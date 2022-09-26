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война (46991) Зеленский (16567)

На нескольких направлениях есть положительные результаты, - Зеленский о ситуации на фронте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в своем обращении.

"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.

Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".

"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", – добавил президент.

Также читайте: Зимой россияне будут стрелять ракетами по нашей электросети. Нам всем нужно ее пережить, - Зеленский
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Топ комментарии
+42
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Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
З Днем народження!
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26.09.2022 01:08
+24
Приєднуюсь також 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
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26.09.2022 01:40
+21




Iryna Gerashchenko

Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
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26.09.2022 01:42
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великолепно - рашку и в хвост и в гриву и в Крым и в курск -
а ядерного удара все нет и нет наверно путлер и его боты ждут кода кремль подорвут )) но и то зассцут
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26.09.2022 00:53 Ответить
медь для таза поставлена из казахстана, чему параша особо рада )
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26.09.2022 00:53 Ответить
параша класика жанру. сьогоднішня тамошня політична ситуація описана в "1984", а економічна в "скотинячому дворі" )) скотиняки повинні пишатись, шо антиутопія стала дійсністю саме в них )) в запасі є ще "остров крым" ))
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26.09.2022 00:52 Ответить
приєднуюсь!
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Сьогодні 57-а річниця з Дня народження @poroshenko
Петра Олексійовича Порошенко, Президента України, українського державного діяча, підприємця, п'ятого і, поки що, останнього Президента України (2014-19 рр.).
З Днем народження!
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26.09.2022 01:08 Ответить
Приєднуюсь також 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

з Днем народження , Петре Олексійоаич 🙂
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26.09.2022 01:40 Ответить
только за поставленные в ЗСУ из Фонда Порошенко - сотни Пикапов грузовиков дронов броников шлемов раций буржуек систем пво - уже только за это ему можно скащать спасибо и поздравить с Днем Рождения!
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26.09.2022 02:30 Ответить
довгих літ життя! За гратами
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26.09.2022 02:49 Ответить
дебіл.
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26.09.2022 05:38 Ответить
Одразу після перших воєнних прой*бів Зєлєнского, в укрнеті почалася масована атака на Порошенка - зєлєботи об'єдналися з кремлеботами.
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26.09.2022 07:03 Ответить
ЩО ГОЛОВНЕ дЄРМАКА КАЦАПИ І Зе БОТИ НІКОЛИ НЕ КРИТИКУЮТЬ,
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26.09.2022 11:58 Ответить
Я, канешна, извиняюсь, но Вы - ИДИОТ! Ещё раз прошу прощения за резкость
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26.09.2022 05:46 Ответить
Ти шо нєсьош то, Оладь? Блінов обожралсо?
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26.09.2022 07:43 Ответить
ЗСУ й Захисникам Слава!
Героям Слава!!!
Окупантам й зрадникам смерть!
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26.09.2022 01:11 Ответить




Iryna Gerashchenko

Мобілізація в РФ- це серйозно.Вже за кілька тижнів на наші території сунутиме орда, сотні тисяч нових вбивць.
Снарядів в Росії вистачить ще на кілька років війни.
Тому нам потрібно готуватися до загострення на фронті.
Нам потрібно більше зброї- аби Україна встояла і перемогла.!?
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26.09.2022 01:42 Ответить
у Геращенко истерика.... Залужный если сказал, то, думаю, он знает что говорит!
а может и еще что-то знает.....
тому - вiримо у ЗСУ!
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26.09.2022 02:39 Ответить
Не стоит преуменьшать проблему . Лучше перебздеть чем недобздеть - говорил Прораб на стройке
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26.09.2022 02:47 Ответить
согласен..., но истерика - это самая последняя глупость......
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26.09.2022 13:14 Ответить
Якщо зі 100 кацапів хоч 1 уб'є нашого, то 300000 уб'ють 3000 вмотивованих хороших, порядних людей, а відсоток зелених дебілів лисих, пікалових, поровознюків збільшиться, зелена сволота ховається, а не воює.
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26.09.2022 05:43 Ответить
Треба бити по скопленіям кацапів . Якщо одна ракета вдарить по 100 росіянам - то їх перемолотять в фарш швидко
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26.09.2022 13:22 Ответить
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26.09.2022 02:48 Ответить
Скоро кацапів в УКкраїні буде більше ніж в лютому у 7 разів. Клоун це позитив ⁉️
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26.09.2022 11:57 Ответить
Пороха зі святом.
Цікаво хтось зі ЗМІ привітає його зі святом чи злякаються.
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26.09.2022 12:04 Ответить
..... просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити),зараз котролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швідкі закони під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???
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26.09.2022 12:12 Ответить
 
 