.09.2022 10:49 Відповісти
Та вже були тут силовики ваші, перегнивають у полях
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24.09.2022 09:24 Відповісти
Вони ж конкуренти( якщо не вороги)! Тому ця заява є дуже логічною - позбавитися тих, хто хоче його з'їсти! По-перше, воювати вони не вміють, тому утилізація цього непотрібу буде майже стовідсоткова. По-друге, ви уявляєте, яка війна буде всередині цих гондонів "силовиків", кому їхати подихАти, а кому ні, та між тими бандами, які він перерахував!
Ой, не таке ж воно й дурне, про діда Дарвіна таки десь чуло!)))
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24.09.2022 09:52 Відповісти
Дон почав щось здогадуватися ...
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24.09.2022 09:25 Відповісти
мечты стать ********** ) убрать силовиков руками ********* и расчистить себе дорогу к трону )))
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24.09.2022 09:26 Відповісти
И что самое интересное на будущее если займет трон царя всея московии первым отречется от бункерного и побежит налаживать отношения с Западом и Европой,дурака включает а чувствует куда ветер начал дуть.
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24.09.2022 10:07 Відповісти
Це дуже сильний ход.
Кадиров скидає з себе маскарадний костюм "вірного піхотинця" і відкрито пред'являє претензії на царський трон.
Логічно все правильно і в правильно підібраний час
Кремлівський "Акелла" вже не той.
"Акелла" не те, що промахнувся, а з усієї дурі в'їхав у купу лайна
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24.09.2022 09:26 Відповісти
Навряд чи він зможе зробити це сам. А підтримки в нього від інших претендентів немає, бо бояться. Хіба він підтримає когось іншого і буде намагатися потім його скинути чи стати сірим кардіналом.
А хід - так, дуже потужний для підняття свого авторітету в бидлолмасі
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24.09.2022 10:46 Відповісти
У Росії починається безвладдя, розбрід, звичайний бардак зміни епох.
А в цей смутний час і з'являються люди смутні.
Є гарний вислів саме про такі ситуації, на жаль, перекласти його неможливо - "Кто смел, тот и съел"
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24.09.2022 10:51 Відповісти
А своїм прикладом слабо?!!!
Все , на наступних виборах ка-дирка втратить їхню підтримку.
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24.09.2022 09:28 Відповісти
а хто буде пожежі тушити? ловити злочинців (мародерів)? збирати податки? охороняти?
а якщо НАТО дійсно нападе?
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24.09.2022 09:28 Відповісти
Перша логічна думка цього дурня за всю історію спостережень.
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24.09.2022 09:29 Відповісти
"Силовики" так і мріють підставитись під ******* зброю. Бидло, може, і має якийсь "ентузіазм" до пограбування наших осель і земель, а у "силовиків" і так усе є.
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24.09.2022 09:30 Відповісти
Кадырка решил потроллить путю. Осмелел не по детски. С чего бы это?
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24.09.2022 09:30 Відповісти
Скорее всего путе склеили лапти и походу рамзанка диров следуюший.
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24.09.2022 11:01 Відповісти
Элита рабZeяского дерьма была уничтожена по факту с весны...вой на болотах Ольги ********** и Марго Симоньян,говорит о том что рабZeя в глубокой депрессии...Кантемировская и Таманская дивизии в дупе...Костромская и Псковськая дивизии ВДВ там же...
Вторая армия Третьего Мира по факту никто... подлоДки из Крыма удрали в Новороссийск. Типа жест доброй воли...,типа хенерал Каздлашенков...потерь нет☠️☠️☠️, все идёт по плану...🦍🦍🦍
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24.09.2022 09:36 Відповісти
За " вторую армию третьего мира" - особый респект!!! 👍👍👍Это должно стать мемом!)))
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24.09.2022 09:57 Відповісти
все вірно! але в Україні раSSія, путін, скабєєва, сіманян та різні шойги з мєдвєдєвими пишуться з малої літери.....
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24.09.2022 10:53 Відповісти
Дон что-то такое ляпнет. А кто будет охранять эту преступную власть, всяких чиновников, депутатов, Путина и прочую нехристь. Тут кому попало нельзя доверять, их научили убивать, разгонять безоружную толпу, хорошо откормили, одевали и это в нищей стране. Нельзя так рисковать. А на фронт можно послать кого угодно, плохо обученных или вообще без всякого опыта, плохо одетых, голодных, их не жалко даже если убьют. Таких в России еще много, как травы, это всякие буряты, мордва, татары, чуваши и прочие
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24.09.2022 09:37 Відповісти
Завтра силовики заявят, что кадыров это украинский шпион с позывным «гонДон»
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24.09.2022 09:41 Відповісти
Третя чеченська? Я не проти якшошо
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24.09.2022 09:44 Відповісти
Ахмет Закаев каже что чеченская диаспора готова собрать ещё одну, пятую бригаду из чеченских добровольцев...,кадыркин приказал убить Ахмета Закаева....
