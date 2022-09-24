Ядерные угрозы Путина нужно воспринимать всерьез, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что не стоит недооценивать угрозы, которые российский президент Владимир Путин озвучил в своем обращении по поводу мобилизации.
Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина - угроза ядерным оружием - это очень плохо", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что с Россией необходимо достичь дипломатического соглашения об окончании войны - при условии, что будет соблюден суверенитет и территориальная целостность Украины.
"В противном случае война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война", - подчеркнул Боррель.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать все средства для защиты своей территориальной целостности.
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А вообще
*******разговорный жанр - это его конёк.
Продали кацапам.
Поэтому и продали,что Зарад доплатил за кацапов
В то время 20 Долларов были сумасшедшие деньги
Не важно какими деньгами в то время были 20$
Важно, что Запад не дал денег в обещанном объеме - читай кинули !!!
А то должны почему то только те,кто в ответ по рылу не бьёт
а такими заявами ви тілки в котрий раз демонтруєте свою безпомічність.....
https://twitter.com/i/status/1573612818124914689
А цей старий козел на що сподівається?
На путлера снізайдот благодать гундяя ?
Тільки реальні санкціїї по секторам (повним), реальна і швидка допомога зброєю Україні БЕЗ всяких відтягувань (зброя відразу - підписання документів і договорів потім) допоможуть дококнати цю москальську гідру.
Всім країнам, котрі вирішили загравати на два фронти (Угорсчина напрклад) потрібно нагадати про танки та окупаційні війська з "дядов каторие ваивали". Їх Латвія, Литва, Єстонія, Фінляндія, Польша, Угорщина (без комуняцьких ублюдків), Фінляндія. Це дуже маленькі країни. Проте лише Фінляндія і Польша до кінця воювали з руцьким гівном.
Від руцьке свинья не потрібно ні купувати, ні продавати виродкам НІЧОГО. Ті країни, які вирушть бути хитросркими повинні попасти під тотальні міжнародні санкціїї. підораша САМА не могла нічого придумати і зробити сама.вони нуль. 3 світ
Війна продовжиться навіть у разі ядерного удару.Це не зупинить війну і не треба йти на поступки Путіну.
А превентивний удар по Росії буде саме по бункеру Путіна і його керівництвом .
Росія залишиться без президента війна моментально закінчиться
А наступна влада виконає всі умови
Але це все якщо дійсно Путін застосує ядерну зброю. Він дуже хоче вдарити ядерною зброєю але знає наслідки і хоче сидіти в кріслі
Тому нет треба перейматися цим . Україна вже наносила удари по Криму і напевно ще буде в майбутньому
І треба бути готовими до такого повороту подій . Україна витримає ядерний удар.
Канадский психиатр Роберт Д. Хаэрruen, много лет проработав судебным психиатром, разработал «Контрольный перечень признаков психопатии»:
1. Поверхностный шарм, неглубокое обаяние.
2. Эгоцентризм, убеждённость в собственном величии и необыкновенной значимости.
3. Потребность в постоянном психическом возбуждении.
4. Патологическая лживость и склонность к мошенничеству.
5. Коварство, cклонность к манипуляциям.
6. Отсутствие чувства вины и сожаления.
7. Эмоциональная поверхностность.
8. Чёрствость, отсутствие эмпатии.
9. Паразитический образ жизни.
10. Вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева.
11. Сексуальная распущенность.
12. Проблемы поведения в возрасте до 12 лет.
13. Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию.
14. Импульсивность.
15. Безответственная родительская позиция.
16. Неоднократное вступление в брак, частая смена партнёров.
Сколько лет сосал плешивую и шнягу и продолжать собираешся?
треба нищіти кацапську погань де тільки можна
Ну почули ми, ну зрозуміли... що далі?
Відповзати з вибаченнями?
Коли ви вже позатикаєтесь європейські "ферштейнери".
Будете приймати рішення, коли це буде стосуватись ваших країн. А в Україні ми самі будемо вирішувати.
Все остальное - балабольство от лукавого. ЯО - истинная безопасность Украины и никакое ***** не рыпнется.
Что это за детсад развели...их территорию не троньте.а то....А ты на чужую полез?значит ответка должна быть жёсткой и по их территории.
А то что не дают Украине ракеты большой дальности-"чтоб не было эскалации"-так куда хуже эскалации?может вообще оружия не давать.чтоб не обидеть Путина?
История с Грузией и Крымом вообще ничему не научила. Вы не понимаете, что х*йло распоясывается постепенно? Ещё вчера он опасался признавать, что это его контингент вторгся в Крым и захватил украинские базы, сегодня он вторгся и не скрывает этого, но опасается просто заявить, что он аннексирует чужие территории, потому он проводит фейковый референдум, а на что он пойдёт завтра, пока вы, деятели без яиц, ссытесь его ядерной дубины?
Боже, какое позорище!!! Да, воспринимайте х*йло всерьёз, а пройдёт ещё полгода - может, начнёте призывать Украину отказаться от оккупированных территорий, ведь иначе х*йло применит ядерное оружие!
Будьте вы прокляты, трусливые мрази! На ваших глазах происходит преступление против человечества, у вас в руках есть оружие ничуть не хуже, чем у преступника, а вы продолжаете с дрожащими руками причитать, что страшно останавливать преступника, иначе он переключится на вас!