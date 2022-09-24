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Путін не дозволив відвести російські війська з Херсону та особисто керує війною проти України, - NYT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російський диктатор Володимир Путін відмовився відводити війська з Херсону попри прохання командирів, та особисто зайнявся стратегічним плануванням війни проти України.

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Американці повідомляють, що Путін відкинув прохання своїх командирів про відведення військ з Херсону на лівий берег Дніпра, оскільки це стало б принизливою публічною поразкою для диктатора. Зазначається, що Путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну і каже командирам, що стратегічні рішення на місцях має ухвалювати особисто він.

Хоча Путін і прийняв деякі рекомендації військового командування, включно з мобілізацією, його участь в ухваленні рішень створила напруженість, заявили американські офіційні особи. Неприйняття диктатором виведення військ із Херсона призвело до зниження морального духу серед військових, які були відрізані від постачання.

Крім блокування відступу з Херсона, Путін поставив під сумнів зусилля щодо зміцнення оборони окупантів на лівому березі річки Оскол у Харківській області - він виступає проти відступу в цьому місці, бо не хоче віддавати президенту Володимиру Зеленському щось, що має вигляд перемоги.

Офіційні особи США заявляють, що російські офіцери розходяться в думках щодо реакції на контрнаступ України, деякі вважають, що треба чинити опір директивам Путіна, інші — що вказівки диктатора можна виконати.

Також дивіться: В окупованому Херсоні маркують будівлі, які росіяни планують використовувати для псевдореферендуму. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Докерується так само,як і його духовний наставник гітлер.))
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24.09.2022 11:32
+32
штирлиц стоял перед картой и его рвало на родину
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24.09.2022 11:31
+29
Людина, яку у 38 за неможливістю подальшого продовження служби звільнили у званні майора та з посади заступника начальника відділу, у 70 у званні Верховного Головнокомандувача керує цілою армією.
Він що, став за цей час розумнішим, досвідченішим, отримав стратегічний погляд на події?
Майор-невдаха майором і залишився, хоч ти назви його Головнокомандувачем, хоч Командиром Всесвіту
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24.09.2022 11:38
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штирлиц стоял перед картой и его рвало на родину
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24.09.2022 11:31 Відповісти
Докерується так само,як і його духовний наставник гітлер.))
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24.09.2022 11:32 Відповісти
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24.09.2022 11:35 Відповісти
Людина, яку у 38 за неможливістю подальшого продовження служби звільнили у званні майора та з посади заступника начальника відділу, у 70 у званні Верховного Головнокомандувача керує цілою армією.
Він що, став за цей час розумнішим, досвідченішим, отримав стратегічний погляд на події?
Майор-невдаха майором і залишився, хоч ти назви його Головнокомандувачем, хоч Командиром Всесвіту
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24.09.2022 11:38 Відповісти
Наполеону відмовили в 25 взяти на службу, сказали, що в нього нема перспективи бути військовим.
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24.09.2022 11:51 Відповісти
Не розглянути в людині стратегічного таланту до його військової служби та побачити відсутність цього таланту після 20 років дійсної служби, речі принципово різні
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24.09.2022 11:56 Відповісти
Єдине зауваження : не «не розглянути» , а «не розгледіти» .
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24.09.2022 12:28 Відповісти
Приймаю із вдячністю, але й ви зважите, що до української мови я взявся після 32 років перерви
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24.09.2022 12:35 Відповісти
В той структуре в которой он служил КГБ, звание имеет место только в этой структуре.
Все остальные подчиняются в не зависимости от звания.
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24.09.2022 12:40 Відповісти
важливо те,що Ви зробили правильно
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24.09.2022 13:24 Відповісти
Так i майор не збройних сил, а гебнi, навiть гiтлер-єфрейтор i то вправнiший стратег був мабуть.
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24.09.2022 12:40 Відповісти
Аналогічно , в 1941 р. Сталін заборонив залишати Киів , і відводити війська за Дніпро. Результат - розгром Південо-Західного фронту .
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24.09.2022 13:31 Відповісти

