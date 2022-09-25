РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13102 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
3 390 35
Сербия (350) псевдореферендум (125)

Сербия не признает результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

селакович

Согласно Уставу ООН и принципам и нормам международного права, Сербия не признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", – объяснил министр во время пресс-конференции.

Читайте также: МИД Беларуси о признании "референдумов" на оккупированных территориях: Решение примут с учетом "национальных интересов"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Не зміг дочитати цю дурню
показать весь комментарий
25.09.2022 15:07
+10
Ще один братський народ ножичок в спину засадив, завтра пуйло їм газ перекриє
показать весь комментарий
25.09.2022 15:04
+7
кремляді дуже дуже потрібні переговори. бо підвищувати ставки вже не може і ще хоче щоб йому морду ліца сахраніть. то конторські вброси. але якщо на таке погоджуватись то це лише відстрочити новий виток...
показать весь комментарий
25.09.2022 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"братушкі" щось підозрюють
показать весь комментарий
25.09.2022 15:02 Ответить
Ще один братський народ ножичок в спину засадив, завтра пуйло їм газ перекриє
показать весь комментарий
25.09.2022 15:04 Ответить
@Сербия не признает результаты "референдумов," да не может этого быть! Орбан такой же халуй как и Лукашенко, два брата-близнеца..
показать весь комментарий
25.09.2022 15:18 Ответить
Орбан - лідер Угорщини
показать весь комментарий
25.09.2022 15:22 Ответить
Ай, дакакаяразніца 🥴
показать весь комментарий
25.09.2022 15:26 Ответить
сербія - презідент Вучич, угорщина - орбан, але я згоден що оба кондоми
показать весь комментарий
25.09.2022 15:23 Ответить
Да, точно, там Вучич, но это в комменте ничего не меняет.. )
показать весь комментарий
25.09.2022 15:27 Ответить
и только недограждане идут как стадо на голосование
показать весь комментарий
25.09.2022 15:04 Ответить
спробували би визнати - Україна би та інші вагаючі визнали би незалежність Косова та встановили би з ними дипвідносини; причому - назавжди. Ну, і заодно закрили би сербам дорогу в ЄС; причому - довічно. А визволення з окупації українських територій так чи інакше буде, навіть з-за час нашого покоління.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:04 Ответить
прелесть ситуации в том, что если бы в 14-м кацапы Крым объявили независимым государством, Западу было бы после Косово нечем ответить. Но ***** оказалось идиотом, и это радует
показать весь комментарий
25.09.2022 15:55 Ответить
Единственный выход сейчас для путина - это после референдума объявить, что херсонщина и запорожчина проголосовали за украину, а донеччина и Луганщина за россиию.

И предлагает Украине закончить войну, угрожает яо, и угрожает задействовать в войне 300 000 мобилизированных.

Украине Донбасс не так ценен как те 2 другие области. Украина решает, что лучше заморозить конфликт, чем начинать войну 300 000 на 300 000. да и запад рекомендует Украине задуматься над предложением.

Иначе, если он захочет включить в состав россии все 4 области... Украина ему Херсонщину и Запорожчину не подарит! Тогда он угрожает яо, Украина не ведется на этот блеф. Потом он задействует 300 000 мобилизированных, начинается настоящая мясорубка. Неизвестно еще как поступит запад, сколько он оружия поставит, и не вступит ли он в войну. Россияне видят в интернете тысячи фоток с убитыми русскими, на россию начинает приходить полно трупов - митинги становятся все массовее и массовее. и все выльется в революции или в гражданскую войну в россии. путин закончит с ломиком в жопе, как кадаффи!

