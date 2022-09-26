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З Росії не можуть повернутися додому близько 1,5 мільйона українців, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанішина

Близько 1,5 мільйона громадян України, більшість з яких жінки та діти, перебувають на території рф без можливості повернутись додому, а їхні рідні не можуть установити з ними зв’язок.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу на полях Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні як ніколи важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини й подвоїти наші спільні зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українських громадян", - зазначила віцепрем’єр-міністр.

Стефанішина нагадала, що ще до початку повномасштабної війни Україна була інтегрована в європейські механізми запобігання торгівлі людьми, а сьогодні інтенсифікує співпрацю з інституціями ЄС з протидії подібним злочинам.

Також вона уточнила, що введення в дію Директиви ЄС про тимчасовий захист разом із безвізовим в’їздом для українців значно знизило ризики торгівлі людьми. Українці мають легальний в’їзд та статус у ЄС, доступ до гуманітарної допомоги, працевлаштування та основних соціальних послуг.

"Вже маємо досвід проведення спільних перевірок щодо випадків торгівлі людьми. Розглядаємо можливість направлення співробітників Нацполіції України до країн ЄС з найбільшою кількістю українців для запобігання протиправній діяльності. Міжнародне правоохоронне співробітництво відіграє ключову роль", - додала віцепрем'єр-міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
а тепер вони вийшли на зв'язок, патаму шо мабилизация и вспомнили шо украинци.
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26.09.2022 01:31
+11
є підозра шо там далеко не всі, скажемо так, етнічні українці.
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26.09.2022 01:29
+11
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26.09.2022 02:13
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є підозра шо там далеко не всі, скажемо так, етнічні українці.
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26.09.2022 01:29 Відповісти
а тепер вони вийшли на зв'язок, патаму шо мабилизация и вспомнили шо украинци.
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26.09.2022 01:31 Відповісти
Ви праві . Но зараз Україна мае волати , що єтничних українців знищують - ЩОБ звернути увагу на практику раши знищувати інши народи
1,5 млн с паспортами раши - їм громадянство України не повертати на протязі 20 років. Треба нове законодавство по міграції і громадянству по типу краін Балтії . Ніяких прав голосування ‼️
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26.09.2022 01:59 Відповісти
Я б додав позбавлення права голосу на все життя та контроль навіть дітей, тобто як що дитина чиї батьки обмеженні в праві голосу досягла 18 років, треба провести іспит та впевнитись в адекватності людини, бо ми вже бачили як ці тварюки в два коліна ховали під матрацами червоні прапори та портрети Сраліна...
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26.09.2022 03:58 Відповісти
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26.09.2022 02:00 Відповісти
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26.09.2022 02:08 Відповісти
а хіба це важливо? Гловне що у людини в голові і на серці
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26.09.2022 03:52 Відповісти
Важливо, бо як за правило, не етнічні українці не мають ні серця ні голови, більш того у гіршому випадку їдуть воювати з этнічними українціми . А в кращому випадку - налаштовані проти України.Читайте списки вбитих солдат та офіцерів з РФ . Звертайте увагу українські прізвища.
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26.09.2022 11:43 Відповісти
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26.09.2022 02:13 Відповісти
Беда бедные наши дети .. даже в Европе где с наших деток пылинки сдувают они скучают по Украине - а в рашке там вообще пистец что с психикой
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26.09.2022 02:26 Відповісти
з нормальною психікою вони б в парашу не поїхали.
Хай там і сидять.
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26.09.2022 02:28 Відповісти
ну ты не гони с Мариуполя Бердянска Мелитополя Херсона выпускали только в рашку или Крым - у многих выбора не было
а те кто сами поехали пусть там и остаются - а не лезут в ЕС
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26.09.2022 02:33 Відповісти
Это точно. Дороги у всех разные. Сосед с семьей устали от ежедневных обстрелов и решили валить с города. Всем рассказывали, что едут или на Западную Украину, или дальше - в Польшу, Германию. А по факту через Беларусь и на Парашу. Теперь хлопочат о гражданстве Мордора. Бог им судья, но надеюсь , что они не вернутся. Никогда
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26.09.2022 03:58 Відповісти
какого числа оккупировали Мариуполь, Бердянск?
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26.09.2022 11:45 Відповісти
Да, это так.выбрра не было.и ещё деньги. У кого были, и хотели выехать далее, за свой счёт ехали до Нарвы, а там в Эстонию и далее. Через Польшу в Украину, или оставались в ЕС. Ну а кто хотел в РФ, остались. Даже выезжали по укр- паспортам в ЕС.
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26.09.2022 15:36 Відповісти
Та отож зранку проводжали на вокзалі знайому з донькою. Дівчина вперше була веселою.
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26.09.2022 09:37 Відповісти
Можно сказати ціла армія в стані ворога, але нажаль вони там скоріш за все на ботоферми підуть як носії мови, чим проти ***** воювати
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26.09.2022 04:02 Відповісти
Буде набагато цікавіше, коли ми почнемо реально молотить по вузлових станціях прикордоння та військових об"єктах Росії на її території
Усіх "хахлов" визнають "потенциально апасными элементами" та інтернують у табори "нового ГуЛагу"
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26.09.2022 04:44 Відповісти
А тепер не вигадана історія. Жив хлопчик в Україні, навчався в україномовній школі, потім в мед університеті. Одружився. Мало грошей. Поїхали обоє лікарів на заробітки в парашу, там і осіли. 25 лютого це чмо в ставило авку у фб з підписом "хто не слухає лаврова - має справу з шойгу" на авці їх рила. Це викликало обурення у знайомих, спитали... Почало погрожувати в коментах, а потім навіть у дзвінках що особисто всіх бендеровців знищить А тепер думайте... Батьки його в Україні. Це сцикло також заслуговує на визнання його українцем і поверненню назад? Тут йому життя не буде це зрозуміло, та все ж не хотілося навіть щоб нога таких ступала на українську землю. Таких випадків особисто я знаю з десяток.
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26.09.2022 05:36 Відповісти
Крім того, на той момент з 2014р вже була война з рашею.
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26.09.2022 09:28 Відповісти
73% какіх разніц?
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26.09.2022 21:12 Відповісти
дебіли ті двоє медиків повні - у Європі чи Канаді з Америкою заробітки значно вищі. Правда проблема з дипломом - переучуватися треба. Але то того варте. Більше за все вони знали, що справжнє навчання не потягнуть.
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26.09.2022 10:19 Відповісти
То треба мову вчити, стандарти і т.п. А там же ж совок, подкачки ж напевно. Ну і "адін народ"
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26.09.2022 21:13 Відповісти
это не украинцы, а недограждане Украины с кацапскими корнями, которые взяли гражданство рефии. А теперь можно и в Украину за пособиями и выплатами и навредить где можно.
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26.09.2022 08:17 Відповісти
Вони могли евакуюватись. Мої родичі з Маріка, хто не зміг через Бердянськ (а деякі змогли) у Запоріжжя, виїжджали через ростовську область та через Крим. Далі через грузію додому, в Україну. Було б бажання.
А ватна мразота підвісла на рашці, а зараз бреше що воно укаїнець.
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26.09.2022 08:25 Відповісти
багато донецької ватної мразоти перетнули кордон, знайшовши мерщій свій український паспорт. Но це все не ще. Ця мерзота цькує етнічних українців у масових местах розселення біженців, кожного дня провокує конфлікти, чіпляються до дітей.
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26.09.2022 11:50 Відповісти
 
 