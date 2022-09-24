Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна
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Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначає, що Росія опинилася у потрійному глухому куті.
Про це вона заявила в контексті проведення у Нью-Йорку 77-ї Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія у потрійному глухому куті: на землі, де вона відступає; щодо міжнародної спільноти, де вона все більше ізольована; щодо свого власного населення, яке не розуміє марної, незаконної та несправедливої війни, яку воно не вибирало", - написала Колонна.
"Цей тиждень продемонстрував центральне місце системи Організації Об’єднаних Націй, її незамінний характер та життєздатність багатосторонності, яку деякі заперечують. Саме тут весь світ зустрічається і виражає свою позицію, і ніде більше, - додала глава МЗС Франції.
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-красота !
Певно на генсека хоче балотуватись!
в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз" ))
Решту здали.
Абсолютно не так . Ще як обирали .
Саме війну й обирали .
Єдине, що "вони не обирали" так це мизки при народженні .
В кого є мизки , в кого є критичне мислення той вже давно не живе там ...
Залишилися виключно ті , кто обирали війну на чужий теріторії - а тільки інтелекту не вистачило зрозуміти , що "бумеранг повертається"
При этом еще раз с уверенностью говорю, что лучшая стратегия - это зарабатывать по всем фронтам всеми способами, но производить и поставлять нам самое-самое мощное, точное и дальнобойное вооружение в мире. И даже не только это, а в том числе и такие действия, как сдачу в аренду кораблей в Балтийском море и команды как ЧВК, чтобы мы с них начали атаку на Калининград. Это полностью законно и не является участием Франции в войне. И в этом случае могли бы торговать как вам выгодно, просто бы перебили все военные объекты кацапов.