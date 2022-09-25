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Сербія (257) псевдореферендум (182)

Сербія не визнає результатів "референдумів" на окупованих українських територіях, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

селакович

Згідно зі Статутом ООН та принципами і нормами міжнародного права, Сербія не визнає результатів так званих референдумів на окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович.

"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", - пояснив міністр під час пресконференції.

Також дивіться: Рашисти підбили "підсумки" псевдореферендумів ще на початку вересня, - СБУ. АУДIО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Не зміг дочитати цю дурню
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25.09.2022 15:07
+10
Ще один братський народ ножичок в спину засадив, завтра пуйло їм газ перекриє
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25.09.2022 15:04
+7
кремляді дуже дуже потрібні переговори. бо підвищувати ставки вже не може і ще хоче щоб йому морду ліца сахраніть. то конторські вброси. але якщо на таке погоджуватись то це лише відстрочити новий виток...
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25.09.2022 15:12
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"братушкі" щось підозрюють
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25.09.2022 15:02 Відповісти
Ще один братський народ ножичок в спину засадив, завтра пуйло їм газ перекриє
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25.09.2022 15:04 Відповісти
@Сербия не признает результаты "референдумов," да не может этого быть! Орбан такой же халуй как и Лукашенко, два брата-близнеца..
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25.09.2022 15:18 Відповісти
Орбан - лідер Угорщини
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25.09.2022 15:22 Відповісти
Ай, дакакаяразніца 🥴
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25.09.2022 15:26 Відповісти
сербія - презідент Вучич, угорщина - орбан, але я згоден що оба кондоми
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25.09.2022 15:23 Відповісти
Да, точно, там Вучич, но это в комменте ничего не меняет.. )
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25.09.2022 15:27 Відповісти
и только недограждане идут как стадо на голосование
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25.09.2022 15:04 Відповісти
спробували би визнати - Україна би та інші вагаючі визнали би незалежність Косова та встановили би з ними дипвідносини; причому - назавжди. Ну, і заодно закрили би сербам дорогу в ЄС; причому - довічно. А визволення з окупації українських територій так чи інакше буде, навіть з-за час нашого покоління.
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25.09.2022 15:04 Відповісти
прелесть ситуации в том, что если бы в 14-м кацапы Крым объявили независимым государством, Западу было бы после Косово нечем ответить. Но ***** оказалось идиотом, и это радует
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25.09.2022 15:55 Відповісти
Единственный выход сейчас для путина - это после референдума объявить, что херсонщина и запорожчина проголосовали за украину, а донеччина и Луганщина за россиию.

И предлагает Украине закончить войну, угрожает яо, и угрожает задействовать в войне 300 000 мобилизированных.

Украине Донбасс не так ценен как те 2 другие области. Украина решает, что лучше заморозить конфликт, чем начинать войну 300 000 на 300 000. да и запад рекомендует Украине задуматься над предложением.

Иначе, если он захочет включить в состав россии все 4 области... Украина ему Херсонщину и Запорожчину не подарит! Тогда он угрожает яо, Украина не ведется на этот блеф. Потом он задействует 300 000 мобилизированных, начинается настоящая мясорубка. Неизвестно еще как поступит запад, сколько он оружия поставит, и не вступит ли он в войну. Россияне видят в интернете тысячи фоток с убитыми русскими, на россию начинает приходить полно трупов - митинги становятся все массовее и массовее. и все выльется в революции или в гражданскую войну в россии. путин закончит с ломиком в жопе, как кадаффи!

