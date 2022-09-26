На кількох напрямках маємо позитивні результати, - Зеленський про ситуацію на фронті
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Нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у своєму зверненні.
"На кількох напрямках ми маємо позитивні результати", - зазначив політик.
Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".
"Ми воюємо за життя та свободу всіх українців", - додав президент.
Топ коментарі
+42 Йцу Кенг 07b0c614
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+24 Amber
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+21 Amber
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Будь ласка, зачекайте...
а ядерного удара все нет и нет наверно путлер и его боты ждут кода кремль подорвут )) но и то зассцут
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
З Днем народження!
з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
Героям Слава!!!
Окупантам й зрадникам смерть!
Iryna Gerashchenko
Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
а может и еще что-то знает.....
тому - вiримо у ЗСУ!
Цікаво хтось зі ЗМІ привітає його зі святом чи злякаються.