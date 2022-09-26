З Росії не можуть повернутися додому близько 1,5 мільйона українців, - Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 1,5 мільйона громадян України, більшість з яких жінки та діти, перебувають на території рф без можливості повернутись додому, а їхні рідні не можуть установити з ними зв’язок.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу на полях Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Сьогодні як ніколи важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини й подвоїти наші спільні зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українських громадян", - зазначила віцепрем’єр-міністр.
Стефанішина нагадала, що ще до початку повномасштабної війни Україна була інтегрована в європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні інтенсифікує співпрацю з інституціями ЄС з протидії подібним злочинам.
Також вона уточнила, що введення в дію Директиви ЄС про тимчасовий захист разом із безвізовим в’їздом для українців значно знизило ризики торгівлі людьми. Українці мають легальний в’їзд та статус у ЄС, доступ до гуманітарної допомоги, працевлаштування та основних соціальних послуг.
"Вже маємо досвід проведення спільних перевірок щодо випадків торгівлі людьми. Розглядаємо можливість направлення співробітників Нацполіції України до країн ЄС з найбільшою кількістю українців для запобігання протиправній діяльності. Міжнародне правоохоронне співробітництво відіграє ключову роль", - додала віцепрем'єр-міністр.
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1,5 млн с паспортами раши - їм громадянство України не повертати на протязі 20 років. Треба нове законодавство по міграції і громадянству по типу краін Балтії . Ніяких прав голосування ‼️
Хай там і сидять.
а те кто сами поехали пусть там и остаются - а не лезут в ЕС
Усіх "хахлов" визнають "потенциально апасными элементами" та інтернують у табори "нового ГуЛагу"
А ватна мразота підвісла на рашці, а зараз бреше що воно укаїнець.