Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території, - Лавров
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на незаконно анексовані через фейкові "референдуми" окуповані території України в разі їх закріплення в Конституції Росії.
Про це Лавров заявив на пресконференції в ООН, повідомляє Інтерфакс, передає Цензор.НЕТ.
Лавров на запитання, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на "нові регіони", тобто окуповані території України, якщо вони під час "референдумів" висловляться "за приєднання до Росії" заявив: "Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".
Коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі незаконної анексії Росією окупованих територій України, міністр зазначив: "Я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами".
Лавров також заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз і НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі в конфлікті".
За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, що означає, що вони "зовсім не є нейтральними в цій ситуації і є стороною конфлікту".
Будь ласка, зачекайте...
Кайфа больше.
Він мабуть знає, якщо так впевненно патякає.
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півкілометра, максимум до 1 кілометра, кацапи будуть намагатися ударити цією зброєю на півдні Україні, або сході, щоб не постраджали прикордоні регіони паРаши.
Стратегичну зброю кацапи категорично не захочуть застосовувати, бо за це прийдеться відповісти перед Заходом у вигляді ядерної відповіді, а "маленький"ядерний вибух с тактичної зброї може пройти для кацапів з найменшими ризиками і буде спрямован на залякування керівництва України великими жертвами (у Зе жижки затрусяться скоріш за все)на це кацапи і розрахлвують.
Хатєли как лучше, а вишло, как всєгда.
@VALMICHEL7
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55 мин
Россия получила ядерное оружие Украины под гарантии не нарушать суверенитет. Теперь Россия оккупирует земли Украины и угрожает ядерным оружием. Более подлой и ******** страны, чем Россия, более подлого и ********* народа, чем русский, который это поддерживает, не знала история.
Ну, и как крайняя мера - выходцев из рф негласно объявят "вне закона". От олигархов до программистов.
А щодо приклада "хто і на що".
Був такий Симоненко - керівник КПУ. Галасливий такий. Так ось, він спонсорував прийняття закону щодо заборони КПУ у Верховній Раді. Опосередковано. С тим, щоб вивести себе з відповідальності за злочини комунистів. И це йому вдалося. Закон був прийнятий і він став звичайним громадянином з грошами.
Ніхто заважає російський "
быдлоте", ой вибачте "элите" зробити щось подібне. Я вже не кажу про безліч непублічних дій.
Военный ответ может и не последовать, но Раша может превратиться в северную Корею из-за разрыва всех связей с миром.
2. В отличие от Северной Кореи, у кацапов огромные запасы углеводородов, потому их олигархи, может, немного и обеднеют, а народ у них и так не жировал, потому затянут пояса и будут так существовать до бесконечности.
Получается, ничего кацапам не будет. А причитания всяких идиотов типа Борреля, что эти угрозы надо воспринимать всерьёз, только подначивают куйло применить ЯО, они буквально говорят, что ничего ему не сделают.
Как это помогает Украине? Совершенно никак.
Ти все віддав приятелям - а їм то байждуже..."
(Т.Г.Шевченко через віки ніби бачив цей "Будапештський меморандум")