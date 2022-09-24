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Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми
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Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України. Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Константин К e77bcd2e
показати весь коментар25.09.2022 00:40
+6 Vlad Valex
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+6 vadyan
показати весь коментар25.09.2022 00:22
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Будь ласка, зачекайте...
30 сентября будет официальная оккупация наших четырех областей, вот увидите он эту территорию захваченную Украиной назовет, типа внутри рашки настоящая Украина, а мы это историческое недоразумение под властью Запада и нужно оставшуюся часть продолжать освобождать и присоединяться к "настоящей" Украине...
Далее, сейчас Таракан отдает свою ********* фюреру, там уже все договора готовы, и как раз создается новое союзное государство "трех славянских народов", условный ссср 2, конституция рашки полностью меняется, название РФ тоже скорее всего поменяется, при этом белорусская армия автоматически переходит под кацапов, лукашенку более не надо уговаривать, и валит с сотнями тысяч мобиков через границу на Киев...
1. или Рашка совсем *банется и будет бить ТЯО , а запад просто глубоко озаботится, чтоб и на их сытые жопы ничего не прилетело и тогда Украина сразу остановит наступление и начнет переговоры. (да-да, японцы тоже были гордые, но после ударов подписали капитуляцию)
2. Удары ТЯО это блеф и тогда с такой мобилизацией и огромными потерями начнутся внутренние проблемы и войнушку начнут сворачивать
3. Рашка бьет ЯО. Запад ей дико отвечают военным способом, она бьет по тем кто ответил и тогда пи*да всем.
не треба там нити , що ***** поганий і такий сякій просіть корисні речі і вже зараз не будьте імпотентами , у вас 2-3 місяці !