а потерю херсонщины и запорожчины россияне переживут! так как было и с харковщиной. погавкают немного и забудут. путин же когда объявлял спецоперацию он же говорил, что это будет спецоперация по присоединению только донбасса. и он может преподнести захват донбасса россиянам как победу в этой спецоперации. Потом пропаганду массово переводят на другую тему и россияне быстро забывают, что такая война даже была.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:05 Ответить
Не зміг дочитати цю дурню
показать весь комментарий
25.09.2022 15:07 Ответить
кремляді дуже дуже потрібні переговори. бо підвищувати ставки вже не може і ще хоче щоб йому морду ліца сахраніть. то конторські вброси. але якщо на таке погоджуватись то це лише відстрочити новий виток...
показать весь комментарий
25.09.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2022 15:25 Ответить
А я дочитав, і можу компетентно стверджувати, що Ви нічого не втратили. 😁
показать весь комментарий
25.09.2022 15:29 Ответить
Пізно пити боржомі, пуйло поставив на карту все і тепер або він утримує ці чотири області або йому звіздець
показать весь комментарий
25.09.2022 15:13 Ответить
Пойди полечись. Нам важно даже каждое село численностью 3 человеку. Ты кто такой, чужими землями распоряжаться?
А Донбасс это огромные залежи угля, и самое главное - сланцевой нефти. Крупнейшие в Европе. Поэтому ***** так в него и вцепился.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:13 Ответить
Тут річ навіть не у самій землі, а в тому, що заморожений конфлікт з окупованими територіями = нова війна через кілька років. Тактика "нарізання салямі".
Якщо залишимо кацапам нашу землю, якщо підпишемо з ними "мир" - новий напад станеться через кілька років, знову з захопленням областей, знову з рехверендумами і так - до повного знищення України.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:21 Ответить
Не неси херню, единственный выход для путина - это прекратить всякие военные действия на территории Украины и полностью вывестиоттуда свои войска, в том числе и из Луганщины и Донбасса!
показать весь комментарий
25.09.2022 15:24 Ответить
Почему Крым забыли?
показать весь комментарий
25.09.2022 15:28 Ответить
Ну, там, вроде, всё что нужно было - улетело и уплыло.. )
показать весь комментарий
25.09.2022 15:31 Ответить
Единственный выход сейчас для путина - з..батися с України, кремле-пропагандони виставлять х..ла "героем", він же не допустив ядерної війни
показать весь комментарий
25.09.2022 15:31 Ответить
-баба ты не понимаешь, тут бои, тут мясорубка
-блендер и овощерезку еще привези, не помешают в хозяйстве
показать весь комментарий
25.09.2022 16:03 Ответить
Нешановний! Кінчайте писати всіляку муйню! Який дідько
тобі сказав що Донеччина та Луганщина та й ще й Крим
на додаток не українськи? На кого працюєш падлюка?
показать весь комментарий
25.09.2022 16:12 Ответить
Лавров заверял сербов в вековой дружбе и непризнании "ущемлений" а наяву оказался простым Брутом. Путину кого то н......ть и возрадоваться чужой простоте, как сказать здрасте.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:11 Ответить
гой вей! Не переоцінюйте заяви сербів! Вони ні Крим, ні "рєспублікі" не визнали, але всього лише фактор Косово тому сприяє, але аж ніяк їхні чесноти)))
показать весь комментарий
25.09.2022 15:24 Ответить
не тільки. в єс їм поки ще хочеться, тому відвертої дурні втинати не будуть
показать весь комментарий
25.09.2022 16:53 Ответить
Признание рашкинского шабаша это будет идеальный маркер самых конченных стран, подлежащих изоляции от цивилизации. Особо интересно как уж Лукашенко будут крутиться. КНДР будет за и ашад. Как по мне.
показать весь комментарий
25.09.2022 15:33 Ответить
На момент юридической регистрации в ООН и Совбезе ООН государство Украина в 1992 году,прошло перерегистрацию,то есть из УССР Украина стала UA...,с Крымом и Донбассом ...
А посему... согласно Конституции Украины, изменение своих границ возможно ...но этот вариант решается только на Всеукраинском референдуме...,а не на областных Рехверендумах...о которых трындят мавзолейные бараны... Шариковы 🦍
показать весь комментарий
25.09.2022 15:34 Ответить
Лучше один факт напомнить: Ельцин на коленях умолял (Буша старшего вроде бы), чтобы тот передал место в совбезе ООН для России. Но ведь это незаконная процедура, это не по уставу. И место СССР должно было бы ликвидировано или распределено пропорционально, например вместо 1 голоса там были бы части 1/4 Украины, 1/2 России, 1/8 Казахстана и так далее и они по округлению набирают делегатов, которые и будут голосовать по большинству голосов за этот самый голос. То есть это вообще мусор все. И теперь пора объявить, что Украина является правопреемником СССР и получает это место в совбезе. И поэтому в том числе является ядерной державой, которая может выкупить назад у США половину своих боеголовок по тем же ценам, что и продала (другую половину кацапам виртуально якобы отошла и хрен с ней).
показать весь комментарий
25.09.2022 15:54 Ответить
И вы, сербы, положили на *****, унизили его и надругались, а надругавшись - поглумились.
Шо ж станет-то, на очереди кто?
показать весь комментарий
25.09.2022 16:58 Ответить
хоч тут брати серби не підвели
показать весь комментарий
25.09.2022 17:02 Ответить
Удивительное рядом!
показать весь комментарий
25.09.2022 17:27 Ответить
А шо сі стало? Напевнє пєндель від ЄС профілактичний отримали? Розказали придуркам, що до чого, і скілько воно варте, Напевне не захотіли до клоьозета злитися.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:15 Ответить
даже сербы хотят спрыгнуть с дружбы с кремлём.
показать весь комментарий
26.09.2022 07:41 Ответить
 
 