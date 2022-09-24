Путін не дозволив відвести російські війська з Херсону та особисто керує війною проти України, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін відмовився відводити війська з Херсону попри прохання командирів, та особисто зайнявся стратегічним плануванням війни проти України.

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Американці повідомляють, що Путін відкинув прохання своїх командирів про відведення військ з Херсону на лівий берег Дніпра, оскільки це стало б принизливою публічною поразкою для диктатора. Зазначається, що Путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну і каже командирам, що стратегічні рішення на місцях має ухвалювати особисто він.

Хоча Путін і прийняв деякі рекомендації військового командування, включно з мобілізацією, його участь в ухваленні рішень створила напруженість, заявили американські офіційні особи. Неприйняття диктатором виведення військ із Херсона призвело до зниження морального духу серед військових, які були відрізані від постачання.

Крім блокування відступу з Херсона, Путін поставив під сумнів зусилля щодо зміцнення оборони окупантів на лівому березі річки Оскол у Харківській області - він виступає проти відступу в цьому місці, бо не хоче віддавати президенту Володимиру Зеленському щось, що має вигляд перемоги.

Офіційні особи США заявляють, що російські офіцери розходяться в думках щодо реакції на контрнаступ України, деякі вважають, що треба чинити опір директивам Путіна, інші — що вказівки диктатора можна виконати.

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