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Тимошенко подала до суду на МЗС: Вимагає повернути дипломатичний паспорт

тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із колегою-депутатом Григорієм Немирею подали до суду на Міністерство закордонних справ із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на матеріали суду, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Тимошенко та Немирю позбавили дипломатичних паспортів влітку за те, що вони не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство.

Тепер парламентарі просять суд зобов'язати МЗС повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язувала здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні.

Раніше джерела УП повідомили, що МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам. Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Читайте: Громадян, що повертаються в Україну, не можуть не пустити навіть без документів, але краще мати хоча б паспорт в "Дії", - Держприкордонслужба

Автор: 

МЗС (4110) Немиря (13) паспорт (1152) суд (11659) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+23
Електорат Ю = електорат Зе.
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26.09.2022 15:36
+20
А где сейчас эта старая ботоксная ****? В к5акой стране прячется со своей тварью дочуркой?
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26.09.2022 15:36
+20
А по паспорту украінця без регаліі виіхати слабо.
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26.09.2022 15:37
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А утину еще не жаловалясь???
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26.09.2022 15:36 Відповісти
Електорат Ю = електорат Зе.
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26.09.2022 15:36 Відповісти
Электорат Зе появился для того, чтобы не было таких электоратов как у пани Ю.
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26.09.2022 16:20 Відповісти
А где сейчас эта старая ботоксная ****? В к5акой стране прячется со своей тварью дочуркой?
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26.09.2022 15:36 Відповісти
Т.е., эта старая тварь получает бабло из бюджета, моего кармана, и не является на заседания ВР. А лишить её депутатства у слуг народа руки загребущие не доходят.
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26.09.2022 16:10 Відповісти
**********, ты хоть раз в своей никчемной и говеной жизни пробовал что то кроме говна "бабаевского" и козьих шариков?
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26.09.2022 18:41 Відповісти
Ну да, саме головне зараз.
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26.09.2022 15:36 Відповісти
А по паспорту украінця без регаліі виіхати слабо.
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26.09.2022 15:37 Відповісти
вкрадене в українців вивезди складно...
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Що вона в тебе вкрала?
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26.09.2022 20:31 Відповісти
По дип. паспорту можно вывезти без досмотра то, что обычным людям запрещено по обычным паспортам.
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26.09.2022 16:07 Відповісти
Нє кошерно так...
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26.09.2022 16:16 Відповісти
Не по понятіях.
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26.09.2022 16:25 Відповісти
Вона працює?!
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26.09.2022 15:37 Відповісти
О приколько, 25 лет эта чума в нашей недолугой политике и до сих пор вопросы пытается решать. Страна воюет, народ выживает, а гавнодепутаты паспортами озабоченны. С этой Радой никаких позитивных дел не будет, первые на очереди на коренное реформирование с псевдосудьями на пару, иначе полное дно и никаких нам ЕС и НАТО
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26.09.2022 15:40 Відповісти
это да, мне тоже без диппаспорта как-то тяжеловато. Особенно сейчас.
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26.09.2022 15:40 Відповісти
Не заважайте Йулі,Вона працює!
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26.09.2022 15:42 Відповісти
***** хоче безперешкодно вивозити за кордон награбоване...
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Ну так а шож вона з двома чемоданами попреться? Вона ж усе для народу.
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26.09.2022 18:11 Відповісти
Що вона награбувала?
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26.09.2022 20:33 Відповісти
Баба Юлія спішить на шопінг в ЄС - це буде її вклад в перемогу
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Якби у ботоксної Юлі був члєн то вона була б ... ******... або рабіновічєм.
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Ніт. Вона грала б на піаніно.
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04.01.2023 23:18 Відповісти
Який дипломатичний паспорт ? Вона дипломат чи прем'єрка ?
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26.09.2022 15:45 Відповісти
Вана??? Лайно. Звичайне.
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26.09.2022 16:12 Відповісти
Юлия, а вы в своем уме?
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26.09.2022 15:46 Відповісти
Или ваши домики на Барвинковской в Днепре, требуют диппаспорта?
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26.09.2022 15:47 Відповісти
Юля хочет не становиться на учот в военкомат?
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26.09.2022 15:47 Відповісти
Їй 62 уже, може не боятися...
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26.09.2022 15:52 Відповісти
Помоему Юлия Владимировна с каждым годом только молодеет, скоро в девочку превратится. Эдакий Бенджамин Баттон украинского разлива
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26.09.2022 15:59 Відповісти
какой военкомат с судимостью ? мы же не рашка, зеков не берут как минимум до полного снятия судимости, а она вышла по УДО )))))
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26.09.2022 15:53 Відповісти
I thought she lost the control of her legs while in prison, no?
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26.09.2022 15:53 Відповісти
Переведіть!.
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26.09.2022 16:20 Відповісти
Ядумав що вона стала інвалідом коли була за гратами, чи не так?
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26.09.2022 16:31 Відповісти
Мої вітання ! Виявляється що пан володіє українською мовою. А то дружина вчителька англійської мови мені тлумачить ваші дописи.Бо Гугл-перекладач довго і з помилками. Біда що вчив в школі і вузі французьку мову.
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26.09.2022 17:41 Відповісти
I apologize for using the language I use here. Typing with the virtual keyboard is just plain pain in the ass for it takes forever to type a simple message. I know Ukrainian since my mom is Ukrainian and we spoke a lot when I was growing up.
I see that a lot of people in Ukraine have a great command of English and understand me.
Again, my apologies for using English and my best regards to your wife! Being teacher is one of the best professions in the world for knowledge was, is, and always will be power.
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26.09.2022 17:56 Відповісти
She is alive and kicking !
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26.09.2022 17:23 Відповісти
Видайте цій шмарі отакий-
""
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26.09.2022 15:53 Відповісти

