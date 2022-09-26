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Мобілізованих росіян можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

На Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням усього необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.

Перші групи мобілізованих уже прибувають на бази, видано десятки тисяч повісток.

На відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.

При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони, найімовірніше, зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.

Також читайте: У російському Липецьку мобілізованих чоловіків відправляють на війну в Україну після одного дня навчань, - росЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
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26.09.2022 10:10
+5
"розвідко" проснися! вони вже на передовій, зовсім без підготовки.
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26.09.2022 10:10
+5
щоб би в своїх - Українців не поцілити, треба щоби всі свої- Українці розмовляли Українською! це найкраще "свій - чужий"!
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26.09.2022 10:39
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26.09.2022 10:10 Відповісти
Кончені 😡
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26.09.2022 11:57 Відповісти
"розвідко" проснися! вони вже на передовій, зовсім без підготовки.
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26.09.2022 10:10 Відповісти
мишени...!
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26.09.2022 10:14 Відповісти
так і буде..... вата тугенько але починає це розуміти....
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26.09.2022 10:11 Відповісти
Аби вміли бігати.
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26.09.2022 10:11 Відповісти
Какую задачу сейчас решает путин

Ну вот ты захватил чужие территории , но противник все равно продолжает обстреливать эти территории ракетами, и пытается их вернуть.

как сделать, чтобы противник перестал стрелять.

Этого и добивается путин.

сначала он хотел устроить переговоры через эрдогана. он хотел, чтобы зеленский подписал минск 3, отдал путину оккупированные территории, и чтобы война остановилась.

но зеленский отказался от переговоров.

теперь путин придумал новый план:

законодательно включить эти территории в состав россии,и потом угрожать украине яо, если украина не перестанет осбстреливать эти территории. а также угрожать украине направить 300-тысячную мобилизированную армию против всу.
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26.09.2022 10:17 Відповісти
пусть им накопают окопов на кладбище и забоазывают прямо туда...
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26.09.2022 10:21 Відповісти
Украина вначале войны раздавала оружие народу, теперь пришло время раздать оружие всему народу Украины! русские больше не зайдут ни в один город Украины, потому что каждый Украинец будет вооружен и будет убивать русских! Нужно еще хорошую связь обеспечить всем Украинцам, чтобы случайно по своим не стреляли. Тотальное противостояние!!!
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26.09.2022 10:28 Відповісти
щоб би в своїх - Українців не поцілити, треба щоби всі свої- Українці розмовляли Українською! це найкраще "свій - чужий"!
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26.09.2022 10:39 Відповісти
Стимул вивчити мову
Хватіть язіком балтать - бо це небезпечно для здоров'я
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26.09.2022 11:01 Відповісти
краще взагалі без підготовки! навіщо їм готуватися стати №200?!
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26.09.2022 10:34 Відповісти
Не час для жартів. Якщо після такої "підготовки у бойових умовах" виживе навіть один з десяти, взимку ми будемо мати справу зі стотисячним ПОВНОЦІННИМ поповненням руснявої армії.
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26.09.2022 10:35 Відповісти
Ага, і 900 000 трун( кульків) на московію.
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26.09.2022 10:40 Відповісти
І тиша. Вони ж нічого не зроблять своїй владі, їм легше померти, ніж надавати стусанів мєнту.
Трун росія не боїться. Тим більше, що не буде трун. Будуть безіменні скотомогильники на нашій землі. А там - звинувачення, що ваш боєць - дезертир, втік з поля бою у невідомому напрямку.
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26.09.2022 10:45 Відповісти
Питання не в людях, а в озброєнні, Гітлер, маючи за спиною всі заводи Європи програв англоскасам, а москалі це не Гітлер. Брат каже що нашими мінами з 8 пострілів не може накрити позицію орків, а з американськими 1 пристрілочна і 4 прямо в бліндаж.
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26.09.2022 10:54 Відповісти
Так то воно так, але скажи, скільки заводів русні розбито бомбардуваннями?
Скільки родовищ корисних копалин вони втратили?
Снаряд і гарматний ствол - це не нанотехнології. Їх можна робити мільйони і мільйони.
Зброї у Європи мало, потужності виробництва давно згорнуті до символічних розмірів.
У росії навпаки - не згортали, будували нові.
Макрон сказав, що у Франції на таку війну *********** менше ніж на тиждень.
А русня, втративши десятки величезних сховищ на нашій території, все одно продовжує засипати наші позиції сотнями тисяч снарядів усіх систем і калібрів.
Питання в ресурсах. Росія завжди давила масою. І тепер так робить.
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Ну давайте порахуєм, після заборони на поставку чипів що там москалі можуть виробляти? А що ті заводи вироблятимуть без західної начинки? Закупка в Кіма снарядів 152 це показник величезного пройоба. Так що тут ми як мінімум не в гірших умовах
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26.09.2022 11:06 Відповісти
Я б не розслаблявся. Ресурсне питання нікуди не поділось, справа тільки в психологічній готовності спрямувати їх всі на війну. До "могілізації" теж був шлях майже 7 місяців.
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26.09.2022 11:08 Відповісти
Так ніхто і не розслабляється, згадайте 7 місяців назад, ми могли мріяти про Хімерси, 777, Атакамси, Насамси?
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26.09.2022 11:15 Відповісти
При великій кількості відправка трупів на ********* буде абсолютно нереальним завданням. Доведеться утилізувати тут. Я не хочу бачити в Україні жодної могили окупанта. Потрібно знайти якийсь спосіб повної утилізації щоб не завдавати шкоди екології.
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26.09.2022 10:52 Відповісти
можливо це робиться спеціально, щоб народ в рашці взбунтувати - наших мальчіков убівают і в етом віновати українці
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26.09.2022 10:56 Відповісти
На всех сайтах как попки сообщают что урусов бросят в бой не обстрелянными,ну и ху. с ними,что вы за них так переживаете?Но расслаблятся все таки не надо.
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26.09.2022 11:31 Відповісти
Москальня , одне прохання до вас- візьміть з собою целофанові мішки , бо нам вкрай іх не вистачає
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26.09.2022 12:01 Відповісти
 
 