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Японія забороняє експорт у Росію товарів, пов’язаних з хімічною зброєю, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

японія

Японія вирішила заборонити експорт товарів, пов’язаних із хімічною зброєю, до Росії в рамках додаткових санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну. Про це заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

Згідно із заявою уряду, опублікованою після засідання кабінету міністрів, Японія також додала 21 російську організацію, в тому числі наукові лабораторії, до переліку установ, які підпадають під заборону на експорт. Крім того, уряд країни висловив стурбованість ядерним шантажем російського диктатора.

"Японія глибоко стурбована можливістю використання ядерної зброї під час вторгнення Росії в Україну", - сказав Мацуно на брифінгу для ЗМІ, додавши, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною громадськістю у підтримці України та санкціях проти Росії.

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Автор: Марина Макєєва
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японцям пропоную тихою сапою - ітуруп та шикотан.... зараз самий слушний час.....
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26.09.2022 09:29 Відповісти
у моцковію треба поставляти
тільки великі
чорні
целофанові пакети
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26.09.2022 10:19 Відповісти
 
 