а потерю херсонщины и запорожчины россияне переживут! так как было и с харковщиной. погавкают немного и забудут. путин же когда объявлял спецоперацию он же говорил, что это будет спецоперация по присоединению только донбасса. и он может преподнести захват донбасса россиянам как победу в этой спецоперации. Потом пропаганду массово переводят на другую тему и россияне быстро забывают, что такая война даже была.
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25.09.2022 15:05 Відповісти
Не зміг дочитати цю дурню
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25.09.2022 15:07 Відповісти
кремляді дуже дуже потрібні переговори. бо підвищувати ставки вже не може і ще хоче щоб йому морду ліца сахраніть. то конторські вброси. але якщо на таке погоджуватись то це лише відстрочити новий виток...
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25.09.2022 15:12 Відповісти
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25.09.2022 15:25 Відповісти
А я дочитав, і можу компетентно стверджувати, що Ви нічого не втратили. 😁
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25.09.2022 15:29 Відповісти
Пізно пити боржомі, пуйло поставив на карту все і тепер або він утримує ці чотири області або йому звіздець
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25.09.2022 15:13 Відповісти
Пойди полечись. Нам важно даже каждое село численностью 3 человеку. Ты кто такой, чужими землями распоряжаться?
А Донбасс это огромные залежи угля, и самое главное - сланцевой нефти. Крупнейшие в Европе. Поэтому ***** так в него и вцепился.
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25.09.2022 15:13 Відповісти
Тут річ навіть не у самій землі, а в тому, що заморожений конфлікт з окупованими територіями = нова війна через кілька років. Тактика "нарізання салямі".
Якщо залишимо кацапам нашу землю, якщо підпишемо з ними "мир" - новий напад станеться через кілька років, знову з захопленням областей, знову з рехверендумами і так - до повного знищення України.
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25.09.2022 15:21 Відповісти
Не неси херню, единственный выход для путина - это прекратить всякие военные действия на территории Украины и полностью вывестиоттуда свои войска, в том числе и из Луганщины и Донбасса!
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25.09.2022 15:24 Відповісти
Почему Крым забыли?
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25.09.2022 15:28 Відповісти
Ну, там, вроде, всё что нужно было - улетело и уплыло.. )
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25.09.2022 15:31 Відповісти
Единственный выход сейчас для путина - з..батися с України, кремле-пропагандони виставлять х..ла "героем", він же не допустив ядерної війни
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25.09.2022 15:31 Відповісти
-баба ты не понимаешь, тут бои, тут мясорубка
-блендер и овощерезку еще привези, не помешают в хозяйстве
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25.09.2022 16:03 Відповісти
Нешановний! Кінчайте писати всіляку муйню! Який дідько
тобі сказав що Донеччина та Луганщина та й ще й Крим
на додаток не українськи? На кого працюєш падлюка?
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25.09.2022 16:12 Відповісти
Лавров заверял сербов в вековой дружбе и непризнании "ущемлений" а наяву оказался простым Брутом. Путину кого то н......ть и возрадоваться чужой простоте, как сказать здрасте.
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25.09.2022 15:11 Відповісти
гой вей! Не переоцінюйте заяви сербів! Вони ні Крим, ні "рєспублікі" не визнали, але всього лише фактор Косово тому сприяє, але аж ніяк їхні чесноти)))
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25.09.2022 15:24 Відповісти
не тільки. в єс їм поки ще хочеться, тому відвертої дурні втинати не будуть
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25.09.2022 16:53 Відповісти
Признание рашкинского шабаша это будет идеальный маркер самых конченных стран, подлежащих изоляции от цивилизации. Особо интересно как уж Лукашенко будут крутиться. КНДР будет за и ашад. Как по мне.
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25.09.2022 15:33 Відповісти
На момент юридической регистрации в ООН и Совбезе ООН государство Украина в 1992 году,прошло перерегистрацию,то есть из УССР Украина стала UA...,с Крымом и Донбассом ...
А посему... согласно Конституции Украины, изменение своих границ возможно ...но этот вариант решается только на Всеукраинском референдуме...,а не на областных Рехверендумах...о которых трындят мавзолейные бараны... Шариковы 🦍
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25.09.2022 15:34 Відповісти
Лучше один факт напомнить: Ельцин на коленях умолял (Буша старшего вроде бы), чтобы тот передал место в совбезе ООН для России. Но ведь это незаконная процедура, это не по уставу. И место СССР должно было бы ликвидировано или распределено пропорционально, например вместо 1 голоса там были бы части 1/4 Украины, 1/2 России, 1/8 Казахстана и так далее и они по округлению набирают делегатов, которые и будут голосовать по большинству голосов за этот самый голос. То есть это вообще мусор все. И теперь пора объявить, что Украина является правопреемником СССР и получает это место в совбезе. И поэтому в том числе является ядерной державой, которая может выкупить назад у США половину своих боеголовок по тем же ценам, что и продала (другую половину кацапам виртуально якобы отошла и хрен с ней).
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25.09.2022 15:54 Відповісти
И вы, сербы, положили на *****, унизили его и надругались, а надругавшись - поглумились.
Шо ж станет-то, на очереди кто?
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25.09.2022 16:58 Відповісти
хоч тут брати серби не підвели
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25.09.2022 17:02 Відповісти
Удивительное рядом!
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25.09.2022 17:27 Відповісти
А шо сі стало? Напевнє пєндель від ЄС профілактичний отримали? Розказали придуркам, що до чого, і скілько воно варте, Напевне не захотіли до клоьозета злитися.
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25.09.2022 19:15 Відповісти
даже сербы хотят спрыгнуть с дружбы с кремлём.
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26.09.2022 07:41 Відповісти
 
 