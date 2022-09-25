На Сумщині день 25 вересня минув без артилерійських обстрілів, - ОВА
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Сьогодні станом на 21:00 у Сумській області не зафіксовано жодного артилерійського обстрілу з боку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Цей недільний день на території області минув без ворожих обстрілів з артилерії", - написав керівник області, подякувавши українським захисникам і захисницям.
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