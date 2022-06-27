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На Полтавщине Пирятин разорвал отношения с российским городом-побратимом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Пирятине Полтавской области в одностороннем порядке разорвали побратимские отношения с российским городом Абакан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Пирятинского городского совета.
Отмечается, что 24 июня прошли заседания исполнительного комитета и сессии городского совета. Значительный перечень вопросов поочередно рассматривался на обоих заседаниях.
В частности, среди других вопросов было "принято решение в одностороннем порядке разорвать побратимские отношения с городом Абакан Российской Федерации".
Как сообщалось, в мире, по данным МИД, более 150 городов в более чем 20 странах разорвали побратимские отношения с городами в России.
Топ комментарии
+12 mrSmith
показать весь комментарий27.06.2022 21:18
+11 Olena Lynch
показать весь комментарий27.06.2022 21:22
+8 Rulya Kosh
показать весь комментарий27.06.2022 21:18
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і дев'яти років не пройшло
А всего-то какая малость для этого была нужна - шоб пару хакасов из 96-й разведывательной бригады 1-й танковой армии кацапов чуть не доехали на танке до Пирятина.