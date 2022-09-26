УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 353 9
війна (56641) Латвія (866) військові навчання (2591) HIMARS (222)

У Латвії відбудуться навчання: продемонструють ракетно-артилерійську систему HIMARS

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

himars

У понеділок, 26 вересня, в Ризі на аеродромі Спілве і в Лієпайському аеропорту будуть продемонстровані високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Delfi".

За запитом Національних збройних сил  у Латвії відбудуться тренувальні навчання з доставки та розгортання систем HIMARS літаками "MC-130J Commando II" Сил спеціальних операцій США в Європі.

Мета навчань — продемонструвати можливості співпраці Національних збройних сил Латвії та Збройних сил США, виконання латвійською армією виявлення, ідентифікації та оцінки цілей, а також забезпечення вогневої підтримки американською стороною.

Також читайте: Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

Міністр оборони Артіс Пабрікс, командувач Національних збройних сил генерал-лейтенант Леонід Калніньш і посол США в Латвії Джон Карвайл спостерігають за доставкою, розгортанням та імітацією стрільби ракетно-артилерійської системи HIMARS на аеродромі Спілве.

А в Лієпаї системи HIMARS після прибуття вирушать на військовий полігон Шкеде у Вергальській волості Південно-Курземського краю для стрільби навчальними ракетами по цілі в економічній зоні Латвії Балтійського моря.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тягніт іі до нас -- ми проведем іі навчання.
показати весь коментар
26.09.2022 09:27 Відповісти
Тільки хотів написати. В нас тут полігонів вистачає. Самий ******** з них кримський міст
показати весь коментар
26.09.2022 09:54 Відповісти
підженіть до кордону з білоюруснею... нехай вусатий таракан всереться....
показати весь коментар
26.09.2022 09:33 Відповісти
Україна зробила таку рекламу, що тепер можна не застосовувати - досить показати що воно є
показати весь коментар
26.09.2022 09:35 Відповісти
Можна провести навчання з повішання хйула.
На аеродромі - так на аеродромі.
показати весь коментар
26.09.2022 09:46 Відповісти
тренувались гатити по бридкій кацапії
показати весь коментар
26.09.2022 09:57 Відповісти
Хаймарс вешчь.
показати весь коментар
26.09.2022 10:02 Відповісти
Лупіть одразу по пскову, щоб дарма набої не витрачати!
показати весь коментар
26.09.2022 10:19 Відповісти
Potom na pretenziji otvet: oiii, aiii, izvinite oshibohka vishla...
показати весь коментар
26.09.2022 12:12 Відповісти
 
 