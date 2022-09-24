Кадиров запропонував відправити на війну проти України силовиків замість резервістів

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що замість резервістів на війну проти України варто відправити працівників російських силових структур

Про це йдеться в telegram Кадирова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть без резервістів у Росії є великий штат співробітників міністерства надзвичайних ситуацій, служби судових приставів, ФСБ, служби охорони, служби зовнішньої розвідки, митної служби, прокуратури та слідчого комітету.

"Разом із силовими та військовими відомствами – це приблизно 5 млн осіб, які регулярно складають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться.

Керівники цих підрозділів вже зараз могли б розпочати оптимізацію робочого процесу з урахуванням нововведень", - написав Кадиров.

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