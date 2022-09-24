Глава Якутії Ніколаєв: Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті

Глава Якутії Айсен Ніколаєв вимагає повернути додому тих чоловіків, яких мобілізували помилково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Айсена Ніколаєва.

"Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами.

Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що ця робота вже розпочалася і надалі її контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.

Ніколаєв також повідомив, що запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.

Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.

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