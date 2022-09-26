На кількох напрямках маємо позитивні результати, - Зеленський про ситуацію на фронті

Нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у своєму зверненні.

"На кількох напрямках ми маємо позитивні результати", - зазначив політик.

Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".

"Ми воюємо за життя та свободу всіх українців", - додав президент.

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