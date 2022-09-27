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Приблизно за тиждень у визволеному Ізюмі відновлять електропостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

У визволеному від російських окупантів Ізюмі Харківської області приблизно за тиждень відновлять електропостачання. Опісля в місті з’явиться й вода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook заступника ізюмського міського голови Володимира Мацокіна.

"Світло - чекати не менше тижня, газ - оптимістичні прогнози по приватному сектору. Вже працює "Нова пошта", поки мобільно. Буде електрика - буде вода, запрацюють банки, банкомати", - зазначив посадовець.

Мацокін також поінформував, що Ізюм чекає на мобільні бригади Укрпошти з видачі пенсій. Ліки можна отримати в центральній міській лікарні безплатно, за призначенням лікаря.

"До роботи в місті готові 2 аптеки", - додав заступник мера.

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Автор: Наталя Джума
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Банкоматы очень важно заранее подготовить под автономный режим работы. То есть беспроводной Интернет на дистанции под 50-70км с 2 антеннами узконаправленными и мощными роутерами. Чтобы когда кацапы в очередной раз развалят подстанцию, то люди могли хотя бы деньги из банкомата снять, которому нужно электричество и Интернет, а Интернета не будет, если где-то нету электричества. Антенны крепить и настраивать уже нужно, далеко не факт, что не будут повреждены узлы связи наземные или подземные. Туда же солнечные батареи с аккумулятором или генератор.
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26.09.2022 08:24 Відповісти
 
 