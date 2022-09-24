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Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на незаконно анексовані через фейкові "референдуми" окуповані території України в разі їх закріплення в Конституції Росії.

Про це Лавров заявив на пресконференції в ООН, повідомляє Інтерфакс, передає Цензор.НЕТ.

Лавров на запитання, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на "нові регіони", тобто окуповані території України, якщо вони під час "референдумів" висловляться "за приєднання до Росії" заявив: "Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".

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Коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі незаконної анексії Росією окупованих територій України, міністр зазначив: "Я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами".

Лавров також заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз і НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі в конфлікті".

За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, що означає, що вони "зовсім не є нейтральними в цій ситуації і є стороною конфлікту".
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Топ коментарі
+43
Стара кляча, здохни вже мразь
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24.09.2022 23:46
+42
Найрозумніше, мені здається, взагалі не витрачати на нього емоції. Це ж тролль звичайний, усе, що він говорить, має викликати у нас обурення і лють. Поки він викликає у нас бурхливі емоції, свою задачу він виконує.
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24.09.2022 23:54
+40
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

55 мин

Россия получила ядерное оружие Украины под гарантии не нарушать суверенитет. Теперь Россия оккупирует земли Украины и угрожает ядерным оружием. Более подлой и ******** страны, чем Россия, более подлого и ********* народа, чем русский, который это поддерживает, не знала история.
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25.09.2022 01:42
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Хто боїться ну -то давайте зброю у т ч ядерну і відійдіть в сторонку , ми не боїмося ...
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25.09.2022 00:31 Відповісти
Изначально известная глупость,на которую надеюсь ВСУ х.й забьют. Потому что иначе и быть не может. Убогая кремлевская ОПГ перед собственной ликвидацией упорно рассчитывает на ЯО. Хрен угадали))
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25.09.2022 00:41 Відповісти
Як зручно! ПаРаша може провести свої брехливі "рехверендуми" в будь-якій країні, відтяпати территорії, а потім погрожувати "доктриною"? Дивно, що вона ще досі увесь світ так не захопила.
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25.09.2022 00:47 Відповісти
виродки деградують з кожним днем швидше. а колись воно, напевне, було людиною.
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25.09.2022 00:48 Відповісти
Россосия твердо приняла решение самоликвидироваться и ничто на планете ей уже не помешает.
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25.09.2022 00:49 Відповісти
страшно, ужас. Мне вот интересно со всей этой ядерной х*ней возней, с военной точки зрения, куда кацапы могут нанести удар ТЯО. Ну по Киеву это понятно. Но ЛПР сидят под землей, и линии связи многократно дублированы. У элмурида в каментах один предлагал в****** ТЯО по авдеевской промке. **** кацапы идиоты, что это даст? последствия?
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25.09.2022 00:51 Відповісти
еще предлагали по острову Змеиный, как исконно русскоязычней земле, или на высоте 50-70 км над Киевом, как типа устрашение, влупить ТЯО
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25.09.2022 00:55 Відповісти
Удар над Киевом означает удар над Москвой.
Кайфа больше.
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25.09.2022 01:17 Відповісти
чем удар? асфальтом?
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25.09.2022 15:30 Відповісти
а было бы прикольно. "Если взорвется черное солнце.."
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25.09.2022 15:35 Відповісти
Запитайте Sergiy Popov 0cd1d9d3

Він мабуть знає, якщо так впевненно патякає.
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25.09.2022 01:24 Відповісти
ну тоді якщо наросія застосує ЯЗ то припинить своє існування набагато швидше, вистачить навіть повної блокади
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25.09.2022 00:53 Відповісти
Що заважатиме тоді насипати рашистам по різним бєлгародам прямо з реактора цезію урану стронцію з йодом-129. Життя в підораші буде як в "Книзі Ілая".
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25.09.2022 01:01 Відповісти
Довбойби продовжують погрожувати яо, русні пізда
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25.09.2022 01:23 Відповісти
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25.09.2022 11:19 Відповісти
Нагадайте, що зробили з фон Папеном - міністром іноземних справ рейха, на Нюрнбергському трибуналі?

