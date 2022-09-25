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Знайдено ще два масові поховання у визволеному Ізюмі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могли з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він.
Зеленський назвав санкції проти Росії справедливими і наполягає, що світ має продовжувати санкційний тиск на режим Путіна.
Топ коментарі
+21 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар25.09.2022 22:59
+15 Sophia-Maria Duglass
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+15 Redback
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СЛОВО «РУССКИЙ» С АФИШ УБРАЛИ
Виключно задля того, щоб вам, неукраїнській паскуді, нагадати про "сєньйор-голодомор"(С), та "********* палички"(С). Себто, нагадати вам те, що саме ваш кончений президент був провідником традиції сміятися та реготати над мільйонами українців, закатованих та замордованих росіянами. Може й зараз із своїм "президентом" разом порегочете? А ****?
не стане так агресивно кидатися на учасників форуму !
Просто закохана в зелений біцепс і голос з хрипотцею
Як ви співвідносите січневе (цього року!) рішення ради про ненадання 60лярдів гривень заради будівництва шляхів?
Ви ІДІОТ, чи москаль? Хоча, це тотожні поняття!
Таки ідіотка
Відповідь повинна бути мінімум пропорційною..., краще не по християнські.
з якими впораються ЗСУ, а 800 тис підписників Арестовича.😠
Бо проти останніх навіть Залужний безсилий,
а для Зеленського вони взагалі - опора режиму 🙁