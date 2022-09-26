Путін знає, що після "референдумів" перемовини будуть неможливі, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Російський уряд може офіційно оголосити, що "референдум" завершено, і оголосити результати. Це унеможливить продовження будь-яких дипломатичних перемовин із президентом Російської Федерації, і він це прекрасно знає. Я говорив про це публічно. Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який говорить нам про те, що Путін не збирається закінчувати цю війну", - розповів він.
Зеленський наголосив, що окупанти змушують мешканців захоплених територій приходити на псевдореферендуми, а тим, хто не прийде, "можуть відключити електрику і не дати їм можливості жити нормальним людським життям".
Крім того, президент нагадав, що в РФ оголошено мобілізацію, і людей з тимчасово окупованих територій України змусять воювати на боці Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Когда ***** в петле будет висеть.
З кожним разом вартість твого слова падає...
Вы что хотели сказать, упоминая его национальность?
Что-то с этим не так?
Просто разница между "еврей" и "еврейчик" режет глаз и вызывает вопросы.
Выше "еврейчик", как единственное идентифицирующий признак, вызвало у меня вопросы, я их задал
Можно, можно конечно, если это не способ унизить
Ну это меняет дело!
А если бы на месте Зеленского был не еврей, а украинец?
Это вообще не очевидно? Нельзя было нашим западным друзьям об этом сказать ещё несколько месяцев назад? И нельзя ли им об этом сказать сейчас, выложив хронологию событий - сначала они говорят, что они всё равно добьются того, ради чего начинали войну, а потом тупо аннексируют новые украинские территории, что говорит о том, что договариваться с ними не о чём?
У тебя там грамотных пиарщиков и спичрайтеров вообще не осталось, все втікли от ядерной угрозы?
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта»
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
Перемовини з рашистами мають сенс Тільки якщо:
1. Обговорювати час котрий їм потрібен пробратися з України, Крим- Україна.
2. Розмір компенсації (репарації, контрибуції) яку рашисти мають виплатити Українцям.
Єрмакомвиконуючим обов'язки президента.