81 рік тому: як німці розгромили Південно-Західний фронт і захопили Київ

https://www.radiosvoboda.org/a/bytva-za-kyyiv-u-1941-rik/31469758.html
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24.09.2022 18:08 Відповісти
Скільки можна грать пульку про великого чекіста.Він синочок.Чмошнік не служив у совдепівскій армії,тому що був дістрофіком.А не служивших в 70х в гебню не брали.В менти не брали.І не тому,що сявочкою був,а тому що гебня і менти це силові структури, де малась вогнепальна зброя,яку можна носить було після прийняття присяги перед строєм.А сявочка попала вГДР вольняжкою в 30років,коломиї набирали з москалів і пітерців.а там за чаркою шнапсу с кимось з офіцерів ляпнув,що є диплом,ось і почепили звезли на жопу.їх піджаками називали.Право у 80х,коли цей чмоня попав в Германії,йому було за тридцять рочків.А призивали,щоб робить музику з 18років до 27.От і думайте,що може роздуть телевізор.Із сявочкою зробить Наполеона.
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24.09.2022 14:06 Відповісти
Його перевів на роботу в Смольний Собчак, про це говорив О.Калугін, Собчак в універі був куратором групи, в якій навчався Путін.
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24.09.2022 14:53 Відповісти
Ну на рахунок Осколу він вгадав, москальня насипає з усього, що має.
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24.09.2022 11:32 Відповісти
"особисто зайнявся стратегічним плануванням" - ето харашо! Верним путьом идьоте, таваришч путен! Путем гитлера.
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24.09.2022 11:33 Відповісти
Якеж воно кончене...
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24.09.2022 11:35 Відповісти
это отличная новость , этот придурок дорулится...стратег хренов
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24.09.2022 11:48 Відповісти
Цікаво - а хто стане "російським Паулюсом"?
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24.09.2022 11:35 Відповісти
краще Штауффенбергом
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24.09.2022 11:40 Відповісти
Для того, щоб в Німеччині з"явився Штауфенберг, потрібні були Сталінград і Ель-Аламейн з Ла-Маншем А для того, щоб такий "штауфенберг" з"явився в РОсії - потрібен не тільки Ізюм з Балаклеєю, але і "Сталінград на Дніпрі"!
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24.09.2022 11:45 Відповісти
Крім того, не відкидайте і факту, що гітлеризм правив у Німеччині 12 років, а чекізм править у Росії вже 105 років.
І всіх потенційних "штауфенбергів" винищили не сьогодні і не вчора, а в 20-30-40-х роках.
Решта, це нащадки безправних і мовчазних боягузів, які своєї думки не мають і на Вчинок не здатних
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24.09.2022 11:51 Відповісти
...Держава, обессиленная в пытках
Еще не знала о потерях сущих
Не знала, что количество убитых
Откликнется ей качеством живущих...

