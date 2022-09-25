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Барселона стала побратимом Киева и расширит поддержку, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

кличко,барселона

Киев и Барселона стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве городов подписали в Барселоне мэр украинской столицы Виталий Кличко и мэр Барселоны Ада Колоу.

Об этом сообщает сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень важно сотрудничество на уровне городов, потому что именно города играют ключевую роль в развитии государств и углублении сотрудничества между ними. Столица Украины развивает сотрудничество с европейскими городами. Привлекает помощь от партнеров, убеждает их в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Мы должны быть сильными вместе! Победа Украины в войне с российскими варварам – это залог мира и спокойствия по всей Европе", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Барселона оказывает существенную помощь Киеву и Украине с начала широкомасштабной войны. В частности, передала Украине пожарные автомобили, присылает гуманитарную помощь, предоставляет временное убежище украинским беженцам.

Мэр Барселоны Ада Колоу подчеркнула, что Барселона и дальше будет помогать и поддерживать Киев и Украину. В частности, мэры обсудили сотрудничество в сфере общественного транспорта, экологии, smart city и культуры.

Барселона стала седьмым европейским городом, с которым Киев подписал соглашение о побратимстве с начала широкомасштабной агрессии россии. Ранее городами-собратьями Киева стали Мадрид, Париж, Марсель, Лион, Осло и Гамбург. В то же время, побратимство с Москвой и Минском разорвано. Всего у столицы Украины сейчас 63 города-побратима

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Топ комментарии
+5
хто б міг подумати, шо Іспанія, яка завжди на розслабоні, і на іншому кінці Європи, буде допомагати Україні с нарягою, і снарядами і багато чим іще.
Нагадаю, королева Летиція на власні кошти закупила і додала до кожного ящика зі снарядам... по кавелдику сервелату)) Вместе с оружием королева передала украинским бойцам колбасу и записку Королева Испании Летиция передала украинским военным трогательную записку вместе с оружием, которое ее страна поставила бойцам ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко Так, по словам журналиста, в упаковках с одноразовыми гранатометами, присланными украинским военным из Испании, также были спрятаны испанские колбасы, а к инструкции прилагалась открытка с подписью: "Желаю победы. С любовью, Летиция". Журналист отмети, что украинские бойцы даже не сразу поняли, что это записка от королевы Испании.
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25.09.2022 10:22
+5
а ти з якого окопу сереш на людину, яка зібрала для України мільйони і на тероборону столиці воюючої держави - також?
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25.09.2022 10:24
+2
А квіти в Марбел'ї полив?
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25.09.2022 10:17
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25.09.2022 10:11 Ответить
А квіти в Марбел'ї полив?
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25.09.2022 10:17 Ответить
Історія однієї вишиванки: як королева Летиція одягла сорочку, яку пошила українка


Ми пам'ятаємо, як іспанська королева Летиція підтримала Україну, одягнувши на публічний захід 3 березня українську вишиванку. Авторкою цієї сорочки, виявилося, є українка, яка вже багато років мешкає в Мадриді.

Журналісти іспанського видання El Periódico de España знайшли людину, яка створила цю сорочку, і взяли в неї інтерв'ю. Нею виявилася українка Ольга Соловей, родом із Івано-Франківська, яка емігрувала до Іспанії ще до того, як у рідній країні розпочалася війна. Живе Ольга на околиці Мадрида, а вишивання називає своїм хобі.



Ольга Соловей, українка, яка пошила сорочку, яку одягла королева Летиція

В Україні ще був мир, коли Ольга вручну вишила сорочку, яку 3 березня одягла королева Летиція. Ольга каже, що не могла собі й уявити, що сорочку, яку вона вишивала вручну, одягне королева Іспанії.

"Вишиванка - це традиційний одяг. У всіх українців вона є вдома. За Радянського Союзу її було заборонено носити у громадських місцях. Коли ми відокремилися від Росії, люди знову почали її носити", - розповідає Ольга. На початку березня до одного з головних українських магазинів Мадрида зайшла людина з оточення королеви Летиції, пов'язана з асоціацією "Все з Україною". Там була куплена ця сорочка, в якій потім на публіці з'явилася дружина короля Філіпа VI.
"Мені подруга надіслала фото у Facebook. Я не могла в це повірити, але одразу зрозуміла, що це моя сорочка: ці манжети без ґудзиків" із застібкою-липучкою, я роблю їх сама. Я тоді була дуже здивована і відчуваю гордість", - розповідає Ольга.

Українка говорить, що навчилася вишивати ще колись була зовсім маленькою. Її навчала бабуся Марія та мама Ганна, коли їй було лише десять років. Бабуся Марія бачила війну з нацистською Німеччиною, а Ганна та Ольга - ровесниці війни розв'язаної Путіним. "Я, як і всі українці, думала, що вони нас через кілька днів поб'ють, але дивіться...", - здивовано і з гордістю за своїх каже Соловей.

