Тимошенко подала до суду на МЗС: Вимагає повернути дипломатичний паспорт
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із колегою-депутатом Григорієм Немирею подали до суду на Міністерство закордонних справ із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти.
Про це пише Kyiv Independent із посиланням на матеріали суду, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, Тимошенко та Немирю позбавили дипломатичних паспортів влітку за те, що вони не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство.
Тепер парламентарі просять суд зобов'язати МЗС повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язувала здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні.
Раніше джерела УП повідомили, що МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам. Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
I see that a lot of people in Ukraine have a great command of English and understand me.
Again, my apologies for using English and my best regards to your wife! Being teacher is one of the best professions in the world for knowledge was, is, and always will be power.
""
Будьте поблажливішим, колего. Та немолода пані дуже хоче про себе нагадати. Вкотре. Але з плином часу це робити все важче. От і способи нагадування про "себе любу" виглядають все більш абсурдними. Але близьким говорити їй про політичну пенсію, як видно, небезпечно для здоров'я (чи, принаймні, для збереження здорового сну і хорошого апетиту). Тому я б їй лише поспівчував. Ну і її близьким також, їм - навіть особливо.
А для этого надо вывести особенно ценные вещи, которые запрещены к вывозу по обычному паспорту.
Завтра любой депутат от бабы Юли вывезет, а послезавтра за определенную сумму сдаст.
Поэтому не все должны видеть, что вывозится.
От зразок "творчості" ваших одноотарників:
"Баба-руїна. Чорнорота лярва, геть з політикуму!! На нари стерву."
Тимашенка падала да суду на МЗС: Вимагає павернути дипламатичний паспарт.
ПУТІН ОБЗИВАВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЖМУРІКОМ - А ВОНА ХІХІКАЛА.
"Ющенко так хотів зустрітися з львів'янами, що забрав у Тимошенко літак
11:20, 2 жовтня 2008
"У Президента була можливість перенести поїздку на наступний тиждень, однак Глава держави прийняв однозначне рішення зустрітися з львів'янами, взяти участь у Міжнародному економічному форумі та інших заходах, передбачених програмою", - повідомила прес-секретар Президента Ірина Ванникова. Про це ZAXID.NET повідомили в прес-службі Глави держави.
Нагадаємо, що після аварійної посадки в Борисполі літака, на якому Президент України Віктор Ющенко разом із делегацією планував потрапити до Львова, Ющенко з делегацією скористався резервним літаком ІЛ-62 із фонду Державного управління справами, на якому планувала вилетіти до Москви прем'єр-міністр Юлія Тимошенко з делегацією."