Приблизно за тиждень у визволеному Ізюмі відновлять електропостачання
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У визволеному від російських окупантів Ізюмі Харківської області приблизно за тиждень відновлять електропостачання. Опісля в місті з’явиться й вода.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook заступника ізюмського міського голови Володимира Мацокіна.
"Світло - чекати не менше тижня, газ - оптимістичні прогнози по приватному сектору. Вже працює "Нова пошта", поки мобільно. Буде електрика - буде вода, запрацюють банки, банкомати", - зазначив посадовець.
Мацокін також поінформував, що Ізюм чекає на мобільні бригади Укрпошти з видачі пенсій. Ліки можна отримати в центральній міській лікарні безплатно, за призначенням лікаря.
"До роботи в місті готові 2 аптеки", - додав заступник мера.
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Vlad Cheh
показати весь коментар26.09.2022 08:24 Відповісти Мені подобається 0
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