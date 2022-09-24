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Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

колонна,катрін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зазначає, що Росія опинилася у потрійному глухому куті.

Про це вона заявила в контексті проведення у Нью-Йорку 77-ї Генеральної асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія у потрійному глухому куті: на землі, де вона відступає; щодо міжнародної спільноти, де вона все більше ізольована; щодо свого власного населення, яке не розуміє марної, незаконної та несправедливої війни, яку воно не вибирало", - написала Колонна.

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"Цей тиждень продемонстрував центральне місце системи Організації Об’єднаних Націй, її незамінний характер та життєздатність багатосторонності, яку деякі заперечують. Саме тут весь світ зустрічається і виражає свою позицію, і ніде більше, - додала глава МЗС Франції.
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Топ коментарі
+20
так мило анус ще ніколи не називали...
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24.09.2022 23:59
+14
краще б )(уйло б здохло,а рабсія розвалилася!
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24.09.2022 23:59
+13
Що значить "вони не обирали" !!!

Абсолютно не так . Ще як обирали .
Саме війну й обирали .
Єдине, що "вони не обирали" так це мизки при народженні .
В кого є мизки , в кого є критичне мислення той вже давно не живе там ...
Залишилися виключно ті , кто обирали війну на чужий теріторії - а тільки інтелекту не вистачило зрозуміти , що "бумеранг повертається"
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25.09.2022 00:31
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так мило анус ще ніколи не називали...
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24.09.2022 23:59 Відповісти
мило йому також пригодиться
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25.09.2022 00:03 Відповісти
краще б )(уйло б здохло,а рабсія розвалилася!
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24.09.2022 23:59 Відповісти
многогодовочка кабай бункер кінга накрилась пєсдой?
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25.09.2022 00:02 Відповісти
От про ООН загнула,
-красота !
Певно на генсека хоче балотуватись!
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25.09.2022 00:03 Відповісти
генсекуху.
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25.09.2022 00:08 Відповісти
тож макрон сказав що у х@йла після ковіда поїхала криша
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25.09.2022 00:06 Відповісти
макарон що, його псіхіатр?
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25.09.2022 00:08 Відповісти
стільки дзвонив то мабуть вже в курсі, став психіатром по телефону
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25.09.2022 00:20 Відповісти
Вот пускай там в углу ее и прихлопните а не вытаскивайте из угла как вы всегда делали, ********* уже поняла что ее никчемная армия ниначто не способна даже против Украины поетому сидит в углу с пеной у рта и визжит что всех заразит бешенством
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25.09.2022 00:07 Відповісти
Слово «даже» тут абсолютно зайве.
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25.09.2022 08:23 Відповісти
криса, щур в куті, ..бермудський трикутник.. якщо хло родилось баобабом, ... в понеділок,... баобабом і помре висоцький
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25.09.2022 00:07 Відповісти
" а если видел смерть ***** ещё при этой жизни -
в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз" ))
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25.09.2022 00:36 Відповісти
Особисто я нервуюся. БК на кожного- 240 патронів.
Решту здали.
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25.09.2022 00:17 Відповісти
чего от московии ждать - кровопийцы и садисты, которые злобно шипят и всем угрожают. на это надо положительно положить. выбор у нас н**огатый - **#шить кацапов. а там как Бог даст.
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25.09.2022 00:19 Відповісти
Що значить "вони не обирали" !!!

