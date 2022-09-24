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Глава Якутії Ніколаєв: Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росія,мобілізація

Глава Якутії Айсен Ніколаєв вимагає повернути додому тих чоловіків, яких мобілізували помилково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Айсена Ніколаєва.

"Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами.

Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що ця робота вже розпочалася і надалі її контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.

Ніколаєв також повідомив, що запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.

Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.

Також дивіться: Група росіян напилася в військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Немає питань!

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24.09.2022 13:28
+30
В пакетах
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24.09.2022 13:27
+28
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24.09.2022 13:28
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24.09.2022 13:24 Відповісти
Немає питань!

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24.09.2022 13:28 Відповісти
В пакетах
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24.09.2022 13:27 Відповісти
Всі від тепер - государевы дети.
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24.09.2022 13:27 Відповісти
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24.09.2022 13:28 Відповісти
Украина ежедневно предлагает несколько вагонов с мешками ошибочно мобилизованных, но Шойгу-Балаклейский игнорирует)
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24.09.2022 13:28 Відповісти
Он уже и Балаклейский...?
Логично и понятно.
Все великие люди получали приставки к фамилиям по месту своих наивысших достижений.
Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Семенов-Тянь-Шаньский, Бендер-Задунайский.
А сейчас еще и Шойгу-Балаклейский
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24.09.2022 13:39 Відповісти
І Путін-Кримський! Бо саме з цього почався його "похід в історію"! (зараз сформулюю з цього приводу свіжий анекдот!)
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24.09.2022 14:47 Відповісти
- Куме! Усі великі люди отримували додатки до прізвищ за місцем своїх найвищих досягнень в житті - Суворов-Римнікський, Потьомкін-Таврійський, Семенов-Тянь-Шаньський, Бендер-Задунайський.А зараз ще и Шойгу-Балаклейський! А от як називатимуть Путіна?

- Дуже просто: Путін-Кримський! Бо саме з Криму почався його "похід в історію» з «просирання землі російської»!
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24.09.2022 14:55 Відповісти
Правильнее так: УБЛЮДОК-ЛУБЯНСКИЙ
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24.09.2022 18:40 Відповісти
Ха! Повернуті... Що з возу упало - то пропало.
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24.09.2022 13:29 Відповісти
Будуть повернуті,як і мобілізовані-"частічно"
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24.09.2022 13:29 Відповісти
тільки зараз згадав що..
24.02 - 24.09..
Сім місяців.. час летить
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24.09.2022 13:29 Відповісти
Цеж геніально, зігнали стадо оленів без документів, ніде вони не значаться, потім будуть всі зниклими безвісті.
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24.09.2022 13:32 Відповісти
А вам там, Якутії, не здається, що взагалі, уся ця могілізація велика помилка?
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24.09.2022 13:32 Відповісти
Кто то в ето верит?
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24.09.2022 13:32 Відповісти
А що вони, ті якути, в Україні істи будуть. Ні мерзлої риби немає, ні собачатини в достатній кількості.
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24.09.2022 13:33 Відповісти
Ну про цуциків то ви погарячкували! Наші цуцики мстяться цим "асвабвдітєлям" за всіх зїдених своїх родичів. пожираючи жарену бурятину...
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24.09.2022 13:50 Відповісти
Чому випадково? Вони також хочуть здохнути і воскреснути.
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24.09.2022 13:33 Відповісти
Ні, там культ матері-оленіхи...
У наступному житті будуть оленями!
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24.09.2022 13:52 Відповісти
Вони і зараз - олені.
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24.09.2022 16:12 Відповісти
нк так рвали б ту лоскутну ковдру з назвою раїся..чого чекають??? від неї повинні залишитись самі болота мокшанські..тоді вона й поверне собі і маскві історичні назви - мокша і мокшандія
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24.09.2022 13:35 Відповісти
Пхах
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24.09.2022 13:43 Відповісти
канєшно повернуть, може й по частям але ж повернуть.....
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24.09.2022 13:45 Відповісти
навіщо повертати а ладыКАЛины всьо?
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24.09.2022 13:54 Відповісти
В какой таре?
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24.09.2022 14:07 Відповісти
100%!
А якщо вбито,хай путін оживить!
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24.09.2022 14:08 Відповісти
На смертниках надо указывать адрес куда возвращать мешки с ошибочно частично призванными.
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24.09.2022 14:12 Відповісти
Обов'язково повернутися! ... в пакетах
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24.09.2022 14:33 Відповісти
Так ми ж вертали то кацапи не забирали ,а потім і зовсім у Харкові розбили рефа .Деж їх тепер добереш хто з них хто
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24.09.2022 14:33 Відповісти
Сейчас всех загребут как бы по ошибке, а потом начнут лить Крокодильи слезы. Верьте - действительно вернут. Но в виде 200-тых, безногих, безруких. А вообще то - безголовых, коль позволили гнать себя на войну как стадо овец на бойню. Что за народ, который ради оправдания лжи из зомбоящика закрывает глаза на реалий своего прозябания, для которого дубинка путинского полицейского страшнее смерти от украинской пули?
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24.09.2022 14:40 Відповісти
фарш невозможно провернуть назад.
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24.09.2022 15:25 Відповісти
Фуйня, местный скульптор смешает с навозом и слепит
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24.09.2022 22:08 Відповісти
Якутов тонн 30-40...
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24.09.2022 16:13 Відповісти
 
 