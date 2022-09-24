УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13196 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 568 26
війна (56620) ООН (2768) Радбез ООН (765) Ніколенко Олег (208) псевдореферендум (182)

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України. Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції назвав країни, чиї "спостерігачі" приїхали на псевдореферендуми
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Недієздатна організація. ЇЇ треба розпустити
показати весь коментар
25.09.2022 00:40
+6
Будет вето от параши, но для проформы нужно
показати весь коментар
25.09.2022 00:00
+6
Похоже, ***** к своей днюхе через две недели объявит об ссср 2.0, там кукуха уже полностью улетела...
30 сентября будет официальная оккупация наших четырех областей, вот увидите он эту территорию захваченную Украиной назовет, типа внутри рашки настоящая Украина, а мы это историческое недоразумение под властью Запада и нужно оставшуюся часть продолжать освобождать и присоединяться к "настоящей" Украине...
Далее, сейчас Таракан отдает свою ********* фюреру, там уже все договора готовы, и как раз создается новое союзное государство "трех славянских народов", условный ссср 2, конституция рашки полностью меняется, название РФ тоже скорее всего поменяется, при этом белорусская армия автоматически переходит под кацапов, лукашенку более не надо уговаривать, и валит с сотнями тысяч мобиков через границу на Киев...
показати весь коментар
25.09.2022 00:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого, неужели?
показати весь коментар
24.09.2022 23:50 Відповісти
Да насрать росии на всякие сборища евродрыщей , пуйло это доказывал не раз, а эти всё заседают с нулевым результатом.
показати весь коментар
25.09.2022 07:18 Відповісти
А що ще пропонуєте робити?
показати весь коментар
25.09.2022 07:49 Відповісти
Сообщают, что один из бортов Александра Лукашенко боинг 767-300 BRU8001 прилетел в Сочи.
показати весь коментар
24.09.2022 23:55 Відповісти
Похоже, ***** к своей днюхе через две недели объявит об ссср 2.0, там кукуха уже полностью улетела...
30 сентября будет официальная оккупация наших четырех областей, вот увидите он эту территорию захваченную Украиной назовет, типа внутри рашки настоящая Украина, а мы это историческое недоразумение под властью Запада и нужно оставшуюся часть продолжать освобождать и присоединяться к "настоящей" Украине...
Далее, сейчас Таракан отдает свою ********* фюреру, там уже все договора готовы, и как раз создается новое союзное государство "трех славянских народов", условный ссср 2, конституция рашки полностью меняется, название РФ тоже скорее всего поменяется, при этом белорусская армия автоматически переходит под кацапов, лукашенку более не надо уговаривать, и валит с сотнями тысяч мобиков через границу на Киев...
показати весь коментар
25.09.2022 00:22 Відповісти
лукашенко погонит своих на убой_просто трендец
показати весь коментар
25.09.2022 00:35 Відповісти
А белорусы вообще в курсе, что если сейчас Лукашенко за одну встречу активизирует уже все готовые договора о так называемом союзном государстве, то они все там автоматически попадают под мобилизацию в кацапскую армию?
показати весь коментар
25.09.2022 00:44 Відповісти
а кто у рабов спрашивает?
показати весь коментар
25.09.2022 00:46 Відповісти
Будет вето от параши, но для проформы нужно
показати весь коментар
25.09.2022 00:00 Відповісти
Ну, походу война действительно скоро кончится.

1. или Рашка совсем *банется и будет бить ТЯО , а запад просто глубоко озаботится, чтоб и на их сытые жопы ничего не прилетело и тогда Украина сразу остановит наступление и начнет переговоры. (да-да, японцы тоже были гордые, но после ударов подписали капитуляцию)
2. Удары ТЯО это блеф и тогда с такой мобилизацией и огромными потерями начнутся внутренние проблемы и войнушку начнут сворачивать

3. Рашка бьет ЯО. Запад ей дико отвечают военным способом, она бьет по тем кто ответил и тогда пи*да всем.
показати весь коментар
25.09.2022 00:08 Відповісти
4. пуйло решают в подвале и всё заканчивается.
показати весь коментар
25.09.2022 00:17 Відповісти
это 2-й пункт. внутренние разборки
показати весь коментар
25.09.2022 00:29 Відповісти
1 - а смысл в тех переговорах? японию все-таки не бурятия и дагестан оккупировали, и ничего хорошего в случае капитуляции нас не ждет, сначала на подвал, потом за полярный круг
показати весь коментар
25.09.2022 00:18 Відповісти
Потому что нечего противопоставить. Сколько десятков, сотен тысяч можно от яо потерять? Даже миллионы.
показати весь коментар
25.09.2022 00:51 Відповісти
а от голода? после подписания капитуляции ничего не закончится, скорее наоборот, только начнется
показати весь коментар
25.09.2022 00:57 Відповісти
и что ты предлагаешь? у них тысячи ТЯО и если будут их использовать , а запад просто смотреть и дрожать за свою шкуру?
показати весь коментар
25.09.2022 01:28 Відповісти
У меня есть с десяток сценариев, чем это может обернуться, и все плохие, от нас, и до цивилизации в принципе. Так что, let it not happen.
показати весь коментар
25.09.2022 05:34 Відповісти
альтернатива. если у Украина вдруг как у Израиля появятся пару зарядов ЯО с носителями. Тогда да, рашка уже забздит свои использовать, если москва будет под ударом. Но сомсневаюсь что запад пойдет на это
показати весь коментар
25.09.2022 01:34 Відповісти
Запад может привентивно ударить первым и от рашки ничего не останется.
показати весь коментар
25.09.2022 03:02 Відповісти
Ничего Запад не может и активно это доказывает.
показати весь коментар
25.09.2022 07:21 Відповісти
Хто придумав слово псевдореферендуми? Псевдо це неправильно, помилково. А основна фішка в законності і брехливості цих референдумів. Реферндуми рашистів не помилка, а злочин. Може ми робимо помилку і недостатньо зрозуміло і правильно доносимо інформацію до англо, франко, німецько і іншо - мовних країн? Я маю на увазі не уряди, а громадян, які можуть примусити ці уряди реагувати більш жорстко. Адже часто, при перекладі на інші мови, інтерпритація, того що відбувається, змінюється до невпізнанності. Може тому москалі почувають себе достатньо комфортно в більшості європейських країн?
показати весь коментар
25.09.2022 00:39 Відповісти
Недієздатна організація. ЇЇ треба розпустити
показати весь коментар
25.09.2022 00:40 Відповісти
Це правільно. А чому Україна не збирає засідання ООН стосовно смертей і тортур в Ізюмі. Це друга Буча.
показати весь коментар
25.09.2022 00:50 Відповісти
Просіть нато ввести війська і закрити їми кордон з ************** !

не треба там нити , що ***** поганий і такий сякій просіть корисні речі і вже зараз не будьте імпотентами , у вас 2-3 місяці !
показати весь коментар
25.09.2022 00:52 Відповісти
Фантазии , фантазии про НАТО , никуда и ничего НАТО не введёт к сожалению.
показати весь коментар
25.09.2022 07:23 Відповісти
Нафіга?Щоб виразити занепокояння?Цей цирк нікому не цікавй ООН це це збіговисько імпотентних країн.
показати весь коментар
25.09.2022 01:28 Відповісти
 
 