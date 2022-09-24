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Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Володимир Путін озвучив у своєму зверненні щодо мобілізації.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - погроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель.

Він наголосив, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни - за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль знову пригрозив ядерною зброєю, якщо Україна звільнятиме окуповані землі після псевдореферендумів

"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+38
Нельзя договориться с бешеной собакой. Только пристрелить
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24.09.2022 13:57
+24
Ну то сприймай.Хто заважає? А ЗСУ продовжуватимуть робити те що треба. Знищувати кацапську нечисть.
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24.09.2022 14:00
+20
Украине должны вернуть ядерное оружие, которое было выдурено обманом и лживые обещяния были даны. Будапештский меморандум фейковый документ оказался. А значит Украина должна возвращать в срочном порядке ядерное вооружение, чтобы обеспечить паритет. Если РФ нанесет ядерный удар, то Украина нанесет ответный ядерный удар!
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24.09.2022 14:00
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Нельзя договориться с бешеной собакой. Только пристрелить
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24.09.2022 13:57 Відповісти
А Зе свказав, що не вірить у застосування срашкою ядерної зброї.
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24.09.2022 14:08 Відповісти
Ну все, тоді не переживаємо
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24.09.2022 14:11 Відповісти
опять 25 утю тю с ******.... а может миру решитькак ****** *********** отправить его в один конец к Богу и пусть Бог думает как с этим гандонишкой поступить?? ******** ************ только от этого и млеет... что его высеры воспринимаются всерьез а посмейтесь ему в лицо да скажите ***** иди ***** ************.. тебя ***** твои же гладиаторы... тому как в отличии от тебя старого вонючего придурка им еще жить можно 45-55 лет как минимум...
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24.09.2022 14:13 Відповісти
73% лохів , можуть не перейматися більше , раз бубочка сказав
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24.09.2022 14:18 Відповісти
Это зебильное и во вторжение сруцьни не верило, если что похуже после оманской встречи не представить.
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24.09.2022 14:29 Відповісти
Ещё говорил, что никакой войны не будет.
А вообще ******* разговорный жанр - это его конёк.
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24.09.2022 15:15 Відповісти
Ну то сприймай.Хто заважає? А ЗСУ продовжуватимуть робити те що треба. Знищувати кацапську нечисть.
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24.09.2022 14:00 Відповісти
Украине должны вернуть ядерное оружие, которое было выдурено обманом и лживые обещяния были даны. Будапештский меморандум фейковый документ оказался. А значит Украина должна возвращать в срочном порядке ядерное вооружение, чтобы обеспечить паритет. Если РФ нанесет ядерный удар, то Украина нанесет ответный ядерный удар!
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24.09.2022 14:00 Відповісти
А скажіть мені будь ласка. Повернути нам мають саме ті ракети, що забрали? Чи може якісь інші, американські, скажімо? А ще американці росіяни, англійці і Кравчук особисто мають розкопати пускові шахти і переплатити назад все обладнання для них, так?
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24.09.2022 14:21 Відповісти
Переплавити". Бо все обладнання на брухт було викинуто.
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24.09.2022 14:22 Відповісти
Так вы его РФ отдали. Требуйте у путина обратно вернуть...
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24.09.2022 15:15 Відповісти
На-й, это ты знаешь куда.
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24.09.2022 16:18 Відповісти
Мало того, что отобрали ЯО, так ещё Запад не доплатил обещанных за это денег.
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24.09.2022 15:17 Відповісти
Не отобрали ,а продали.
Продали кацапам.
Поэтому и продали,что Зарад доплатил за кацапов
В то время 20 Долларов были сумасшедшие деньги
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24.09.2022 16:18 Відповісти