Игорь Кохановский
из "Закон Диалектики"
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24.09.2022 12:48 Відповісти
Чому ЗЕ не готує країну до ядерних ударів?
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24.09.2022 11:35 Відповісти
А чому ***** не готує?
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24.09.2022 11:38 Відповісти
тому що США не буде бити по расєї навіть якщо пуйло і застосує ядерну зброю на території України,а він рано чи пізно це зробить, тактичними боєголовками скоріше за все, ерез те що він буде програвати в любому випадку.
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24.09.2022 11:44 Відповісти
Буде.
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24.09.2022 11:45 Відповісти
хто сказав?
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24.09.2022 11:46 Відповісти
Почитайте доктрину США, необов'язково ядерною зброєю, но 500 томагавків теж мало не буде
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24.09.2022 11:48 Відповісти
ви що смієтеся? Які 500 томагавків? Американці якщо б хотіли допомогти нам уже б давно надали стільки,що Україна б уже звільнила свої усі території і Крим також, а вони дают дуже мало, 16 хаймарсів це круто, але фронт 1300км, дві великі армії воюють,цього дуже мало,вони дають стільки скільки потрібно для того щоб Україна трималася,не більше. Ні танків,ні літаків,ні броньованих машин типу Бредлі не має, тому зважаючи на це наврядче від них буде якась відповідь навіть на тактичний ядерний удар,і до цього треба бути готовим,щоб потім не розчаровуватися
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24.09.2022 11:54 Відповісти
Ви взагалі самі себе читаєте, через слово пишете логічно, в чому їх інтерес в швидкій перемозі України, ЯЗ нікуди не дінеться, ******* заповзе в нору зализувати рани, і через 10-20 років наступний полізе туди ж. Мета США - денуклеізація московії, Китаю, Ірану.
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24.09.2022 12:00 Відповісти
Ти сказав ,ну все,цього достатньо ,ванга Іфан
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24.09.2022 12:44 Відповісти
у нас реально люди наївні думають,що США заради України буде ризикувати получити удар у відповідь по свої країні і території ядерними боєголовками, передавати трішки зброї для україни зараз для них це не проблема,але уже вступати у прямий конфлікт та ще й ядерний вони не будуть, вони в першу чергу думають про свої інтереси
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24.09.2022 11:49 Відповісти
Абсолютно вірно, чисто свої інтереси, не дотримати слова для США гаплик, і в чому інтереси США допустити розгром України, добре що при владі в СРСР не було такого довбня як *****, але все може бути.
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24.09.2022 11:55 Відповісти
Ты задрал со своими методичками, кацапизмами, гугл переводчиком, тупая пригожинская свинособака.В спам, животное.
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24.09.2022 12:04 Відповісти
оце рвануло!!!
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24.09.2022 12:05 Відповісти
😅
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24.09.2022 12:09 Відповісти
Хрюсский Ифан ,давай, ковыляй отсюда потихонечку вслед за хрюсским кораблем
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24.09.2022 12:47 Відповісти
Так а США нам і допоможагають далеко не тільки заради України, але і це теж, у них свої інтереси. Зараз відбувається переділ світу, збройний конфлікт локалізований в Україні, але ще багато чого відбувається, наприклад,та ж енергетична сфера. США потрібно показати всім «хто в домі хазяїн», Китай через ослаблення рашки, впевнено займе друге місце.
крім того 4 із 10 громадян США підтримають безпосередню участь військ США на теретирорії України, а більше 70% за прийняття України в НАТО. Можна зробити висновок, що в час «Х» відсоток за введення військ буде вищим.
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24.09.2022 12:27 Відповісти
У них нету выбора кроме как не атаковать. Точнее, сначала начать с точечных атак с кораблей истребителями и ракетами, а потом тут же при малейшей эскалации нанести тотальный ядерный удар.

Любой иной вариант развития событий на длительной дистанции приведет к большим проблемам. Сразу сотни стран мира начнут закупать уран у Казахстана (тот в цене в 50 раз вырастет, что еще ударит по энергетике). Обогащать его проще простого, просто надо время и площади большие. И когда будет массовое распространение ядерного оружия, то начнется ядерная война очень быстро и не одна. И чтобы этого избежать, нужно всем миром уничтожать агрессора, кто первым применит ЯО. Китай скорее всего введет наземные войска после применения ЯО от кацапов. Или вместе с США нанесет мощный удар сразу по всем целям. Это не хороший вариант для них, это просто самый-самый лучших среди всех плохих.
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24.09.2022 11:56 Відповісти
А ну умник, расскажешь как? Подвал тут не поможет, и правило 2х стен.
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24.09.2022 12:17 Відповісти
Не понятно о чем спор, мужчины?! Ударит-не ударит, ответят-не ответят...😏
Чего гадать и возуждаться...🙄 У нас, украинцев есть выбор? Сдаться на волю
упыря? Нет! Борьба до победы над московией-наш выбор, а иначе вся Украина
будет Мариуполем,Бучей,Изюмом...Мы же не выбираем такую участь нашим
детям...😏😠

"Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого."🙏

Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702-1782), немецкого религиозного мыслителя и писателя.
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24.09.2022 13:40 Відповісти
хроніка м'ясозаготівлі ру

наївняк, він хоче там (тут) уціліти...

💬 Короче. Отправка завтра в 15:00.

