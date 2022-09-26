На нескольких направлениях есть положительные результаты, - Зеленский о ситуации на фронте
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в своем обращении.
"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.
Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".
"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", – добавил президент.
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а ядерного удара все нет и нет наверно путлер и его боты ждут кода кремль подорвут )) но и то зассцут
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
З Днем народження!
з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
Героям Слава!!!
Окупантам й зрадникам смерть!
Iryna Gerashchenko
Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
а может и еще что-то знает.....
тому - вiримо у ЗСУ!
Цікаво хтось зі ЗМІ привітає його зі святом чи злякаються.