Ану розкажи, як було діло, а то ми не знаємо.
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24.09.2022 16:19 Відповісти
Неверная трактовка истории ведёт к провалам в будущем.
Не важно какими деньгами в то время были 20$
Важно, что Запад не дал денег в обещанном объеме - читай кинули !!!
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24.09.2022 19:34 Відповісти
Так иди повертай кому их отдали и кто Меморандум не выполнил.
А то должны почему то только те,кто в ответ по рылу не бьёт
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24.09.2022 16:40 Відповісти
Давайте, роздупляйтеся вже на европейський ленд-ліз. Балачками не зарадиш. Та й регулярні військові частини НАТО в Україні були б не зайвими.
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24.09.2022 14:00 Відповісти
ну та чого ви соплі жуєте вступайте відкрито в конфлікт .... не зможе та куйня кремлівька лупити по всьому ЄС ядерними ракетами......
а такими заявами ви тілки в котрий раз демонтруєте свою безпомічність.....
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24.09.2022 14:01 Відповісти
Зеленский должен попросить Лиз Трасс - дать Украине ядерное оружие!!!
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24.09.2022 14:01 Відповісти
зеленський мусить у НАТО випрошувати навколішки щоб Україну якомога швидше прийняли до НАТО та мусить просити пробачення у НАТО за ту антинатівську пропаганду, яку він та його ОПа вела починаючи з 2019 р. Тільки наше членство в НАТО гарантує нам реальну безпеку та ядерну парасольку від москальської осатанілої орди.
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24.09.2022 14:07 Відповісти
Ядерное оружие сильнее НАТО, и у Украины оно было и была мощь 3 в мире по ядерному оружию. И оно должно быть там, где должно быть - это на вооружении Украины!!!
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24.09.2022 15:50 Відповісти
Не дать ядерное оружие, а отдать назад!!!!
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24.09.2022 22:04 Відповісти
***** ще при окупації Криму сказало що застосує ЯЗ єслі шо і Європа обісралась.
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24.09.2022 14:03 Відповісти
И у Украины большая база ядерщиков физиков и Украина должна в срочном порядке начинать производство ядерного вооружения и нужны и авиабомбы и все виды ракет и всех дальностей и ядерные снаряды для артиллерии.
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24.09.2022 14:04 Відповісти
Бубачка знов закатає все в асфальт.
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24.09.2022 14:10 Відповісти
рашистским мобикам выдали оружие ))
https://twitter.com/i/status/1573612818124914689
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24.09.2022 14:08 Відповісти
Коли вже, ці старі індюки зрозуміюь, що підораша це країна кидал. Перегляньте міжнародні договори. Скількох кинули? Кидали навіть власне населення не раз, не два і навіть на 10 разів.
А цей старий козел на що сподівається?
На путлера снізайдот благодать гундяя ?
Тільки реальні санкціїї по секторам (повним), реальна і швидка допомога зброєю Україні БЕЗ всяких відтягувань (зброя відразу - підписання документів і договорів потім) допоможуть дококнати цю москальську гідру.
Всім країнам, котрі вирішили загравати на два фронти (Угорсчина напрклад) потрібно нагадати про танки та окупаційні війська з "дядов каторие ваивали". Їх Латвія, Литва, Єстонія, Фінляндія, Польша, Угорщина (без комуняцьких ублюдків), Фінляндія. Це дуже маленькі країни. Проте лише Фінляндія і Польша до кінця воювали з руцьким гівном.
Від руцьке свинья не потрібно ні купувати, ні продавати виродкам НІЧОГО. Ті країни, які вирушть бути хитросркими повинні попасти під тотальні міжнародні санкціїї. підораша САМА не могла нічого придумати і зробити сама.вони нуль. 3 світ
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24.09.2022 14:11 Відповісти
Значит стоить ждать еще больше угроз от Ху№ла
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24.09.2022 14:12 Відповісти
Ядерну загрозу не треба сприймати США це сприймати не будуть -так стверджують багато військових експертів.
Війна продовжиться навіть у разі ядерного удару.Це не зупинить війну і не треба йти на поступки Путіну.
А превентивний удар по Росії буде саме по бункеру Путіна і його керівництвом .
Росія залишиться без президента війна моментально закінчиться
А наступна влада виконає всі умови
Але це все якщо дійсно Путін застосує ядерну зброю. Він дуже хоче вдарити ядерною зброєю але знає наслідки і хоче сидіти в кріслі