ВУС мою секретную обнулили, сделали из меня «Стрелка».

Медкомиссии нет. Вообще. С моей грыжей завтра к главрачу идти, но без справки хз что выйдет.

Определили нас в тероборону. Подготовка 2-4 недели в Подмосковье, на базе 2-й гв. Таманской мотострелковой или 4-й гв. Кантемировской танковой дивизии. Дальше от 3 месяцев службы на охране объектов в тылу, на границе России. Как вы понимаете, на границе России с территориальными приращениями. Т.е. на Украине тоже. Срок дембеля по факту неизвестен.

Теперь о том, как это было.

1) Медкомиссии нет. Вообще нихуя. Нас гребут по тем годностям, что у нас были на срочке. Хоть 8 лет, хоть 15 лет назад.

С нами сидел парень, которому алкаш разбил лицо недавно. Левым глазом не видит (глаз на месте), левая половина лица под кожей собрана на железе. Плюс, он учитель физ-ры начальных классов. Просидел с нами с 10 утра до 20:30, его отпустили домой... потому что к вечеру подошла инструкция, что учителей отпускают. А не потому, что у него лицо на шарнирах.

2) Мобилизацию объявили 21-го, первую партию отправили вчера вечером. Сегодня вечером вторую партию. Мы отправляемся завтра.

Времени на то, чтобы закупить снарягу, доделать личные дела НЕ ДАЮТ. У одного жена через месяц рожает - *****. У второго со съёмной квартиры надо съехать - *****. Кредит? *****. Единственный сын в семье? *****.

С нами сидел мужик 49 лет. Один сын летом ушёл на срочку, второго мобилизовали вчера. Его тоже мобилизуют. Квартиру и дом оставить не на кого. Ему обещали порешать через социальный отдел.

Самое главное говно: до тебя может дойти очередь на выдачу повестки к 16:00. А отправку тебе назначат на этот же день, на 17:00. *******.

Человека 4 уехали без всего. Просто потому, что по плану сегодня должны были отправить 60 человек, а у военкомата было лишь 35. Суки, *****.

3) Организация.
Нас около 100-120 человек. С нами работали в 3 кабинетах, около 5 человек. Скорость улиточная, как понимаете.

Туалет один, бумага там закончилась к вечеру. Люди пришли с работы «уточнить данные», некоторые уже уехали на базу Ру-ТрО. Естественно, у большинства даже бутылки с собой не было, большинство из нас ничего не ело весь день, 10 утра. И спало от 3 до 7 часов.

На это тоже ***** тем, кто придумывал такой моб.план, где мобилизованному не даётся хотя бы 3-7 дней на завершение дел. Эти авторы такого плана - ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ И ВРАГИ РОССИИ.
По факту, пока мобилизация в России выглядит так же, как мобилизация в ЛНР/ДНР. Так же ***** и преступно по части организации.

Если нас не будут нормально тренировать по боевой подготовке и кинут с деньгами - 100% так же ***** и преступно, как в ЛНР и ДНР.

Характерный пример про всё это. Когда при нас отправляли сегодняшнюю компанию парней, то военком сказал что-то про защиту родины. Раздались смешки в ответ. Проницательные поняли сейчас всё про настрой людей.

После этого священник брызгал на каждого святой водой и крестил, на что большинство молча реагировало, как на ненужную затяжку времени.

Такие дела.

Я собираюсь вернуться живым. Но это ******, *****.
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24.09.2022 11:38 Відповісти
Священник бызгал водой и крестил 🤣🤣🤣 Гундяй особисто?
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24.09.2022 11:45 Відповісти
Тобто сама iдея вбивати українцiв за те, що вони українцi - для нього цiлком прийнятна, а ось сама процедура прискореної могiлiзацiї - нi. Усе, що потрiбно знати про русню.
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24.09.2022 11:52 Відповісти
И что это было? Нам начинать плакать и слчувствовать?..Придурки, вы заслужили все, что с вами происходит и ваши будущие похороны (если там будет что хоронить) - это плоды вашего победобесия. Быдломасса, которая так поверила в свое вЯличие не достойна другого. А вы сейчас перед отправкой строем гавкните "Крым наш" - полегчает и дохните с улыбками.
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24.09.2022 12:12 Відповісти
"Ви не уявляєте, що зараз відбувається у Криму, як вата рве на дупі волосся, кляне все на світі через могилізацію. Дуже багато повісток (десятками) вже надійшло на підприємства - заводи, хлібкомбінати тощо.

