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Новости Война в Украине
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Полтавщина (905) города (50)

На Полтавщине Пирятин разорвал отношения с российским городом-побратимом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пирятин

В Пирятине Полтавской области в одностороннем порядке разорвали побратимские отношения с российским городом Абакан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Пирятинского городского совета.

Отмечается, что 24 июня прошли заседания исполнительного комитета и сессии городского совета. Значительный перечень вопросов поочередно рассматривался на обоих заседаниях.

В частности, среди других вопросов было "принято решение в одностороннем порядке разорвать побратимские отношения с городом Абакан Российской Федерации".

Как сообщалось, в мире, по данным МИД, более 150 городов в более чем 20 странах разорвали побратимские отношения с городами в России.

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Топ комментарии
+12
Розірвіть краще відносини з кацапськими попами!
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27.06.2022 21:18
+11
Ще б до кінця року почекали, а потім би розривали.
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27.06.2022 21:22
+8
А чо так поспішаєте?((((
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27.06.2022 21:18
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Розірвіть краще відносини з кацапськими попами!
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27.06.2022 21:18 Ответить
А чо так поспішаєте?((((
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27.06.2022 21:18 Ответить
Ще б до кінця року почекали, а потім би розривали.
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27.06.2022 21:22 Ответить
А до 24 лютого були ще сподівання?
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27.06.2022 21:22 Ответить
та вже після 24го лютого п'ятий місяць
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27.06.2022 21:28 Ответить
та невже?
і дев'яти років не пройшло
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27.06.2022 21:27 Ответить
Управились за 8 лет...
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27.06.2022 21:28 Ответить
наконец-то пирятинцы поняли, что у них ничего общего с хакасами нет.
А всего-то какая малость для этого была нужна - шоб пару хакасов из 96-й разведывательной бригады 1-й танковой армии кацапов чуть не доехали на танке до Пирятина.
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27.06.2022 21:32 Ответить
Какая победа! В парашенском абакане очень сильно разстроятся!
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27.06.2022 21:34 Ответить
я думав-ще потерплять
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27.06.2022 21:35 Ответить
Та ладно вам: краще пізно,ніж ніколи... Навіть до "королеви бензоколонки" дійшло!
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27.06.2022 21:48 Ответить
Я аплодую . А кажуть Шольц дуже мєдлєнний . **** пля . Шо ж ви від Шольца хочете ?
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27.06.2022 21:54 Ответить
Не пройшло і 9 років !
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27.06.2022 22:41 Ответить
Абакан ? Там січас тєпло ...
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27.06.2022 22:59 Ответить
Скільким рилам люди заплатили щоб поколіннями все це мирить бо ми люди а часи проходять.Ті хто ухвалюють рішення на мою думку повинні відмовитись від зарплати в користь ВСУ
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28.06.2022 11:48 Ответить
 
 