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24.09.2022 09:42 Відповісти
кадырка закусился видимо с силовыми структурами расэї, вот такое и завляет. и это хорошо что у них там срач
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24.09.2022 09:46 Відповісти
Тут не спугнуть--- главное. Идея хороша. Цапы должны отреагировать на 5 мил! Орда дармоедов, оклады, пенсии на 5 лет ранее, льготы итд. А станет ли презом он--- сомнительно очень.
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24.09.2022 09:47 Відповісти
Ху#ло подумало,... и решило отправить и силовиков и резервистов.
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24.09.2022 09:50 Відповісти
Что-то в этом рациональное есть!
После полученных люлей от ЗСУ силовики, наверное, поменяют отношение к власти, которую они сейчас защищают....
Ну, в смысле та малая часть, что останется в живых...
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24.09.2022 09:51 Відповісти
Хотілося б запитати вівцей.ба - до чого тут - спортивні нормативи .?? . Чи воно думає що спортсмени , охоронці і прокурори краще воюватимуть ?? Маячня несусвітня ..
Воно пропонує в 21 му столітті , воювати по принципу - сіла есть , ума нє надо . . Ну ну .
Не так все просто .! Жоден мчсник повноцінно не замінить військового на полі бою , і жоден військовий не замінить мчсника на ліквідації - пожежі , наприклад . Кожен повинен вчитися своїй справі , і знати її - на зубок ,, тоді буде толк .
Кадирка як був - гірським бараном , так ним і залишився .
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24.09.2022 09:53 Відповісти
Так вони так і воюють «сіла» . Спорт тоже присутній у них хто швидше в мішок залізе )
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24.09.2022 11:19 Відповісти
Если бы ты был хотя бы на учениях, ты бы знал чего стоит пройти 5-10 км в бронежилете, с автоматом, двумя магазинами, рюкзаком с амуницией\водой\едой, и парочкой гранат.

Но как грицца... откосант detected )
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24.09.2022 14:14 Відповісти
Якщо по твоєму - вся військова справа полягає лише в тому щоб накручувати кілометри , в бронежилеті з автоматом і підсумками , то в мене питань більше нема . .
Своє я " відбігав " , ще з середини восьмидесятих і по 2006 рік , зараз , на жаль , в основному бігаю по лікарням .
Ну а сам ти , якщо висиш на ЦН , то напевно ж - в тилу ничкаришся . ? А чого так ? Вилізти з під мамчиної цицьки ніяк не можеш ? Застряг мабуть , бідолага .
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24.09.2022 14:39 Відповісти
А до этого в Украине были МИРОвики!!!)
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24.09.2022 09:53 Відповісти
Дирявий Ослойоп жопою чує, що всєрасійськаму вождю кранти, тому і забив на його могилізацію
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24.09.2022 09:57 Відповісти
Интересно а кто удерживает народы России от выхода на улицы с антивоенными лозунгами, кто мешает мафии начать передел вооруженный сфер влияния, кто мешает кавказским борцам за независимость а так же уральским карельским и прочим провести референдумы и отделится? ) Не силовики не?
Интересно а если проверить наличие у Кадырова мозга он кроме корней бороды под крышкой черепа, обнаружится? )
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24.09.2022 10:00 Відповісти
Подмена сознания по тв,но это не уменьшает их вину за поддержку развязанной войны московии против Украины,за эту войну будут еще ихние правнуки расчитыватся московиты сейчас находятся в победном угаре что им втюхивают по тв что вот вот сейчас под фанфары уже в Киев заходим только маленькая заминка цветов да хлеба с солью не подвезли,на будущее отходняки будут тяжолые они это начнут понимать когда пропагондоны переобуются в воздухе да все прелести экономических санкций на свой шкуре почуствуют,девяностые думаю покажутся московитам легкой прелюдией.
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24.09.2022 10:19 Відповісти
"а кто удерживает народы России от выхода на улицы" - гуглите "выученная беспомощность"
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24.09.2022 11:25 Відповісти
Коварний задум. Знищити силовиків, захопити владу.
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24.09.2022 10:06 Відповісти
Но сам ХЕрой Расее, академик и штопаный горный кондом дон, останется в глубоком тылу.
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24.09.2022 10:07 Відповісти
не говоріть так...Чурка дон каДиров....можливо, майбутній президент якоїсь частинки раZZії....хоч і тимчасовий.....
і всі його дії на це вказують...
