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Найдены еще два массовых захоронения в освобожденном Изюме, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В деоккупированном Изюме обнаружили еще два массовых захоронения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.
Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционное давление на Путина.
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+21 Валентина Саюн c856325a
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СЛОВО «РУССКИЙ» С АФИШ УБРАЛИ
Виключно задля того, щоб вам, неукраїнській паскуді, нагадати про "сєньйор-голодомор"(С), та "********* палички"(С). Себто, нагадати вам те, що саме ваш кончений президент був провідником традиції сміятися та реготати над мільйонами українців, закатованих та замордованих росіянами. Може й зараз із своїм "президентом" разом порегочете? А ****?
не стане так агресивно кидатися на учасників форуму !
Просто закохана в зелений біцепс і голос з хрипотцею
Як ви співвідносите січневе (цього року!) рішення ради про ненадання 60лярдів гривень заради будівництва шляхів?
Ви ІДІОТ, чи москаль? Хоча, це тотожні поняття!
Таки ідіотка
Відповідь повинна бути мінімум пропорційною..., краще не по християнські.
з якими впораються ЗСУ, а 800 тис підписників Арестовича.😠
Бо проти останніх навіть Залужний безсилий,
а для Зеленського вони взагалі - опора режиму 🙁