.
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25.09.2022 01:26 Відповісти
Якщо навіть теоретично припустити що параша вдарить по Україні ядерною зброєю(без різниці - кілотонною чи мегатонною), а США та інші країни заходу у відповідь не знищать ту рашопадлію - світу настане реальний ПИ&ДЕЦЬ! Усі зрозуміють: той в кого є ядерна зброя може безкарно робити все що йому заманеться і диктувати іншим свою волю. І хто потім зможе спинити процес неконтрольованого набуття ядерного статусу країнами з диктаторським та авторитарним типом правління? Хто зупинить кімченіна з кндр, іранських ісламістів чи якихось талібів?! Той самий дон-гандон кадиров вилізе і скаже що в нього теж є "ядрьонаматрьона", і тепер усі західні лідери мають перед ним вибачатись(сідати дупою "на бутилку") та платити йому "дань"(бо здуру й@бне по якомусь Парижу чи Берліну). Тож думаю військові аналітики у США добре розуміють усі потенційні наслідки і ризики через нерішучість або боягузтво своїх окремих посадовців щодо максимально жорсткої відповіді(читай тотального знищення) терористичній недокраїні з їх їб@нутим ******.
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25.09.2022 01:30 Відповісти
Тільки тактичною, скоріш за все запустять ракету Х з ядерною боєголовкою у декілька кілотон по бойовим позиціям з бомбардувальників Ту 22 або Ту 160. Зона ураження буде не дуже великою -
півкілометра, максимум до 1 кілометра, кацапи будуть намагатися ударити цією зброєю на півдні Україні, або сході, щоб не постраджали прикордоні регіони паРаши.
Стратегичну зброю кацапи категорично не захочуть застосовувати, бо за це прийдеться відповісти перед Заходом у вигляді ядерної відповіді, а "маленький"ядерний вибух с тактичної зброї може пройти для кацапів з найменшими ризиками і буде спрямован на залякування керівництва України великими жертвами (у Зе жижки затрусяться скоріш за все)на це кацапи і розрахлвують.
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25.09.2022 02:00 Відповісти
С другой стороной кацапы "очень дёшево" отдадут свой козырь. Используют всего лишь тактическое ЯО а статус ядерного террориста получат как за ядерное Яо. С вытекающими последствиями.
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25.09.2022 10:46 Відповісти
каким последствиями? 8ым пакетом санцкий или глубокой озабоченностью?
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25.09.2022 15:31 Відповісти
Ця заява вказує на нікчемність доктрини, що не потрібно переносити бойові дії на територію рашки. Потрібно і негайно це робити там де можливо, адже ***** стягнув всю орду на південний схід України. Потрібно атакувати з Чернігівщини до Харківщини через кордон і, таким чином, примусити ***** до вибору, чи варто обстрілювати ядерними ************ свій кацапстан, чи краще повернути орду з України і рятувати вже не ліцо, а дупу. Ми втрачаємо час і можливості перенести війну на територію рашки через мобілізацію в кацапстані, але ще не пізно дати падлюці по печінці.
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25.09.2022 01:30 Відповісти
Маючи ЯЗ росія ніколи не визнає поразки, тобто використає у будь якому випадку, якщо мобілізований резерв не взмозі буде протистояти ЗСУ... так що треба готувати сховища від ЯЗ, бо сама страшна вибухова хвиля, наскільки я розумію про цю страшну зброю.
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25.09.2022 01:34 Відповісти
Навіщо Росії Україна після ядерного удару ?
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25.09.2022 01:44 Відповісти
Мета цієї війни знищити суверенітет України, після будь якого удару, мета знищити.
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25.09.2022 01:58 Відповісти
Vriatli atomnuju ispolzujet,oni svoju pusecnoje miaso brosajet.Atomnaja bomba eto skolzkoje delo,polnoje izoliacija da i stati mozet za eto udarit i po im.Oni eto dolzni ponimat sto tam negovorili
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25.09.2022 02:09 Відповісти
Так то ж "мета"...
Хатєли как лучше, а вишло, как всєгда.
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25.09.2022 02:10 Відповісти
Вони ж після цього збираються попасти в рай.
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25.09.2022 08:17 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

