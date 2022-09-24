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З місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

За даними на суботу, 24 вересня, з місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих. Більшість з них - жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву керівника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітки, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї", - розповів він.

За словами Болвінова, серед загиблих:

  • 194 - чоловіки;
  • 215 - жінки;
  • 22 - військові;
  • 5 - діти;
  • 11 - рештки осіб, стать не визначено.

"До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори", - додав він.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Такие же черти, что и в Чечне геноцид устраивали. Это для тех, кто думает, что это Путин во всем виноват, что русские хорошие, что это Путин лично людей пытал и казнил ради удовольствия. Да и до него был Афганистан, где убиты свыше 1 млн мирных граждан. Афганистан, который начался в сытые постбрежневские годы, с якобы образованными повсеместно людьми с хорошим достатком. И там точно тоже самое, зарядить осколочным в поселение мирное было типичным событием. Давно пора это признать. И не заниматься поддержкой Навального, как это делало ЕС по-глупости, а поддерживать тех, кто готов расставить точки над и.
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24.09.2022 12:20 Відповісти
царство Небесне...
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24.09.2022 12:22 Відповісти
А тепер просто собі уявіть, якби у нас країною керував президент, а не шашаличний довпойоп. Я ні в якому разі не хочу зняти відповідальність з рашистів, я кажу, що якби Україною керував би професіонал, а не телевізійний комік який тільки думає за своє ще не награбоване бабало і рейтинг, то не було б ні трагедій Бучі-Ірпіні і Ізюмі, ні катастрофи в Маріуполі - три місяці достатньо аби мобілізувати і навчити 300-500 тис чоловіків, аби окопати кордони, аби вивезти людей з прикордонних областей тощо. Закатованих людей вже не повернеш, однак той, хто 23.02 закликав готуватися до шашликів має бути покараний на рівні з виконавцями злочинів.
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24.09.2022 12:45 Відповісти
 
 