Якщо все буде добре Ольга планує відкрити власний бізнес у Мадриді, хоче відкрити магазин власних вишиванок, подібних до тієї, яку одягла королева Летиція. І каже, що назвала б його "Українська вишиванка" і продавала там також свої картини, вишиті хрестиком. А ще зізнається, що шиття її дуже заспокоює, особливо зараз, коли за тих важких для України часів мати Ольги все ще залишається в Україні.
До речі, пізніше вишиванку одягала і старша дочка королеви Летиції - принцеса Леонор, коли вони всією сім'єю приїжджали на зустріч із українськими біженцями.
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25.09.2022 10:27 Ответить
а де брат Віталіка? бігав в броніку...невже в ТерОбороні?
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25.09.2022 10:21 Ответить
а ти з якого окопу сереш на людину, яка зібрала для України мільйони і на тероборону столиці воюючої держави - також?
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25.09.2022 10:24 Ответить
хто б міг подумати, шо Іспанія, яка завжди на розслабоні, і на іншому кінці Європи, буде допомагати Україні с нарягою, і снарядами і багато чим іще.
Нагадаю, королева Летиція на власні кошти закупила і додала до кожного ящика зі снарядам... по кавелдику сервелату)) Вместе с оружием королева передала украинским бойцам колбасу и записку Королева Испании Летиция передала украинским военным трогательную записку вместе с оружием, которое ее страна поставила бойцам ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко Так, по словам журналиста, в упаковках с одноразовыми гранатометами, присланными украинским военным из Испании, также были спрятаны испанские колбасы, а к инструкции прилагалась открытка с подписью: "Желаю победы. С любовью, Летиция". Журналист отмети, что украинские бойцы даже не сразу поняли, что это записка от королевы Испании.
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25.09.2022 10:22 Ответить
Скорее дело в том, что их просто не смогли купить кацапы. Не захотели или денег пожалели или обламались.

Если посмотреть внимательно на СМИ за 3 года в тех странах, где относительно высокий процент тех, кто нас не поддерживает (не только Германия, но и Италия, Израиль и еще ряд стран) то там параша тудей и куча других конторок и консерв довольно активно вели пропаганду. Плюс лахтинцы и их кураторы мало имеют людей со знанием испанского, зато французский и немецкий они легко находят. То есть это не выбор населения или правительства. Это кацапская пропаганда, в которую вложили сотни миллионов долларов в каждую страну, которая влияла на население на некоторый процент, а депутаты в свою очередь работают по соцопросам и свою позицию держат именно по ним (изредка есть сильные харизматические лидеры, которым плевать на опросы и они сами могут продавить свою повестку, но только не левые экономисты-слабаки, которых сейчас в ЕС 80% среди власти). Если бы у нас хотя бы полмиллиарда в год выделили на контр-пропаганду по Европе, то там бы в унисон все население было за нас, так как правда тотально за нами, но ее еще нужно донести людям. СБУ должно было день и ночь с 300 немецкоязычными работниками сидеть и продавливать повестку, выгодную нам. Не сделано вообще ничего, ну и конечно Ермак на это денег бы никогда в жизни не выделил бы.
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25.09.2022 10:50 Ответить
Вот як працюють кацапи в ЕС
https://zvazrusov.sk/wp-content/uploads/2020/10/No.2-2020.pdf
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25.09.2022 12:13 Ответить
На сегодня городов-побратимов Киева стало 63...,число их будет расти....особенно быстрее процесс пойдет,когда Кличко выбросит из Киево-Печерскоц Лавры быдло Мавзолейное и труп Петра Столыпина отправит на сраную Мацковию...
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25.09.2022 10:23 Ответить
це не робота мера - починати межрелігійні провокації під час війни.
це скоріше робота тролів та москальськіх провокаторів.
я дивлюся з кількості тролятини, москалі мобілізували не тільки вікськових на фронт, але й в Ольгіно набігли.
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25.09.2022 10:25 Ответить
Ти вважаєш доречним тримати у центрі Києві відділ фсб?
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25.09.2022 10:40 Ответить
Саме від Вашого посту смердить онучами за вєрсту.
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25.09.2022 11:05 Ответить
главный аргумент ольгинцев на здравые комментарии.
ты лучше скажи - сколько тебе доплачивают за знание украинского или навыки пользования гугл-транслейтом?
дебилыб.
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25.09.2022 12:15 Ответить
Кличко , молодец. Он сейчас может много сделать для Украины благодаря своей известности
ЕМУ НАДО ЕХАТЬ В ИНДИЮ и агитировать за Украину 1,5 млрд индусов .
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25.09.2022 12:00 Ответить
Вони там, в Кремлі в рази більше бояться Пугачової ніж усіх опозиціонерів разом взятих. А жарт про те, що наступним президентом росії може стати Галкін...уже перестаєте бути жартом

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25.09.2022 12:04 Ответить
 
 