Наразі на фронті немає щойно мобілізованих росіян, - ОК "Південь"
Оголошена російським диктатором мобілізація у РФ вплине на ситуацію на фронті кількісно, але не якісно.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"Скоріш за все, вплив буде суто кількісний, але не якісний. Це те саме "гарматне м'ясо", про яке стільки вже говорено, оскільки ці люди не пройшли відповідного навчання", - наголосила Гуменюк.
Присутність нових російських мобілізованих на фронті поки що не зафіксували.
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дмитрий #513526
показати весь коментар26.09.2022 11:26 Відповісти Мені подобається 3
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Oleksii Magas
показати весь коментар26.09.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 0
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