Мого знайомого ватана забрали. Всі розговори лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про Хаймерси та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям. Я роблю свій внесок на підтримку горіння ватних дуп. Це мій вихід...

Дійшло до того,що ватоголові шлють один одному в чатах інструкції по здачі у полон,окремо наголошується,що треба заявити українським військам,що ми (кримчани) - громадяни України.Сьогодні був свідком,як чоловік ледь не віддубасив ватну самку, яка казала, що треба йти воювати".
https://t.me/AFUStratCom/7047
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24.09.2022 15:17 Відповісти
А их предупреждали, что станут мясом на убой. Просили камни с неба? Ну так пусть теперь жрут.
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24.09.2022 16:32 Відповісти
Значить, і мобілізація у кацапів робиться, як усе в паРаші - через жопу. Реально навала білих ходоків, або зомбі-чмобіків. Потрібна зброя дистанційного масового ураження, щоб цю навалу запердохати.
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24.09.2022 12:45 Відповісти
"у большинства даже бутылки с собой не было"

это все, что нужно знать о мобилизованном кацапе - самое страшное упущение то, что нет с собой бутылки. Надеюсь его мытарства закончатся очень быстро и у его родни будет повод для очередной бутылки.
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24.09.2022 16:30 Відповісти
Копирует гитлера... Он явно шизофреник, но отвечать всё-равно придётся!
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24.09.2022 11:42 Відповісти
"Туалет один, бумага там закончилась к вечеру", воги що, покакати прийшли?
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24.09.2022 11:44 Відповісти
Це добре, що не дозволив, Херсонське угрупування потрібно добивати на місці. Підозрюю, що Боневтік не дозволить знищити їх під час переправи. Привід в ОПі придумають, як для розмінування Чонгару придумали. Дозволити перекинути таку армію орків на Запоріжжя і Донбас для обьєднання з наявними там це допомогти ***** скласти пальці в кулак.
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24.09.2022 12:08 Відповісти
Референдум нужен с Херсоном. Вот и все.
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24.09.2022 12:13 Відповісти
Стрибайте у Дніпро, допливете до Чорного моря(там не далеко), а там Туреччина...., а ні, вам туди не можна, там п'ять азовців наших😁. Таки так, вам жопа!
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24.09.2022 12:15 Відповісти
Ясно...выживший из ума старикашка, решил поиграть RPGешку, компьютерную стратегию на живых людях?

А что русские военные? Тоже долпоепы?
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24.09.2022 12:16 Відповісти
у них там чекісти при владі. військові - ніхто. гній.
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24.09.2022 12:43 Відповісти
та он явно переиграл в Цивку
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24.09.2022 15:01 Відповісти
Це прекрасна новина! Все йде по плану. Ніхто стільки поганого не зробив для ерефії як ***** ))
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24.09.2022 12:23 Відповісти
Яке це пуйло підле - воно готове далі штовхати на смерть своїх солдат,які стовідсотково загинуть...
Спочатку орки втекли з-під Києва(тіпа договорілісь),потім Сумщина,Чернігів,Харківщина...
Херсонський напрямок - слабе звено і ми всі знаєм,чому....зрада....
Якщо проаналізувати,то динаміка зрозуміла всім,окрім пуйла.
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24.09.2022 12:47 Відповісти
Ніколай 2, Гітлер і сралін теж намагалися "особисто" керувати армією.