Тому нет треба перейматися цим . Україна вже наносила удари по Криму і напевно ще буде в майбутньому
І треба бути готовими до такого повороту подій . Україна витримає ядерний удар.
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24.09.2022 14:17 Відповісти
йбанутого путина нужно уничтожить, и чем быстрее, тем лучше.
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24.09.2022 14:19 Відповісти
путин - психопат
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24.09.2022 14:21 Відповісти
Одно слово: *****.
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24.09.2022 14:25 Відповісти
Yes
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24.09.2022 14:55 Відповісти
Нет, он не психопат. Это нарратив троллей Путина выдать его за сумасшедшего который может начать без причины ядерную войну. На самом деле это обычный трус и подлец у которого безграничная власть и ресурсы, который всеми силами пытается остаться у власти следующие 20 -30 лет и боиться повторить судьбу Каддафи. Выдача себя за психопата это попытка уйти от ответственности.
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24.09.2022 15:06 Відповісти
Не псих, а именно психопат.

Канадский психиатр Роберт Д. Хаэрruen, много лет проработав судебным психиатром, разработал «Контрольный перечень признаков психопатии»:

1. Поверхностный шарм, неглубокое обаяние.
2. Эгоцентризм, убеждённость в собственном величии и необыкновенной значимости.
3. Потребность в постоянном психическом возбуждении.
4. Патологическая лживость и склонность к мошенничеству.
5. Коварство, cклонность к манипуляциям.
6. Отсутствие чувства вины и сожаления.
7. Эмоциональная поверхностность.
8. Чёрствость, отсутствие эмпатии.
9. Паразитический образ жизни.
10. Вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева.
11. Сексуальная распущенность.
12. Проблемы поведения в возрасте до 12 лет.
13. Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию.
14. Импульсивность.
15. Безответственная родительская позиция.
16. Неоднократное вступление в брак, частая смена партнёров.
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24.09.2022 15:54 Відповісти
Maячня
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24.09.2022 16:20 Відповісти
Все вони розуміють. Це чергове запрошення до переговорів, чи спроба «зберегти лице» *****, типа «вован крутий та небезпечний, будемо розмовляти, та з України у**буй до своєї буди». Наївно? Так, але вони будуть пробувати такий варіант до кінця, і це не заважає (не повинно заважати)надавати зброю далі.
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24.09.2022 14:21 Відповісти
Після "референдумів" окуповані території стануть територіями РФ і для їх захисту РФ використає ядерну зброю, не спитали Бореля, що тоді? можливо пора діяти превентивно?
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24.09.2022 14:22 Відповісти
Ну, раз не стоит, то де ЯО у Украины? Это гарантия, между прочим, шо ***** не рыпнется.
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24.09.2022 14:24 Відповісти
Ты, сидор гейжопейский, опять нашими жизннями торговать собрался?
Сколько лет сосал плешивую и шнягу и продолжать собираешся?
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24.09.2022 14:25 Відповісти
і що. всратися і не жити?
треба нищіти кацапську погань де тільки можна
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24.09.2022 14:29 Відповісти
при применении тактического яо, с ответкой или без, сегодняшними остатками "армии" и "мобиками" ***** пренебрегает. он уже ими пренебрёг, гундяй не даст соврать, обещая им воскрешение, как уже живым-мёртвым. если применит на линии фронта - отводить их перед ударом никто не будет. если в глубине территории - они должны будут войти в зону поражения. понятно, что просто будет ответка, прежить которую у них опять же шансов никаких. в рукаве остаются теоретические полицаи и нацгвардия в парашной глубинке. пойдут они на зараженную территорую, устанавливать над ней контроль? тоже нет. потому что сгорят в ответке. это так, навскидку. так что с очень большой степенью вероятности ***** блефует, как обычно. обслуживать его с кабанихой и личинками будет некому ))
