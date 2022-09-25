Сербия не признает результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях, - МИД
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Согласно Уставу ООН и принципам и нормам международного права, Сербия не признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.
"С одной стороны, наша принципиальная приверженность принципам и нормам международного публичного права, устава ООН, а с другой стороны, это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, полностью противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ", – объяснил министр во время пресс-конференции.
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+13 Dmytro Stempitskyi
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+10 andriy niki1
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И предлагает Украине закончить войну, угрожает яо, и угрожает задействовать в войне 300 000 мобилизированных.
Украине Донбасс не так ценен как те 2 другие области. Украина решает, что лучше заморозить конфликт, чем начинать войну 300 000 на 300 000. да и запад рекомендует Украине задуматься над предложением.
Иначе, если он захочет включить в состав россии все 4 области... Украина ему Херсонщину и Запорожчину не подарит! Тогда он угрожает яо, Украина не ведется на этот блеф. Потом он задействует 300 000 мобилизированных, начинается настоящая мясорубка. Неизвестно еще как поступит запад, сколько он оружия поставит, и не вступит ли он в войну. Россияне видят в интернете тысячи фоток с убитыми русскими, на россию начинает приходить полно трупов - митинги становятся все массовее и массовее. и все выльется в революции или в гражданскую войну в россии. путин закончит с ломиком в жопе, как кадаффи!
а потерю херсонщины и запорожчины россияне переживут! так как было и с харковщиной. погавкают немного и забудут. путин же когда объявлял спецоперацию он же говорил, что это будет спецоперация по присоединению только донбасса. и он может преподнести захват донбасса россиянам как победу в этой спецоперации. Потом пропаганду массово переводят на другую тему и россияне быстро забывают, что такая война даже была.
А Донбасс это огромные залежи угля, и самое главное - сланцевой нефти. Крупнейшие в Европе. Поэтому ***** так в него и вцепился.
Якщо залишимо кацапам нашу землю, якщо підпишемо з ними "мир" - новий напад станеться через кілька років, знову з захопленням областей, знову з рехверендумами і так - до повного знищення України.
-блендер и овощерезку еще привези, не помешают в хозяйстве
тобі сказав що Донеччина та Луганщина та й ще й Крим
на додаток не українськи? На кого працюєш падлюка?
А посему... согласно Конституции Украины, изменение своих границ возможно ...но этот вариант решается только на Всеукраинском референдуме...,а не на областных Рехверендумах...о которых трындят мавзолейные бараны... Шариковы 🦍
Шо ж станет-то, на очереди кто?