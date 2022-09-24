Ядерные угрозы Путина нужно воспринимать всерьез, - Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что не стоит недооценивать угрозы, которые российский президент Владимир Путин озвучил в своем обращении по поводу мобилизации.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина - угроза ядерным оружием - это очень плохо", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что с Россией необходимо достичь дипломатического соглашения об окончании войны - при условии, что будет соблюден суверенитет и территориальная целостность Украины.

Читайте также: Кремль в очередной раз пригрозил ядерным оружием, если Украина будет освобождать оккупированные земли после псевдореферендумов

"В противном случае война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война", - подчеркнул Боррель.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать все средства для защиты своей территориальной целостности.