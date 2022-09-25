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Обстріл Запоріжжя: троє поранених, знеструмлена підстанція, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури, відомо про трьох поранених.
Про це написав у телеграмі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція", - розповів він.
Топ коментарі
+7 DmitrySviridon ad49c275
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У районі аеропорту російського міста Курськ сьогодні ввечері пролунало кілька вибухів.
Про це повідомляють українські Telegram-канали.
"- У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту - повідомляють підписники, " - пише місцевий Telegram-канал.
Повідомляється, що на місце інциденту вирушили пожежні машини.
https://fakty.com.ua/ua/svit/rosiya/20220925-v-aeroportu-rosijskogo-kurska-prolunalo-kilka-vybuhiv
Не то, судя по решениям, там уже забыли что идёт война.....