Мобілізованих росіян можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, - британська розвідка

На Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням усього необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.

Перші групи мобілізованих уже прибувають на бази, видано десятки тисяч повісток.

На відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.

При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони, найімовірніше, зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.

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