Будьте поблажливішим, колего. Та немолода пані дуже хоче про себе нагадати. Вкотре. Але з плином часу це робити все важче. От і способи нагадування про "себе любу" виглядають все більш абсурдними. Але близьким говорити їй про політичну пенсію, як видно, небезпечно для здоров'я (чи, принаймні, для збереження здорового сну і хорошого апетиту). Тому я б їй лише поспівчував. Ну і її близьким також, їм - навіть особливо.
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04.01.2023 23:09 Відповісти
Пропало все! И новая коллекция луи виттон в Вене! Самолеты не летают, только на машине. А на кордоне очередь. А царица не привыкла в очередь. А с простым паспортом только сквозь строй.
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26.09.2022 16:02 Відповісти
живуча собака
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26.09.2022 16:02 Відповісти
Мабуть прийшов час технічного обслуговування у німецьких пластичних хирургів.
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26.09.2022 16:05 Відповісти
Та й нових перук не завадило б докупити для колекції.
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04.01.2023 23:02 Відповісти
Молодуха. Какие проблемы выехать по обычному загранпаспорту? Тем более, самолеты не летают, до Варшавы поездом, а там вип, не вип, все равно в купе сидишь..
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26.09.2022 16:05 Відповісти
так, на Юлю не пистеть...
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26.09.2022 16:05 Відповісти
Як була злодійкуватою хрюшею так і залишилася. Час не змінив.
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26.09.2022 16:10 Відповісти
Наверное баба Юля с Немирей собрались выехать в Лондон на постоянную основу.
А для этого надо вывести особенно ценные вещи, которые запрещены к вывозу по обычному паспорту.
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26.09.2022 16:11 Відповісти
Ой, я вас прошу, в неї Немиря - єдиний депутат чи що? Ну хтось інший вивіз би...
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26.09.2022 16:14 Відповісти
Депутатов много, а особо доверенных - единицы.
Завтра любой депутат от бабы Юли вывезет, а послезавтра за определенную сумму сдаст.
Поэтому не все должны видеть, что вывозится.
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26.09.2022 16:54 Відповісти
Йулі волю !
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26.09.2022 16:12 Відповісти
Вот как диктатор Зеленский гнобит демократку Юлю!
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26.09.2022 16:27 Відповісти
Баба-руїна. Чорнорота лярва, геть з політикуму!! На нари стерву.
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26.09.2022 16:23 Відповісти
Не заважайте-вона працює...
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26.09.2022 16:26 Відповісти
Трохи статистики: з 40 дописів за Юлю один, і той іронічний від Ярощука. Пригадався вірний Санчо Панса неповторної Тігрюлі дописувач з ніком Іван Сулима. Іванку Відгукнися! Хоч і з іншим ніком!
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26.09.2022 16:28 Відповісти
Згоден, що переважна більшість коментуючих банальне свинобидло. І ти теж, до речі, один з них.
От зразок "творчості" ваших одноотарників:


