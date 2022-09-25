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Найдены еще два массовых захоронения в освобожденном Изюме, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

В деоккупированном Изюме обнаружили еще два массовых захоронения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.

Читайте также: С места массового захоронения в Изюме изъято уже 447 тел погибших

Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционное давление на Путина.
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Топ комментарии
+21
Загиблих ніколи не забудемо,Пам'ять про них на віка. А ЗСУ поквитається Горіть в пеклі москалі
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25.09.2022 22:59
+15
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25.09.2022 23:07
+15
"Та зачем выкладывать фотку Президента?"
Виключно задля того, щоб вам, неукраїнській паскуді, нагадати про "сєньйор-голодомор"(С), та "********* палички"(С). Себто, нагадати вам те, що саме ваш кончений президент був провідником традиції сміятися та реготати над мільйонами українців, закатованих та замордованих росіянами. Може й зараз із своїм "президентом" разом порегочете? А ****?
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26.09.2022 00:58
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Загиблих ніколи не забудемо,Пам'ять про них на віка. А ЗСУ поквитається Горіть в пеклі москалі
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25.09.2022 22:59 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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25.09.2022 23:03 Ответить
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25.09.2022 23:07 Ответить
Це не лише голодомори. Ще Друга Світова і банальне зросійщення. Наприклад Кубань, Білгородщина, Брянщина. Там просто при видачі нових документів чи в свідоцтвах про народження примушували записатися як "русскій"...
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26.09.2022 00:29 Ответить
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26.09.2022 02:04 Ответить
Будьте ви прокляті на віки-вічні, рускі виродки!...До останнього вашого коліна.
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25.09.2022 23:12 Ответить
В Братиславе был русский классический балет 19-20 сентября . Лебединое озеро ,
СЛОВО «РУССКИЙ» С АФИШ УБРАЛИ
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25.09.2022 23:16 Ответить
"Та зачем выкладывать фотку Президента?"
Виключно задля того, щоб вам, неукраїнській паскуді, нагадати про "сєньйор-голодомор"(С), та "********* палички"(С). Себто, нагадати вам те, що саме ваш кончений президент був провідником традиції сміятися та реготати над мільйонами українців, закатованих та замордованих росіянами. Може й зараз із своїм "президентом" разом порегочете? А ****?
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26.09.2022 00:58 Ответить
Я украинская паскуда))). И горжусь президентом Зеленским. Я понимаю, что на Цензоре нельзя говорить хорошо про Зеленского и за это банят((( Но верить ушлепкам под " другими флажками" желания нет. После победы над рашками " порэгочу". И над такими " убогими" как ты тоже....
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26.09.2022 01:21 Ответить
Ви хвора і зазомбована зеленою пліснявою жінка , так як нормальна людина
не стане так агресивно кидатися на учасників форуму !
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26.09.2022 01:26 Ответить
А чому і ЗЕлені, і приПорошені, а особливо фальшиві націоналісти, тільки від однієї згадки про Юлю Тимошенко всі як дурні пси з цепу зриваються. Мене завжди така єдність дивувала. Тільки прошу вас, не треба пропагандонських штампів про "агентку *****" та "вона украла весь газ", чи ще якусь подібну хню.
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26.09.2022 08:39 Ответить
А що ви можете сказати хорошого про його досягнення і роботу. Аж цікаво.
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26.09.2022 09:16 Ответить
Щоб я не сказала, тобі це не цікаво буде. Бо ти 24/7 сидишь в Цензорі зі своїми казочками про святого Петра. Гуляй, ксюша.....
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28.09.2022 00:11 Ответить
Тобто ти нічого так і не надумала.
Просто закохана в зелений біцепс і голос з хрипотцею
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28.09.2022 18:52 Ответить
Як вм співвідносите заяву преЗИКдента про травневі шашлики з його знанням про початок війни?
Як ви співвідносите січневе (цього року!) рішення ради про ненадання 60лярдів гривень заради будівництва шляхів?

Ви ІДІОТ, чи москаль? Хоча, це тотожні поняття!
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26.09.2022 01:10 Ответить
Ну конечно, если кто- то не за Порошенко- то " москаль". Железная логика)))
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26.09.2022 01:12 Ответить
Лікуйся, жіночко і негайно 😡
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26.09.2022 01:21 Ответить
Ты за своей болезнью следи.... А то других лечить собрался, а не заметил, что рядом с тобой санитары стоят наготове.
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28.09.2022 00:14 Ответить
Де хоч натяк на Порошенко?
Таки ідіотка
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26.09.2022 13:03 Ответить
Найкращий генофонд Українців знищується найгіршими представниками парашиї.
Відповідь повинна бути мінімум пропорційною..., краще не по християнські.
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25.09.2022 23:38 Ответить
Ще два епізоди до майбутньої кримінальної справи про державну зраду. Але до закінчення війни можна не хвилюватися і сміливо. записувати пафосні відосики
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25.09.2022 23:56 Ответить
У довгостроковій перспективі головною проблемою України будуть не 300 тис мобілізованої русні,
з якими впораються ЗСУ, а 800 тис підписників Арестовича.😠

Бо проти останніх навіть Залужний безсилий,
а для Зеленського вони взагалі - опора режиму 🙁
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26.09.2022 00:50 Ответить
Ці 800 тисяч це звичайні дебіли, але ті дебіли з легкістю відкараскаються від боневтіка, навіть більше самі будуть його проклинати як тільки його почнуть гудити по телевізору, вони піддаються зовнішньому впливу, через відсутність критичного мислення.
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26.09.2022 05:36 Ответить
Это мир в глазах Путина так выглядит. Война, которую в своих куцых мозгах Зеленский давно закончил. Человек, забывший историю, ее повторяет. А человек, который ее вообще не знает, но умеет скакать в Москве на сцене в кожаных штанах?
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26.09.2022 07:33 Ответить
Він і без штанів може. Забули відео, в якому всі квартальці на чолі з отаманом та купою якихось дівок голяка скачуть по якомусь складу?
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26.09.2022 08:43 Ответить
По Изюму надо срочно соИзюм зарубежных экспертов.
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26.09.2022 09:39 Ответить
скільки з цих тіл повірили преЗЕденту і готувалися до шашликів ми ніколи не знатимемо
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26.09.2022 11:02 Ответить
 
 