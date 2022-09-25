Барселона стала побратимом Києва і розширить підтримку, - Кличко
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Київ та Барселона стали містами-побратимами. Угоду про співпрацю міст підписали в Барселоні мер української столиці Віталій Кличко і мер Барселони Ада Колоу.
Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Столиця України розвиває співробітництво з європейськими містами. Залучає допомогу від партнерів, переконує їх в необхідності подальшої підтримки України. Бо ми повинні бути сильними разом! Перемога України в війні з російськими варварам - це запорука миру і спокою в усій Європі", - підкреслив Кличко.
Він зазначив, що Барселона надає суттєву допомогу Києву та Україні з початку широкомасштабної війни. Зокрема, передала Україні пожежні авто, надсилає гуманітарну допомогу, надає тимчасовий притулок українським біженцям.
Мер Барселони Ада Колоу підкреслила, що Барселона і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, мери обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.
Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ підписав угоду про побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії. Раніше містами-побратимами Києва стали Мадрид, Париж, Марсель, Ліон, Осло і Гамбург. Водночас побратимство з Москвою та Мінськом розірвано. Загалом у столиці України зараз 63 міста-побратима.
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Ми пам'ятаємо, як іспанська королева Летиція підтримала Україну, одягнувши на публічний захід 3 березня українську вишиванку. Авторкою цієї сорочки, виявилося, є українка, яка вже багато років мешкає в Мадриді.
Журналісти іспанського видання El Periódico de España знайшли людину, яка створила цю сорочку, і взяли в неї інтерв'ю. Нею виявилася українка Ольга Соловей, родом із Івано-Франківська, яка емігрувала до Іспанії ще до того, як у рідній країні розпочалася війна. Живе Ольга на околиці Мадрида, а вишивання називає своїм хобі.
Ольга Соловей, українка, яка пошила сорочку, яку одягла королева Летиція
В Україні ще був мир, коли Ольга вручну вишила сорочку, яку 3 березня одягла королева Летиція. Ольга каже, що не могла собі й уявити, що сорочку, яку вона вишивала вручну, одягне королева Іспанії.
"Вишиванка - це традиційний одяг. У всіх українців вона є вдома. За Радянського Союзу її було заборонено носити у громадських місцях. Коли ми відокремилися від Росії, люди знову почали її носити", - розповідає Ольга. На початку березня до одного з головних українських магазинів Мадрида зайшла людина з оточення королеви Летиції, пов'язана з асоціацією "Все з Україною". Там була куплена ця сорочка, в якій потім на публіці з'явилася дружина короля Філіпа VI.
"Мені подруга надіслала фото у Facebook. Я не могла в це повірити, але одразу зрозуміла, що це моя сорочка: ці манжети без ґудзиків" із застібкою-липучкою, я роблю їх сама. Я тоді була дуже здивована і відчуваю гордість", - розповідає Ольга.
Українка говорить, що навчилася вишивати ще колись була зовсім маленькою. Її навчала бабуся Марія та мама Ганна, коли їй було лише десять років. Бабуся Марія бачила війну з нацистською Німеччиною, а Ганна та Ольга - ровесниці війни розв'язаної Путіним. "Я, як і всі українці, думала, що вони нас через кілька днів поб'ють, але дивіться...", - здивовано і з гордістю за своїх каже Соловей.
Якщо все буде добре Ольга планує відкрити власний бізнес у Мадриді, хоче відкрити магазин власних вишиванок, подібних до тієї, яку одягла королева Летиція. І каже, що назвала б його "Українська вишиванка" і продавала там також свої картини, вишиті хрестиком. А ще зізнається, що шиття її дуже заспокоює, особливо зараз, коли за тих важких для України часів мати Ольги все ще залишається в Україні.
До речі, пізніше вишиванку одягала і старша дочка королеви Летиції - принцеса Леонор, коли вони всією сім'єю приїжджали на зустріч із українськими біженцями.
Нагадаю, королева Летиція на власні кошти закупила і додала до кожного ящика зі снарядам... по кавелдику сервелату)) Вместе с оружием королева передала украинским бойцам колбасу и записку Королева Испании Летиция передала украинским военным трогательную записку вместе с оружием, которое ее страна поставила бойцам ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко Так, по словам журналиста, в упаковках с одноразовыми гранатометами, присланными украинским военным из Испании, также были спрятаны испанские колбасы, а к инструкции прилагалась открытка с подписью: "Желаю победы. С любовью, Летиция". Журналист отмети, что украинские бойцы даже не сразу поняли, что это записка от королевы Испании.
Если посмотреть внимательно на СМИ за 3 года в тех странах, где относительно высокий процент тех, кто нас не поддерживает (не только Германия, но и Италия, Израиль и еще ряд стран) то там параша тудей и куча других конторок и консерв довольно активно вели пропаганду. Плюс лахтинцы и их кураторы мало имеют людей со знанием испанского, зато французский и немецкий они легко находят. То есть это не выбор населения или правительства. Это кацапская пропаганда, в которую вложили сотни миллионов долларов в каждую страну, которая влияла на население на некоторый процент, а депутаты в свою очередь работают по соцопросам и свою позицию держат именно по ним (изредка есть сильные харизматические лидеры, которым плевать на опросы и они сами могут продавить свою повестку, но только не левые экономисты-слабаки, которых сейчас в ЕС 80% среди власти). Если бы у нас хотя бы полмиллиарда в год выделили на контр-пропаганду по Европе, то там бы в унисон все население было за нас, так как правда тотально за нами, но ее еще нужно донести людям. СБУ должно было день и ночь с 300 немецкоязычными работниками сидеть и продавливать повестку, выгодную нам. Не сделано вообще ничего, ну и конечно Ермак на это денег бы никогда в жизни не выделил бы.
https://zvazrusov.sk/wp-content/uploads/2020/10/No.2-2020.pdf
це скоріше робота тролів та москальськіх провокаторів.
я дивлюся з кількості тролятини, москалі мобілізували не тільки вікськових на фронт, але й в Ольгіно набігли.
ты лучше скажи - сколько тебе доплачивают за знание украинского или навыки пользования гугл-транслейтом?
дебилыб.
ЕМУ НАДО ЕХАТЬ В ИНДИЮ и агитировать за Украину 1,5 млрд индусов .