Обмінний фонд для повернення українських захисників є і постійно поповнюється, - ГУР
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Обмінний фонд для повернення українських захисників і захисниць із російського полону є і постійно поповнюється Збройними Силами.
Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Обмінний фонд у нас є, і він постійно поповнюється. Ми не на ринку, і не будемо говорити про курс і про обмінні речі, але повірте, Україні є про що говорити і що пропонувати. Є, безумовно, кого захищати і кого вимагати назад", - сказав він.
Юсов підкреслив, що ЗСУ зараз на всіх напрямках роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду.
Він також наголосив, що від передачі Росії підозрюваного у державній зраді України Віктора Медведчука та 55 військових РФ "основний обмінний фонд не постраждав".
У той же час представник ГУР розповів, що нещодавній обмін став результатом великої роботи, яка тривала кілька місяців.
"Це серйозна спецоперація міжнародного рівня, яка свого часу, я переконаний, буде описана і в художній літературі, можливо, навіть будуть зняті фільми. Декілька країн, декілька етапів. Україна, Польща, Туреччина, Саудівська Аравія, багато міжнародної складової, серйозна робота Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Президента України, ГУР, інших структур", - зазначив Юсов.
Водночас він запевнив, що підготовка до наступних обмінів триває безперервно, адже багато українців ще залишаються у ворожому полоні.
Будь ласка, зачекайте...
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