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війна (56641) Зеленський (17470)

На кількох напрямках маємо позитивні результати, - Зеленський про ситуацію на фронті

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у своєму зверненні.

"На кількох напрямках ми маємо позитивні результати", - зазначив політик.

Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".

"Ми воюємо за життя та свободу всіх українців", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злочинна мобілізація використовується Росією, щоби продовжити страждання людей, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
приєднуюсь!
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
З Днем народження!
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26.09.2022 01:08
+24
Приєднуюсь також 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
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26.09.2022 01:40
+21




Iryna Gerashchenko

Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
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26.09.2022 01:42
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великолепно - рашку и в хвост и в гриву и в Крым и в курск -
а ядерного удара все нет и нет наверно путлер и его боты ждут кода кремль подорвут )) но и то зассцут
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26.09.2022 00:53 Відповісти
медь для таза поставлена из казахстана, чему параша особо рада )
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26.09.2022 00:53 Відповісти
параша класика жанру. сьогоднішня тамошня політична ситуація описана в "1984", а економічна в "скотинячому дворі" )) скотиняки повинні пишатись, шо антиутопія стала дійсністю саме в них )) в запасі є ще "остров крым" ))
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26.09.2022 00:52 Відповісти
приєднуюсь!
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
З Днем народження!
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26.09.2022 01:08 Відповісти
Приєднуюсь також 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
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26.09.2022 01:40 Відповісти
только за поставленные в ЗСУ из Фонда Порошенко - сотни Пикапов грузовиков дронов броников шлемов раций буржуек систем пво - уже только за это ему можно скащать спасибо и поздравить с Днем Рождения!
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26.09.2022 02:30 Відповісти
довгих літ життя! За гратами
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26.09.2022 02:49 Відповісти
дебіл.
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26.09.2022 05:38 Відповісти
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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26.09.2022 07:03 Відповісти
ЩО ГОЛОВНЕ дЄРМАКА КАЦАПИ І Зе БОТИ НІКОЛИ НЕ КРИТИКУЮТЬ,
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26.09.2022 11:58 Відповісти
Я, канешна, извиняюсь, но Вы - ИДИОТ! Ещё раз прошу прощения за резкость
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26.09.2022 05:46 Відповісти
Ти шо нєсьош то, Оладь? Блінов обожралсо?
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26.09.2022 07:43 Відповісти
ЗСУ й Захисникам Слава!
Героям Слава!!!
Окупантам й зрадникам смерть!
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26.09.2022 01:11 Відповісти




Iryna Gerashchenko

Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
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26.09.2022 01:42 Відповісти
у Геращенко истерика.... Залужный если сказал, то, думаю, он знает что говорит!
а может и еще что-то знает.....
тому - вiримо у ЗСУ!
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26.09.2022 02:39 Відповісти
Не стоит преуменьшать проблему . Лучше перебздеть чем недобздеть - говорил Прораб на стройке
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26.09.2022 02:47 Відповісти
согласен..., но истерика - это самая последняя глупость......
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26.09.2022 13:14 Відповісти
Якщо зі 100 кацапів хоч 1 уб'є нашого, то 300000 уб'ють 3000 вмотивованих хороших, порядних людей, а відсоток зелених дебілів лисих, пікалових, поровознюків збільшиться, зелена сволота ховається, а не воює.
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26.09.2022 05:43 Відповісти
Треба бити по скопленіям кацапів . Якщо одна ракета вдарить по 100 росіянам - то їх перемолотять в фарш швидко
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26.09.2022 13:22 Відповісти
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26.09.2022 02:48 Відповісти
Скоро кацапів в УКкраїні буде більше ніж в лютому у 7 разів. Клоун це позитив ⁉️
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26.09.2022 11:57 Відповісти
Пороха зі святом.
Цікаво хтось зі ЗМІ привітає його зі святом чи злякаються.
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26.09.2022 12:04 Відповісти
..... просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити),зараз котролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швідкі закони під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???
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26.09.2022 12:12 Відповісти
 
 