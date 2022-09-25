Сербія не визнає результатів "референдумів" на окупованих українських територіях, - МЗС
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Згідно зі Статутом ООН та принципами і нормами міжнародного права, Сербія не визнає результатів так званих референдумів на окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович.
"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", - пояснив міністр під час пресконференції.
Топ коментарі
+13 Dmytro Stempitskyi
показати весь коментар25.09.2022 15:07
+10 andriy niki1
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+7 Ihor Demkiv 98d868d7
показати весь коментар25.09.2022 15:12
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Будь ласка, зачекайте...
И предлагает Украине закончить войну, угрожает яо, и угрожает задействовать в войне 300 000 мобилизированных.
Украине Донбасс не так ценен как те 2 другие области. Украина решает, что лучше заморозить конфликт, чем начинать войну 300 000 на 300 000. да и запад рекомендует Украине задуматься над предложением.
Иначе, если он захочет включить в состав россии все 4 области... Украина ему Херсонщину и Запорожчину не подарит! Тогда он угрожает яо, Украина не ведется на этот блеф. Потом он задействует 300 000 мобилизированных, начинается настоящая мясорубка. Неизвестно еще как поступит запад, сколько он оружия поставит, и не вступит ли он в войну. Россияне видят в интернете тысячи фоток с убитыми русскими, на россию начинает приходить полно трупов - митинги становятся все массовее и массовее. и все выльется в революции или в гражданскую войну в россии. путин закончит с ломиком в жопе, как кадаффи!
а потерю херсонщины и запорожчины россияне переживут! так как было и с харковщиной. погавкают немного и забудут. путин же когда объявлял спецоперацию он же говорил, что это будет спецоперация по присоединению только донбасса. и он может преподнести захват донбасса россиянам как победу в этой спецоперации. Потом пропаганду массово переводят на другую тему и россияне быстро забывают, что такая война даже была.
А Донбасс это огромные залежи угля, и самое главное - сланцевой нефти. Крупнейшие в Европе. Поэтому ***** так в него и вцепился.
Якщо залишимо кацапам нашу землю, якщо підпишемо з ними "мир" - новий напад станеться через кілька років, знову з захопленням областей, знову з рехверендумами і так - до повного знищення України.
-блендер и овощерезку еще привези, не помешают в хозяйстве
тобі сказав що Донеччина та Луганщина та й ще й Крим
на додаток не українськи? На кого працюєш падлюка?
А посему... согласно Конституции Украины, изменение своих границ возможно ...но этот вариант решается только на Всеукраинском референдуме...,а не на областных Рехверендумах...о которых трындят мавзолейные бараны... Шариковы 🦍
Шо ж станет-то, на очереди кто?