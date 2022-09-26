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Новини Війна
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Псевдореферендуми на окупованих територіях України є нелегальними, - ОБСЄ

псевдореферендум

ОБСЄ вважає псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, нелегальними, адже вони суперечать міжнародним стандартам.

Про це під час відкриття у Варшаві двотижневої конференції ОБСЄ щодо реалізації заходів із дотримання прав людини, яку організовує Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), заявив директор БДІПЛ Маттео Мекаччі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"БДІПЛ не спостерігає за цими "референдумами". Я чітко заявляю, що рішення про їх проведення суперечать міжнародним стандартам і принципам міжнародного гуманітарного права. Відтак, вони є нелегальними", - заявив Мекаччі.

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Автор: 

ОБСЄ (3501) окупація (6670) росія (64958) псевдореферендум (192)


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Да ви що?!
А може традиційно заявите, що «всі сторони конфлікту, повинні…».
Шавки кацапськи.
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26.09.2022 16:45 Відповісти
Нападение на школу: 13 погибших, более 20 раненых

https://youtu.be/WN0-Qw-dQzU
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26.09.2022 16:46 Відповісти
Вже 15
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26.09.2022 17:02 Відповісти
І як вони здогадались?
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26.09.2022 16:54 Відповісти
 
 