Наприклад, сралін після оборони москви віддав наказ наступати і за декілька місяців 1942 року звільнити ссср,
попри зауваження генералів, що це неможливо.
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24.09.2022 12:48 Відповісти
О, знаю ще одного чувака, який "лічно рукаваділ вайскамі". З вусиками такий... Чудовий приклад, так тримати, сподіваємось на такий же результат!
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24.09.2022 12:48 Відповісти
ну , нехай , і так керує
Набагато гірше би було , якби ними керували правдиві генерали зі дійсним бойовим досвідом + відповідною освітою
А на рахунок - освіти ... питання
То враховуючи у скількох війнах Раша брала участь ... , то набуті військові знання + досвід там
Усунули .... ну і прапор тобі у руки ...
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24.09.2022 15:06 Відповісти
Вот щас Гитлеру в аду похорошело.
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24.09.2022 13:19 Відповісти
Путлер, ***** ты е.баное, де сралинский приказ *ни шагу назад*?
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24.09.2022 13:22 Відповісти
Може й так, може й ні. Але що у цих фашистів, що у тих - методичка одна: у всьому винен головний х.йло.
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24.09.2022 13:26 Відповісти
Ну раз Путин лично командует фашиками в Херсоне, то за судьбу Херсона можно не беспокоиться.
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24.09.2022 13:31 Відповісти
Путін не дозволив відвести російські війська з Херсону та особисто керує війною проти України

Вспомнил, что мне это напоминает:

"Высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек уезда Самчжиён"

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами Рыбпромхоза"

"Высший руководитель нашей партии товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек Чунпхёнской овощеводческой тепличной фермы и лесопитомника уезда Кёнсон"

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами села Канбук"
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24.09.2022 13:35 Відповісти
Плешивый Чапаев оказывается еще и стратег.
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24.09.2022 13:40 Відповісти
Це добре! Накерує!)
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24.09.2022 13:41 Відповісти
ну тут ясно косплей сталіна, в даному випадку саме сталіна а не Гітлера, бо останній керував армією більш менш вдало і разом з військовими, бо сам мав досвід війни на передовій. А сталін кидав всіх на мясо - ні шагу назад, так само і божевільне пуйло уявило себе великим воєначальником....Але є як це смішно і жалюгідно виглядає... якби не було так трагічно....
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24.09.2022 14:44 Відповісти
НУ ТАК ОНИ БЫСТРЕЕ ПРОИГРАЮТ !) МАРШАЛ ХЙЛО ))))))))))))))))))
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24.09.2022 14:49 Відповісти
Бог создал путина, что бьі мьі все видели как НЕ надо жить.
Бедная детка, утипутин, готов уничтожить мир, не уважает жизнь как таковую.
Жалкий, мелкий тиранишка, капризньій идиот - вот к чему приводит ЧСВ.
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24.09.2022 14:56 Відповісти
Сталін вважав, що якщо дати наказ на відступ так побіжать, що не зупиниш потім. В Польську війну 1920 року, після початку польського контрудару моментально біля 70 000 перекинулось в Прусію на інтернацію( хоча контрудар їх не зачепив) біля 130000 тис в полон, а до Мінська добігло біля 40 000. Все було скінчено в три дні. Правда сам Тухачевський з Мінська не виїзджав. Тому і Вольдемар так боїться відступу. А по друге, сам же туди і завів. А тепер віддасть наказ на відступ і почнеться ісконно русскоє - нас предалі, царь то ненастоящий.
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24.09.2022 15:04 Відповісти
Якщо у окупантів під Херсоном така жопа, чому ж Херсон не звільняється? Спочатку здали за 24 часа, а зараз тянуть зі звільненням. Чи буде те звільнення взагалі?
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24.09.2022 16:23 Відповісти
От, знову намалювався Андрій Саган . Що ти там прокукурікав про Сполучені Штати ? Чого це ти вирішуєш за них ? Хто ти -голова Пентагону ,голова уряду США ? Ні - ти просто прокацапський півник.
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24.09.2022 18:40 Відповісти
Двоє саме так і докерувалися.
Один в 1941 році, інший в 1944-45.
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24.09.2022 19:36 Відповісти
Умный поступился бы своим сморчковым ЭГО.
А дурак будет упираться рогом, пока рога не отобьют.
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24.09.2022 20:33 Відповісти
 
 