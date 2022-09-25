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Мінреінтеграції запускає чатбот з питань евакуації та надання гумдопомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Для українців, які потребують евакуації або гуманітарної допомоги, запустили офіційний чатбот Minre_1548_Help_Bot.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

Чатбот створили спеціально для звернень громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і потребують евакуації та/або гуманітарної допомоги; були примусово депортовані окупантами до РФ або до інших країн і хочуть повернутись на Батьківщину.

"Тим часом Мінреінтеграції продовжує координувати евакуацію населення з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій", – наголошують у відомстві.

Українці, які потребують допомоги, також можуть звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 15-48, яка працює цілодобово.

Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber за номером +38 (096) 078 84 33.

Читайте: За кілька днів буде організована евакуація з деокупованих територій на Харківщині, як це було на Донеччині, - Верещук

Автор: Наталя Джума
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А где эвакуация из Херсонской области? С февраля ждём....
На юг вообще х-й забили? Только бла бла и можете?
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25.09.2022 14:02 Відповісти
нужно было народ подготовить и дать оружие для самозащиты, но местную власть этот народ выбрал прокацапскую.
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25.09.2022 14:23 Відповісти
 
 