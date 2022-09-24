Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Володимир Путін озвучив у своєму зверненні щодо мобілізації.
Про це він заявив в інтерв’ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - погроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель.
Він наголосив, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни - за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.
"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін заявив, що Росія готова використати всі засоби для захисту власної територіальної цілісності.
Будь ласка, зачекайте...
А вообще
*******разговорный жанр - это его конёк.
Продали кацапам.
Поэтому и продали,что Зарад доплатил за кацапов
В то время 20 Долларов были сумасшедшие деньги
Не важно какими деньгами в то время были 20$
Важно, что Запад не дал денег в обещанном объеме - читай кинули !!!
А то должны почему то только те,кто в ответ по рылу не бьёт
а такими заявами ви тілки в котрий раз демонтруєте свою безпомічність.....
https://twitter.com/i/status/1573612818124914689
А цей старий козел на що сподівається?
На путлера снізайдот благодать гундяя ?
Тільки реальні санкціїї по секторам (повним), реальна і швидка допомога зброєю Україні БЕЗ всяких відтягувань (зброя відразу - підписання документів і договорів потім) допоможуть дококнати цю москальську гідру.
Всім країнам, котрі вирішили загравати на два фронти (Угорсчина напрклад) потрібно нагадати про танки та окупаційні війська з "дядов каторие ваивали". Їх Латвія, Литва, Єстонія, Фінляндія, Польша, Угорщина (без комуняцьких ублюдків), Фінляндія. Це дуже маленькі країни. Проте лише Фінляндія і Польша до кінця воювали з руцьким гівном.
Від руцьке свинья не потрібно ні купувати, ні продавати виродкам НІЧОГО. Ті країни, які вирушть бути хитросркими повинні попасти під тотальні міжнародні санкціїї. підораша САМА не могла нічого придумати і зробити сама.вони нуль. 3 світ
Війна продовжиться навіть у разі ядерного удару.Це не зупинить війну і не треба йти на поступки Путіну.
А превентивний удар по Росії буде саме по бункеру Путіна і його керівництвом .
Росія залишиться без президента війна моментально закінчиться
А наступна влада виконає всі умови
Але це все якщо дійсно Путін застосує ядерну зброю. Він дуже хоче вдарити ядерною зброєю але знає наслідки і хоче сидіти в кріслі
Тому нет треба перейматися цим . Україна вже наносила удари по Криму і напевно ще буде в майбутньому
І треба бути готовими до такого повороту подій . Україна витримає ядерний удар.
Канадский психиатр Роберт Д. Хаэрruen, много лет проработав судебным психиатром, разработал «Контрольный перечень признаков психопатии»:
1. Поверхностный шарм, неглубокое обаяние.
2. Эгоцентризм, убеждённость в собственном величии и необыкновенной значимости.
3. Потребность в постоянном психическом возбуждении.
4. Патологическая лживость и склонность к мошенничеству.
5. Коварство, cклонность к манипуляциям.
6. Отсутствие чувства вины и сожаления.
7. Эмоциональная поверхностность.
8. Чёрствость, отсутствие эмпатии.
9. Паразитический образ жизни.
10. Вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева.
11. Сексуальная распущенность.
12. Проблемы поведения в возрасте до 12 лет.
13. Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию.
14. Импульсивность.
15. Безответственная родительская позиция.
16. Неоднократное вступление в брак, частая смена партнёров.
Сколько лет сосал плешивую и шнягу и продолжать собираешся?
треба нищіти кацапську погань де тільки можна
Ну почули ми, ну зрозуміли... що далі?
Відповзати з вибаченнями?
Коли ви вже позатикаєтесь європейські "ферштейнери".
Будете приймати рішення, коли це буде стосуватись ваших країн. А в Україні ми самі будемо вирішувати.
Все остальное - балабольство от лукавого. ЯО - истинная безопасность Украины и никакое ***** не рыпнется.
Что это за детсад развели...их территорию не троньте.а то....А ты на чужую полез?значит ответка должна быть жёсткой и по их территории.
А то что не дают Украине ракеты большой дальности-"чтоб не было эскалации"-так куда хуже эскалации?может вообще оружия не давать.чтоб не обидеть Путина?
История с Грузией и Крымом вообще ничему не научила. Вы не понимаете, что х*йло распоясывается постепенно? Ещё вчера он опасался признавать, что это его контингент вторгся в Крым и захватил украинские базы, сегодня он вторгся и не скрывает этого, но опасается просто заявить, что он аннексирует чужие территории, потому он проводит фейковый референдум, а на что он пойдёт завтра, пока вы, деятели без яиц, ссытесь его ядерной дубины?
Боже, какое позорище!!! Да, воспринимайте х*йло всерьёз, а пройдёт ещё полгода - может, начнёте призывать Украину отказаться от оккупированных территорий, ведь иначе х*йло применит ядерное оружие!
Будьте вы прокляты, трусливые мрази! На ваших глазах происходит преступление против человечества, у вас в руках есть оружие ничуть не хуже, чем у преступника, а вы продолжаете с дрожащими руками причитать, что страшно останавливать преступника, иначе он переключится на вас!