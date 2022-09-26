У Латвії відбудуться навчання: продемонструють ракетно-артилерійську систему HIMARS

У понеділок, 26 вересня, в Ризі на аеродромі Спілве і в Лієпайському аеропорту будуть продемонстровані високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Delfi".

За запитом Національних збройних сил у Латвії відбудуться тренувальні навчання з доставки та розгортання систем HIMARS літаками "MC-130J Commando II" Сил спеціальних операцій США в Європі.

Мета навчань — продемонструвати можливості співпраці Національних збройних сил Латвії та Збройних сил США, виконання латвійською армією виявлення, ідентифікації та оцінки цілей, а також забезпечення вогневої підтримки американською стороною.

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Міністр оборони Артіс Пабрікс, командувач Національних збройних сил генерал-лейтенант Леонід Калніньш і посол США в Латвії Джон Карвайл спостерігають за доставкою, розгортанням та імітацією стрільби ракетно-артилерійської системи HIMARS на аеродромі Спілве.

А в Лієпаї системи HIMARS після прибуття вирушать на військовий полігон Шкеде у Вергальській волості Південно-Курземського краю для стрільби навчальними ракетами по цілі в економічній зоні Латвії Балтійського моря.