УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12967 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 441 11
армія РФ (13507) війна (56620) Запоріжжя (1441) обстріл (21162)

Обстріл Запоріжжя: троє поранених, знеструмлена підстанція, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури, відомо про трьох поранених.

Про це написав у телеграмі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю: за попередньою інформацією близько 10 прильотів, - ОВА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Путин построил под Алтайскими горами бункер, который может вместить 100 тысяч человек. Когда он говорил, что мир отправиться в ад, а мы попадем в рай, он подразумевал под раем этот бункер на 100 тысяч человек. А мир отправиться в атомный ад. Спецслужбы мира - должны немедлено грохнуть Путина, пока он не грохнул мир.
показати весь коментар
25.09.2022 02:20
+4
В аеропорту російського Курська пролунало кілька вибухів

У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють українські Telegram-канали.
"- У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту - повідомляють підписники, " - пише місцевий Telegram-канал.

Повідомляється, що на місце інциденту вирушили пожежні машини.
https://fakty.com.ua/ua/svit/rosiya/20220925-v-aeroportu-rosijskogo-kurska-prolunalo-kilka-vybuhiv
показати весь коментар
25.09.2022 02:25
+4
Що сказати. ******* прямо в центр міста ракетами. Вже тиждень по 5 - 10 прильотів. Гинуть люди. Кажуть що з Токмака і Бердянська с300. Хотілося б щоб ЗСУ їм дало обраточку.
показати весь коментар
25.09.2022 07:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путин построил под Алтайскими горами бункер, который может вместить 100 тысяч человек. Когда он говорил, что мир отправиться в ад, а мы попадем в рай, он подразумевал под раем этот бункер на 100 тысяч человек. А мир отправиться в атомный ад. Спецслужбы мира - должны немедлено грохнуть Путина, пока он не грохнул мир.
показати весь коментар
25.09.2022 02:20 Відповісти
кацап у американцев есть такое оружие(ракеты) -которое прошивает твой бункер как нож масло
показати весь коментар
25.09.2022 03:09 Відповісти
Не обов'язково прошивати той бункер. Достатньо завалити усі виходи. Хай живуть там до наступного тисячоліття.
показати весь коментар
25.09.2022 03:33 Відповісти
Воздухозаборники забыли...
показати весь коментар
25.09.2022 05:32 Відповісти
В аеропорту російського Курська пролунало кілька вибухів

У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють українські Telegram-канали.
"- У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту - повідомляють підписники, " - пише місцевий Telegram-канал.

Повідомляється, що на місце інциденту вирушили пожежні машини.
https://fakty.com.ua/ua/svit/rosiya/20220925-v-aeroportu-rosijskogo-kurska-prolunalo-kilka-vybuhiv
показати весь коментар
25.09.2022 02:25 Відповісти
транспорт с новыми мобиками частично отправили назад? или просто склад БК покурил ?
показати весь коментар
25.09.2022 03:11 Відповісти
Одесса сейчас прилет дрона в городе атаки Дронов на Одессу а пох...инфы нуль тревога только Одесса и тишина....!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.09.2022 06:19 Відповісти
2 прилета причем *********** прямо в городе объекты важные....
показати весь коментар
25.09.2022 06:34 Відповісти
Почему кацапье не стреляет по Банковой?
Не то, судя по решениям, там уже забыли что идёт война.....
показати весь коментар
25.09.2022 05:34 Відповісти
Слышал, что разменяли Крымский мост на Киевскую область. Может, фейк, не знаю.
показати весь коментар
25.09.2022 09:52 Відповісти
Що сказати. ******* прямо в центр міста ракетами. Вже тиждень по 5 - 10 прильотів. Гинуть люди. Кажуть що з Токмака і Бердянська с300. Хотілося б щоб ЗСУ їм дало обраточку.
показати весь коментар
25.09.2022 07:25 Відповісти
 
 