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24.09.2022 14:30 Відповісти
Як вже дістали ці "озабоченные"!!
Ну почули ми, ну зрозуміли... що далі?
Відповзати з вибаченнями?
Коли ви вже позатикаєтесь європейські "ферштейнери".
Будете приймати рішення, коли це буде стосуватись ваших країн. А в Україні ми самі будемо вирішувати.
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24.09.2022 14:35 Відповісти
это говорит тот кому хто то прутнем по губах поводил!!!!
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24.09.2022 14:37 Відповісти
Вопрос решается срочным принятием Украины в НАТО и размещением на её территории баз с ЯО.
Все остальное - балабольство от лукавого. ЯО - истинная безопасность Украины и никакое ***** не рыпнется.
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24.09.2022 14:40 Відповісти
на мою думку, що пуйло все таки вдарить ядерною зброєю по Україні,не міжконтинентальними якимись ракетами,а такичними боєголовками, по скупченню живої сили і техніки, тому що він програє в цій війні це уже очевидно,і в агонії воно здатне і на таке, і треба до цього готуватися
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24.09.2022 14:41 Відповісти
"Россия будет защищать свою территориальную целостность "-а Украина нет???
Что это за детсад развели...их территорию не троньте.а то....А ты на чужую полез?значит ответка должна быть жёсткой и по их территории.
А то что не дают Украине ракеты большой дальности-"чтоб не было эскалации"-так куда хуже эскалации?может вообще оружия не давать.чтоб не обидеть Путина?
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24.09.2022 14:41 Відповісти
Звучить як заохочення (уйлу. Боррель, йди онуків нянч!
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24.09.2022 14:50 Відповісти
Эти дятлы не понимают, что пуйло, откусив палец и получив передышку, лезет дальше. Вам Крым уроком не послужил? Вместо того, чтобы четко, всем миром заявить, что сделают с мордором в случае, даже не применения, а попытки применить ЯО, да так, чтобы он и думать об этом забыл, этот крендель снова блеет про договоры.
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24.09.2022 14:50 Відповісти
Старий Жозеп очкує...
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24.09.2022 15:13 Відповісти
Опять озабоченность... глубокая ... хорош трандеть, давай оружие !
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24.09.2022 16:35 Відповісти
Тепер все залежить від здатності Заходу фізично попередити ядерний удар. Бо недоделок прийняв рішення його застосувати.
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24.09.2022 18:02 Відповісти
А не будь твоя Испания в НАТО - ты бы так же разговаривал, если бы Испанию оккупировало х*йло в порыве помощи каталонским братьям? Или бил бы во все колокола и призывал весь мир остановить крысёныша?

История с Грузией и Крымом вообще ничему не научила. Вы не понимаете, что х*йло распоясывается постепенно? Ещё вчера он опасался признавать, что это его контингент вторгся в Крым и захватил украинские базы, сегодня он вторгся и не скрывает этого, но опасается просто заявить, что он аннексирует чужие территории, потому он проводит фейковый референдум, а на что он пойдёт завтра, пока вы, деятели без яиц, ссытесь его ядерной дубины?

Боже, какое позорище!!! Да, воспринимайте х*йло всерьёз, а пройдёт ещё полгода - может, начнёте призывать Украину отказаться от оккупированных территорий, ведь иначе х*йло применит ядерное оружие!

Будьте вы прокляты, трусливые мрази! На ваших глазах происходит преступление против человечества, у вас в руках есть оружие ничуть не хуже, чем у преступника, а вы продолжаете с дрожащими руками причитать, что страшно останавливать преступника, иначе он переключится на вас!
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24.09.2022 19:05 Відповісти
***** спасет только,превентивный удар сил НАТО
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25.09.2022 09:34 Відповісти
 
 