"Баба-руїна. Чорнорота лярва, геть з політикуму!! На нари стерву."
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26.09.2022 20:28 Відповісти
Таке враження, що коментатори - одні юлененависники, недалекі розумом, хами. Такі люди не можуть бути патріотами. Як зграя шакалів пакинулась, і давай ...
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26.09.2022 20:47 Відповісти
Юля боїться ЯЗ?
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26.09.2022 16:40 Відповісти
Отак точніше:
Тимашенка падала да суду на МЗС: Вимагає павернути дипламатичний паспарт.
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26.09.2022 17:16 Відповісти
а можна побачити ту падалу, чи це новина яку так чекає елехторат
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26.09.2022 17:47 Відповісти
Дайте паспорт Юлічці Капітельман! Вона стане дипломаткою і отримає звання найвпливовішої єврейки світу! Чим вона гірша за найвпливовішого євра планети? Тільки тим що в неї відсутній один,відповідним чином оброблений орган і тільки!
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26.09.2022 17:25 Відповісти
А чого пан не сказав одразу що два чоботи -пара ?
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26.09.2022 17:42 Відповісти
https://zn.ua/ukr/internal/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік - это правда или происки её политических соперников?
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26.09.2022 17:25 Відповісти
І забулькала сортирна яма і заворушились в ній порохняві опариші.
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26.09.2022 20:22 Відповісти
МИ ПОМНИМО, КОЛИ ЮЩЕНКО ТОРГУВАВСЯ ЗА РОСІЙСЬКИЙ ГАЗ - ЯК ЦЯ ***** ПОЇХАЛА ДО ПУТІНА І ХІХІКАЛА ТАМ.

ПУТІН ОБЗИВАВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЖМУРІКОМ - А ВОНА ХІХІКАЛА.
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26.09.2022 20:40 Відповісти
Ти чмо, вона тоді (20 січня) спасла всю Україну від замерзання (щоб не було так, як в Алчевську), бо путлєр тоді в кінці грудня повністю перекрив газ через Україну. Це як зараз він робить з Европою. А зірвав перемовини щодо газу тоді Ющенко, бо хотів щоб газ Україна купувала чарез "п'явку" Росукренерго кориша свого Фірташа. А коли делегація від України летіла на перемовини щодо газу, тоді Ющенко відібрав у делегації літак, бо йому треба було покрасуватись у Львові:

"Ющенко так хотів зустрітися з львів'янами, що забрав у Тимошенко літак

11:20, 2 жовтня 2008

"У Президента була можливість перенести поїздку на наступний тиждень, однак Глава держави прийняв однозначне рішення зустрітися з львів'янами, взяти участь у Міжнародному економічному форумі та інших заходах, передбачених програмою", - повідомила прес-секретар Президента Ірина Ванникова. Про це ZAXID.NET повідомили в прес-службі Глави держави.

Нагадаємо, що після аварійної посадки в Борисполі літака, на якому Президент України Віктор Ющенко разом із делегацією планував потрапити до Львова, Ющенко з делегацією скористався резервним літаком ІЛ-62 із фонду Державного управління справами, на якому планувала вилетіти до Москви прем'єр-міністр Юлія Тимошенко з делегацією."
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26.09.2022 21:05 Відповісти
Ти зовсім не в темі. Ющенко торгувався за Фірташа і Росукренерго. Він особисто зірвав перемовини з хорошою ціною і без посередника в кінці грудня (після зриву росія офіційно виставила ціну 400 дол). І потім до 19 грудня соплі жував, коли вся Україна могла замерзнути без газу, як перед цим Алчевськ замерз. Прийшлось особисто прем'єрці втрутитись і розрулювати ситуацію.
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26.09.2022 21:12 Відповісти
люлечка а закон то потрібно поважати а не витирати об нього ноги.........звідси і всі біди при таких дбздіпутатєх
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04.01.2023 22:24 Відповісти
Зараз знижки 50% на важкий люкс у Європі. Дайте дівчинці пошопитись.
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04.01.2023 22:39 Відповісти
Без диппашпорта бабушка української корупції проста букашка. Але гонору, гонору....
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05.01.2023 01:31 Відповісти
 
 