55 мин

Россия получила ядерное оружие Украины под гарантии не нарушать суверенитет. Теперь Россия оккупирует земли Украины и угрожает ядерным оружием. Более подлой и ******** страны, чем Россия, более подлого и ********* народа, чем русский, который это поддерживает, не знала история.
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25.09.2022 01:42 Відповісти
Прийомні діти сатани іншими бути не можуть.
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25.09.2022 01:45 Відповісти
А Українці як лопушки все повіддавали...Вірили в "братній" нарід.Дешевий газ подавай,санкцій Заходу боялись,газ дешевий...Маючи такого "сусіда" треба було фуфайках ходити а ядерну зброю свою мати...Тепер повна невідомість як вийти з положення....
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25.09.2022 08:44 Відповісти
Їржаві ракети паРаши готові падати на голови расєянців.
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25.09.2022 01:44 Відповісти
Может ли рф нанести ядерный удар по Украине? Может, и скорей всего нанесет. Будут ли отвечать США ядерным ответом? Будем реалистами - нет. Американцы cвое население подставлять не будут. Но вот, что могут сделать - это поступить с выходцами из рф, находящимся в Штатах, так же, как с японцами в Штатах во время II Мировой Войны, - согнать всех в концлагеря, как потенциальных диверсантов.
Ну, и как крайняя мера - выходцев из рф негласно объявят "вне закона". От олигархов до программистов.
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25.09.2022 02:48 Відповісти
і що це дасть ....., та шизіку путлеру та його компашці вже давно насрати на всіх тих кацапів хто в штатах- воно хоче тільки одного , зберегти свою нікчемну владу....- він вже невиліковно хворий ...як і його недосуспільство
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25.09.2022 09:20 Відповісти
Ему - да. Только его приближенным, находящимся в Штатах НЕ НАСРАТЬ на свое пребывание там. И ради своего пребывания в комфорте и благополучии пойдут на многое, когда прямо столкнутся с угрозой их лишения.
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25.09.2022 09:51 Відповісти
то хто і на що "піде" - можна в пару тезах- я буду вдячний...))
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25.09.2022 17:17 Відповісти
В інфо-просторі з'являються деякі відомості, що жовтень цього року буде вирішальним. От тоді і побачімо хто з нас правий, чи Ви, чи я.
А щодо приклада "хто і на що".
Був такий Симоненко - керівник КПУ. Галасливий такий. Так ось, він спонсорував прийняття закону щодо заборони КПУ у Верховній Раді. Опосередковано. С тим, щоб вивести себе з відповідальності за злочини комунистів. И це йому вдалося. Закон був прийнятий і він став звичайним громадянином з грошами.
Ніхто заважає російський "быдлоте", ой вибачте "элите" зробити щось подібне. Я вже не кажу про безліч непублічних дій.
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25.09.2022 17:34 Відповісти
що все це до того що було написано вище і на що була моя репліка ....
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26.09.2022 10:29 Відповісти
А как они будут закреплять в своей недоконституции оккупированные территории?Типа 55,6% Запорожской или Донецкой областей это рашка,а остальная часть это не рашка?Там же линия фронта туда сюда меняется.Идиоты.
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25.09.2022 03:10 Відповісти
зовсім скоро таке ракове утворення як ********* припинить своє існування і вже не буде кому і чому "поширюватись".... АХАХАХАХАХАХА!!!!
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25.09.2022 03:14 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ИХ УГРОЗУ ПОНЯЛ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР !!! В ОСОБЫХ ТОЧКАХ !!!
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25.09.2022 03:53 Відповісти
НА НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ !) ВОТ КТО КТО БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ШОУ ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ !!! ВСЕ ГЛАВЫ, ВСЕХ ГОСУДАРСТВ !!! СМЕРТЬ ПУТИНУ !!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШОУ ВСЕХ ПРАВИТЕЛЕЙ - ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ !!!
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25.09.2022 03:58 Відповісти
НАРОДЫ ВСТАВАЙТЕ !!! ЗАБЕРЁМ СВОЁ !!!
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25.09.2022 03:59 Відповісти
Ніхто вас не боїться мавпи з гранато
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25.09.2022 06:08 Відповісти
Если ***** применит ЯО, то это будет прецедент. Ни одной стране в мире не понравится что ЯО, предназначенное для сдерживания, будет применено для отжима территорий. С такой логикой можно отжать любую страну. Никто этого не потерпит.
Военный ответ может и не последовать, но Раша может превратиться в северную Корею из-за разрыва всех связей с миром.
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25.09.2022 09:14 Відповісти
1. Северная Корея за все эти долгие-долгие годы не прекратила существование, не вымерла, большого восстания народа тоже не произошло.
2. В отличие от Северной Кореи, у кацапов огромные запасы углеводородов, потому их олигархи, может, немного и обеднеют, а народ у них и так не жировал, потому затянут пояса и будут так существовать до бесконечности.

Получается, ничего кацапам не будет. А причитания всяких идиотов типа Борреля, что эти угрозы надо воспринимать всерьёз, только подначивают куйло применить ЯО, они буквально говорят, что ничего ему не сделают.
Как это помогает Украине? Совершенно никак.
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25.09.2022 16:36 Відповісти
московія вже проголосувала. Старі пердуни вже так вирішили, але ж вам чужого нетреба???
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25.09.2022 10:12 Відповісти
"Отаке-то, Зіновію, Олексіїв друже...
Ти все віддав приятелям - а їм то байждуже..."
(Т.Г.Шевченко через віки ніби бачив цей "Будапештський меморандум")
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25.09.2022 10:42 Відповісти
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