Найдены еще два массовых захоронения в освобожденном Изюме, - Зеленский

В деоккупированном Изюме обнаружили еще два массовых захоронения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.

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Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционное давление на Путина.