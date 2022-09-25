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Обмінний фонд для повернення українських захисників є і постійно поповнюється, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,полон,армія,полонені

Обмінний фонд для повернення українських захисників і захисниць із російського полону є і постійно поповнюється Збройними Силами.

Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обмінний фонд у нас є, і він постійно поповнюється. Ми не на ринку, і не будемо говорити про курс і про обмінні речі, але повірте, Україні є про що говорити і що пропонувати. Є, безумовно, кого захищати і кого вимагати назад", - сказав він.

Юсов підкреслив, що ЗСУ зараз на всіх напрямках роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду.

Він також наголосив, що від передачі Росії підозрюваного у державній зраді України Віктора Медведчука та 55 військових РФ "основний обмінний фонд не постраждав".

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У той же час представник ГУР розповів, що нещодавній обмін став результатом великої роботи, яка тривала кілька місяців.

"Це серйозна спецоперація міжнародного рівня, яка свого часу, я переконаний, буде описана і в художній літературі, можливо, навіть будуть зняті фільми. Декілька країн, декілька етапів. Україна, Польща, Туреччина, Саудівська Аравія, багато міжнародної складової, серйозна робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Президента України, ГУР, інших структур", - зазначив Юсов.

Водночас він запевнив, що підготовка до наступних обмінів триває безперервно, адже багато українців ще залишаються у ворожому полоні.
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Невже медведчук повернувся?
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25.09.2022 00:59 Відповісти
Чим більше наловлять кацапні наші мужні бійці , тим більше ми зможемо
повернути своіх полонених хлопців і жінок !!
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25.09.2022 01:01 Відповісти
как только зеля начал договорняки с рашкой, продвижение всу закончилось. совпадение?
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25.09.2022 01:10 Відповісти
Прямо зараз відбувається прорив біля Лиману, але у вас "конспірологія понад усе".
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25.09.2022 01:15 Відповісти
Кадыркиных надо в плен брать, как бы не хотелось их проучить...но у них хороший обменный курс
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25.09.2022 01:34 Відповісти
У нас перед носом в Киеве сидит обменный фонд-верхушка УПЦ МП.Садите их по статье сепаратизм и меняйте на наших по курсу Медведчука.
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25.09.2022 02:42 Відповісти
Наші хлопці з полону повернулись худі та виснажені, а те, що показував Золкін - жирні кацапські борови на українських харчах. Нащо вбивць та злочинців так розгодовувати? І розмови з ними на рівні "ізвольтє-позвольтє", - воно ж все "кончене"!!!
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25.09.2022 09:05 Відповісти
 
 