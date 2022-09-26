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Наразі на фронті немає щойно мобілізованих росіян, - ОК "Південь"

війна

Оголошена російським диктатором мобілізація у РФ вплине на ситуацію на фронті кількісно, але не якісно.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Скоріш за все, вплив буде суто кількісний, але не якісний. Це те саме "гарматне м'ясо", про яке стільки вже говорено, оскільки ці люди не пройшли відповідного навчання", - наголосила Гуменюк.

Присутність нових російських мобілізованих на фронті поки що не зафіксували. 

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Автор: 

мобілізація (3025) Гуменюк Наталія (804)


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Мобики уже скоро появятся на фронте и приём должен быть соответствующий. Только массовые потери среди них и показ всего этого общественности может вызвать реакцию уже по всей Рашке, а не только в Дагестане
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26.09.2022 11:26 Відповісти
до фронту не доїзджають. Ніякої брехні.
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26.09.2022 11:59 Відповісти
 
 