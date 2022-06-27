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Полтавщина (732) міста (27)

На Полтавщині Пирятин розірвав відносини з російським містом-побратимом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пирятин

У Пирятині на Полтавщині в односторонньому порядку розірвали побратимські відносини з російським містом Абакан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Пирятинської міської ради.

Зазначається, що 24 червня відбулися засідання виконавчого комітету та сесії міської ради. Значний перелік питань почергово розглядався на обох із засідань.

Зокрема, серед інших питань було "ухвалено рішення в односторонньому порядку розірвати побратимські відносини з містом Абакан Російської Федерації".

Як повідомлялося, у світі, за даними МЗС, понад 150 міст у більш ніж 20 країнах розірвали побратимські відносини з містами у Росії.

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Топ коментарі
+12
Розірвіть краще відносини з кацапськими попами!
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27.06.2022 21:18
+11
Ще б до кінця року почекали, а потім би розривали.
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27.06.2022 21:22
+8
А чо так поспішаєте?((((
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27.06.2022 21:18
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Розірвіть краще відносини з кацапськими попами!
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27.06.2022 21:18 Відповісти
А чо так поспішаєте?((((
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27.06.2022 21:18 Відповісти
Ще б до кінця року почекали, а потім би розривали.
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27.06.2022 21:22 Відповісти
А до 24 лютого були ще сподівання?
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27.06.2022 21:22 Відповісти
та вже після 24го лютого п'ятий місяць
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27.06.2022 21:28 Відповісти
та невже?
і дев'яти років не пройшло
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27.06.2022 21:27 Відповісти
Управились за 8 лет...
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27.06.2022 21:28 Відповісти
наконец-то пирятинцы поняли, что у них ничего общего с хакасами нет.
А всего-то какая малость для этого была нужна - шоб пару хакасов из 96-й разведывательной бригады 1-й танковой армии кацапов чуть не доехали на танке до Пирятина.
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27.06.2022 21:32 Відповісти
Какая победа! В парашенском абакане очень сильно разстроятся!
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27.06.2022 21:34 Відповісти
я думав-ще потерплять
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27.06.2022 21:35 Відповісти
Та ладно вам: краще пізно,ніж ніколи... Навіть до "королеви бензоколонки" дійшло!
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27.06.2022 21:48 Відповісти
Я аплодую . А кажуть Шольц дуже мєдлєнний . **** пля . Шо ж ви від Шольца хочете ?
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27.06.2022 21:54 Відповісти
Не пройшло і 9 років !
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27.06.2022 22:41 Відповісти
Абакан ? Там січас тєпло ...
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27.06.2022 22:59 Відповісти
Скільким рилам люди заплатили щоб поколіннями все це мирить бо ми люди а часи проходять.Ті хто ухвалюють рішення на мою думку повинні відмовитись від зарплати в користь ВСУ
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28.06.2022 11:48 Відповісти
 
 