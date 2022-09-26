Тимошенко подала до суду на МЗС: Вимагає повернути дипломатичний паспорт

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із колегою-депутатом Григорієм Немирею подали до суду на Міністерство закордонних справ із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на матеріали суду, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Тимошенко та Немирю позбавили дипломатичних паспортів влітку за те, що вони не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство.

Тепер парламентарі просять суд зобов'язати МЗС повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язувала здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні.

Раніше джерела УП повідомили, що МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам. Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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