Абсолютно не так . Ще як обирали .
Саме війну й обирали .
Єдине, що "вони не обирали" так це мизки при народженні .
В кого є мизки , в кого є критичне мислення той вже давно не живе там ...
Залишилися виключно ті , кто обирали війну на чужий теріторії - а тільки інтелекту не вистачило зрозуміти , що "бумеранг повертається"
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25.09.2022 00:31 Відповісти
Вы мыслите шаблоном демократии. Правителям рашки плевать на благосостояние народа, они наворовали на пять поколений и находятся при власти. Теперь могут закрыться на 100 лет окружив себя рабами и спокойно поживать как и правители в С.Корее
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25.09.2022 01:17 Відповісти
бред собачйи то что они наворовали многое - уже у них отобрали а то что осталось они не смогут воспользоваться в рашке
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25.09.2022 02:08 Відповісти
По перше цей тиждень не тільки показав і довів що ООН це харкотня на яку взагалі навіть реагувати немає сенсу і по друге рашка і глухий кут такого просто в природі не існує.Вкотре доводить що запад тупі і дебіли.Вони ніяк не можуть зрозуміти своїми тупими мізками що рашці на все насрати.В повному і переносному сенсі.Потрбіно буде вони всіх у себе повбивають просто так.Потрібно буде вони всіх закатують просто так.Потрібно буде вони всіх заморять голодом просто так .Який в сраку глухий кут?Це гівно якому на все і на всіх насрати !А запад зі своїми толерантими роздумами і своїми збоченнями про занепокоєння лише тільки додає бензину в вогонь.Рашка від цього кайфує.Запад не розуміє що ці потвори від цього мають кайф.Чим більше вони розмовляють і занепокоюються тим більше рашка з них сміється і робить все щоб запад був в ролі дебілів.
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25.09.2022 01:51 Відповісти
зачем так много слов? запад(он разный) все понимает - просто говорит то что могут говорить дипломаты
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25.09.2022 02:09 Відповісти
Население еще верит телевизору. Вот когда мобилизированные в Украине столкнутся с реальностью, тогда есть слабая надежда на просветление... Возможно не долгое, но просветление...
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25.09.2022 02:03 Відповісти
Це щось на подобі-" в твоєму домі буде грати музика, але ти її не почуєш..." Теж варіант.
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25.09.2022 05:52 Відповісти
Ага, по ООН шастает рашофашистская нечисть как у себя в конюшне и в открытую заявляет что будет анексировать чужие территории.Это и есть ваша жизнеспособность многосторонности?
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25.09.2022 02:56 Відповісти
Аби твоя росія згоріла жабоїд.
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25.09.2022 03:00 Відповісти
ООН - совершенно бесполезная организация, как и ВООЗ и МАГАТЭ и ОБСЕ.
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25.09.2022 04:49 Відповісти
Здається, що після війни гряде "велика чистка " всіх оцих "міжнародних" організацій, союзів...
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25.09.2022 05:55 Відповісти
"щодо свого власного населення, яке не розуміє марної, незаконної та несправедливої війни, яку воно не вибирало" - брехня. кацапи просто самі не хочуть стати добривом, а війна "по тєліку" їх повністю влаштовувала.
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25.09.2022 06:55 Відповісти
Это ещё раз показывает что Запад в силу своей сытой жизни не понимает как живут рабы на россии. Большинство идиотов рады сдохнуть за *****.
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25.09.2022 07:01 Відповісти
"війни, яку воно не вибирало" - ну ви й дибіли французи! Все ці російськи виродки обирали але ви їх в сраку досі цілуєте як завжди!
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25.09.2022 08:30 Відповісти
А в каком углу оказался французский бизнес, все еще оставающийся в кацапии? Или так якобы переоформленный на подложную компанию, ага. Они где тогда находятся? Да, можно с уверенностью сказать, что в 2022-ом году Луи Воютон не шьет из кожи убитых наших граждан в Изюме изысканные дамские сумочки. Ну, спасибо. Можете собой гордиться. Эта фирма, кстати, вроде бы свернула бизнес и не слишком долго терпела (пусть и не сразу), но почти уверен, что в Москве можно купить товары из их экспорта в соседнюю страну и они об этом знают.

При этом еще раз с уверенностью говорю, что лучшая стратегия - это зарабатывать по всем фронтам всеми способами, но производить и поставлять нам самое-самое мощное, точное и дальнобойное вооружение в мире. И даже не только это, а в том числе и такие действия, как сдачу в аренду кораблей в Балтийском море и команды как ЧВК, чтобы мы с них начали атаку на Калининград. Это полностью законно и не является участием Франции в войне. И в этом случае могли бы торговать как вам выгодно, просто бы перебили все военные объекты кацапов.
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25.09.2022 08:46 Відповісти
 
 