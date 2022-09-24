За даними на суботу, 24 вересня, з місця масового поховання в Ізюмі вилучено вже 447 тіл загиблих. Більшість з них - жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву керівника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.

"У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітки, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї", - розповів він.

За словами Болвінова, серед загиблих:

194 - чоловіки;

215 - жінки;

22 - військові;

5 - діти;

11 - рештки осіб, стать не визначено.

"До слідчих дій на місці події було залучено понад 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів, 80 працівників ДСНС та прокурори", - додав він.

Досудове розслідування триває.

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