Мобілізованих росіян можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням усього необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.
Перші групи мобілізованих уже прибувають на бази, видано десятки тисяч повісток.
На відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.
При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.
"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони, найімовірніше, зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.
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Ну вот ты захватил чужие территории , но противник все равно продолжает обстреливать эти территории ракетами, и пытается их вернуть.
как сделать, чтобы противник перестал стрелять.
Этого и добивается путин.
сначала он хотел устроить переговоры через эрдогана. он хотел, чтобы зеленский подписал минск 3, отдал путину оккупированные территории, и чтобы война остановилась.
но зеленский отказался от переговоров.
теперь путин придумал новый план:
законодательно включить эти территории в состав россии,и потом угрожать украине яо, если украина не перестанет осбстреливать эти территории. а также угрожать украине направить 300-тысячную мобилизированную армию против всу.
Хватіть язіком балтать - бо це небезпечно для здоров'я
Трун росія не боїться. Тим більше, що не буде трун. Будуть безіменні скотомогильники на нашій землі. А там - звинувачення, що ваш боєць - дезертир, втік з поля бою у невідомому напрямку.
Скільки родовищ корисних копалин вони втратили?
Снаряд і гарматний ствол - це не нанотехнології. Їх можна робити мільйони і мільйони.
Зброї у Європи мало, потужності виробництва давно згорнуті до символічних розмірів.
У росії навпаки - не згортали, будували нові.
Макрон сказав, що у Франції на таку війну *********** менше ніж на тиждень.
А русня, втративши десятки величезних сховищ на нашій території, все одно продовжує засипати наші позиції сотнями тисяч снарядів усіх систем і калібрів.
Питання в ресурсах. Росія завжди давила масою. І тепер так робить.