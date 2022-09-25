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На Сумщині день 25 вересня минув без артилерійських обстрілів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні станом на 21:00 у Сумській області не зафіксовано жодного артилерійського обстрілу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці  повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Цей недільний день на території області минув без ворожих обстрілів з артилерії", - написав керівник області, подякувавши українським захисникам і захисницям.

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Автор: Роман Свиридович
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