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24.09.2022 10:59 Відповісти
Дурак кадыров сейчас вызовет массовые самоувольнения РФ силовиков )))
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24.09.2022 10:07 Відповісти
Это все наивно предпологать что Кадырка бунтует и делает что-то вопреки пуйлу. Он исключительно его ставленник, и только прийдет ****** пуйлу, сразу удавят и дондона, и его чеченцы не спасут, ибо там куда влиятельней и умней люди будут пытатся захватить власть. И дыров это прекрасно понимает.
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24.09.2022 10:16 Відповісти
кацапські мєнти до війни такі як до балету....
і наглядати за москальським бидлом - це не проти українського суперсолдата воювати!
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24.09.2022 10:17 Відповісти
Кадирка заробляє собі дешеву популярність серез кацапського плебсу з прицілом на майбутні президентські вибори в кацапстані.
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24.09.2022 10:20 Відповісти
правільно..
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24.09.2022 10:20 Відповісти
Почались. мабуть передвиборчі перегони.
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24.09.2022 10:20 Відповісти
А можете Дин-дон решил под шумок отделить Чечню
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24.09.2022 10:24 Відповісти
Максимилиан Волошин: "... и рдяный блеск в зрачках раскосых морд."
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24.09.2022 10:29 Відповісти
дон потужний стратег і воєнначальник🤣🤣🤣 силовики не здатні виконувати армійськи задачі. Не здатні працювати у складі зведених підрозділів, та ще й на фронті. Господи, чому я баба маю то знати. Максимум, шо можуть силовики, то провести зачистку звільнених територій, і контролювати виконання законів і порядку. але ж це все знову не про рашистів. їх силовики можуть тільки з жінками воювати, з студентами і дітьми. а на фронті вони обісруться і будуть тікати до японського кордону🤣
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24.09.2022 10:31 Відповісти
Іпать у дона Овцетраха прокинулось стратегічне міркування! Ну дон - фас на *****!
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24.09.2022 10:39 Відповісти
""
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24.09.2022 10:41 Відповісти
намагається сподобатися московитам щоб у разі чого зайняти крісло путіна.

берія те саме робив коли амністію оголосив.
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24.09.2022 10:42 Відповісти
оце вже гарна ідея.
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24.09.2022 11:13 Відповісти
Большая часть поголовья боеспособных роZZийских войск (до 120 тыс. голов) вооруженных самым лучшим и современным оружием сидят за 3-х метровыми бронебетонными стенами руZZких военных баз в оккупированной Ичкерии. Ни один военнослужащий из этих частей не был передислоцирован в Украину, даже наоборот, оккупационная группировка руZZких захватчиков была значительно усилена, материально техническое снабжение значительно повышено.
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24.09.2022 11:14 Відповісти
силовики привыкли пздть рабов и рубить бабло по-легкому!

а под 155 и MLRS погонят гражданский скот!
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24.09.2022 11:16 Відповісти
Які нормативи їм допоможуть? Стрибки в мішках до українського кордону?
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24.09.2022 11:27 Відповісти
Сбегать будут быстрее чем на Харьковском направлении
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24.09.2022 14:52 Відповісти
А овец кто пасти будет?!
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24.09.2022 11:48 Відповісти
допізд&ться що кацапи його замочать
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24.09.2022 11:59 Відповісти
Дорогой Рамзан, а ты уверен что эти "силовики" шли на службу для того, чтобы умереть за родину а не стричь население?
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24.09.2022 12:03 Відповісти
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24.09.2022 14:49 Відповісти
Що кадиров що силові структури одинаково ненавидять один одного. Тож хай *********
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24.09.2022 13:46 Відповісти
Опричников сцарских? А над холопами кто будет?
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24.09.2022 13:48 Відповісти
Айда молодец дон)) Так и старается как бы побольше утилизировать тех кто путина защищает. Своих вояк он то не особо утилизирует. Видать надоело ему к путину на поклон ходить, уже мечтает как будет дверь к путину ногой открывать))
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24.09.2022 14:51 Відповісти
ЧТО Ж ОНО ТАКОЕ ТУПОЕ !? ВИДНО ПАПКА В ДЕТСТВЕ ПО ГОЛОВЕ ЧАСТО БИЛ )))
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24.09.2022 15:07 Відповісти
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24.09.2022 15:21 Відповісти
ЭТО БЫ ПУТИНУ ОТПРАВИЛ !)
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24.09.2022 15:22 Відповісти
Для України це було би чи не найкраще, з того, що міг би утнути *****. Ну, окрім капітуляції та виплати репарацій. Бо загнати в окопи силовиків та митників - це просто манна. Це не просто пагані були б солдати, а "від'ємні" солдати. Нагадую - фронт в районі Балаклеї "тримали" примусові "мібіки" та СОБР-и з якихось Усть-************.
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24.09.2022 18:03 Відповісти
Слушна ідея!
Ще й на зарплатню додаткових витрат не треба
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28.09.2022 12:09 Відповісти
 
 