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Новости Война в Украине Война
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война (46991) Зеленский (16568) переговоры (4650) Путин (29871) псевдореферендум (125)

Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.

Об этом Зеленский заявил в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду. 

"Российское правительство может официально объявить, что "референдум" завершен, и объявить результаты. Это сделает невозможным продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, и он это прекрасно знает. Я говорил об этом публично. Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, который говорит нам о том, что Путин не собирается заканчивать эту войну", - рассказал он.

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Зеленский отметил, что оккупанты заставляют жителей захваченных территорий приходить на псевдореферендумы, а тем, кто не придет, "могут отключить электричество и не дать им возможности жить нормальной человеческой жизнью".

Кроме того, президент напомнил, что в РФ объявлена мобилизация, и людей с временно оккупированных территорий Украины заставят воевать на стороне РФ.
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Топ комментарии
+26
Зеля, ти вже 39 1/2 разів говорив, що після ... перемовини з кацапстаном стануть неможливими.
З кожним разом вартість твого слова падає...
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25.09.2022 22:17
+21
Як же він хоче пасматреть в глаза....
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25.09.2022 22:16
+19
Клоун повернутий на перемовинах.
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25.09.2022 22:14
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Клоун повернутий на перемовинах.
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25.09.2022 22:14 Ответить
Як же він хоче пасматреть в глаза....
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25.09.2022 22:16 Ответить
Можно и в глаза.
Когда ***** в петле будет висеть.
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25.09.2022 23:03 Ответить
Не в глаза. А в едиственное око сзади пониже спины. Там такая глубина мысли и такое приятное амбре
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26.09.2022 01:06 Ответить
Зеля, ти вже 39 1/2 разів говорив, що після ... перемовини з кацапстаном стануть неможливими.
З кожним разом вартість твого слова падає...
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25.09.2022 22:17 Ответить
коли падає нульова цінність, то шкодувати не має за чим!
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25.09.2022 22:19 Ответить
У брехуна слова взагалі не мають вартості.
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25.09.2022 22:20 Ответить
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25.09.2022 22:35 Ответить
Він наступного разу додасть «я не блефую». І все буде Ок. Він згає приклади
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25.09.2022 22:30 Ответить
101 зелёное предупреждение ⚠️
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25.09.2022 22:52 Ответить
Останнє китацське попередження))
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25.09.2022 23:02 Ответить
Господи,скільки той єврейчик ще буде домовлятись?! Та припини вже ти ті гешефти,українці не хочуть домовлятись з мордором,послухай людей!
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25.09.2022 22:20 Ответить
Для чего упомянул, что он еврей?
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25.09.2022 23:02 Ответить
Це точно, нема сенсу згадувати те що всі ітак знають
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25.09.2022 23:03 Ответить
В смысле, тот факт, что он еврей, это отягчающее обстоятельство?
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25.09.2022 23:04 Ответить
Просто кацап вирішив знов відкрити свою погану чорносотінську пельку
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26.09.2022 04:16 Ответить
Мне тоже показалось, будто сюда случайно заглянули члены регионального отделения общества "Память"
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26.09.2022 06:51 Ответить
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. Источник: https://censor.net/ru/p3369468
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25.09.2022 23:49 Ответить
Вопрос остаётся без ответа.
Вы что хотели сказать, упоминая его национальность?
Что-то с этим не так?
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25.09.2022 23:52 Ответить
а пачиму Ви спрашиваете ?
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26.09.2022 00:05 Ответить
А я тут чуть ниже ответил
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26.09.2022 01:01 Ответить
А что нельзя упомянуть национальность? Это какая-то особенная национальность о которой ни-ни вслух?
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26.09.2022 00:06 Ответить
Почему нельзя? Можно. Вопрос только в контексте.
Просто разница между "еврей" и "еврейчик" режет глаз и вызывает вопросы.
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26.09.2022 00:54 Ответить
Национальность сама по себе не может быть чем-то особенным, пока её не выносят в основу характеристики личности, не упоминая других. Или пока не используют её, как главный признак превосходства или недостатка личности.
Выше "еврейчик", как единственное идентифицирующий признак, вызвало у меня вопросы, я их задал
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26.09.2022 01:00 Ответить
Тепер не чую від вас відповіді,чому не можна наголошувати про то що він єврей,що не так з тою національністю по-вашому,що не можна говорити про це?
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26.09.2022 00:14 Ответить
Не могу так быстро отвечать, частота ответов тут регламентированна.
Можно, можно конечно, если это не способ унизить
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26.09.2022 01:03 Ответить
Патаму что Путин он же Эпштейн еврей то же
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26.09.2022 01:07 Ответить
Аа, так всё дело в том, что он еврей, и только?!
Ну это меняет дело!
А если бы на месте Зеленского был не еврей, а украинец?
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26.09.2022 01:10 Ответить
Андречело, тобі лавров писав комент?
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26.09.2022 04:18 Ответить
Воно не єврей, а Homo Sovieticus.
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26.09.2022 05:27 Ответить
Який зробив пенсії українським пенсіонерам в Ізраїлі 2000 дол.
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26.09.2022 09:54 Ответить
за наш рахунок.
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26.09.2022 09:55 Ответить
Перший раз хочу, щоб ***** дожав ці ******** рефередуми, щоб вже точно жирна крапка стояла і жодних поглядів в очі
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25.09.2022 22:21 Ответить
А заявления унылой лошади и писькова о том, что цели "спецоперации" всё равно будут достигнуты - это разве не заявление о том, что рашка готова вести переговоры исключительно о капитуляции?

Это вообще не очевидно? Нельзя было нашим западным друзьям об этом сказать ещё несколько месяцев назад? И нельзя ли им об этом сказать сейчас, выложив хронологию событий - сначала они говорят, что они всё равно добьются того, ради чего начинали войну, а потом тупо аннексируют новые украинские территории, что говорит о том, что договариваться с ними не о чём?

У тебя там грамотных пиарщиков и спичрайтеров вообще не осталось, все втікли от ядерной угрозы?
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25.09.2022 22:21 Ответить
Мабуть хоче заспівати йому пісню «Еті глаза нє протів».
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25.09.2022 22:22 Ответить
как показывает многовековой исторический опыт, если сразу не смогли договориться, то дальнейшие переговоры уже невозможны, до полного достижения целей одной из сторон. время переговоров еще могло быть 2014-15 годах, но, с тех пор к никакому компромиссу так и не пришли. увы, теперь остается только два варианта: либо они нас, либо мы их.
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25.09.2022 22:24 Ответить
Зеля -- то готов, то не готов... -- и всё с ******. Лапоть и сапог -- пара.
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25.09.2022 22:24 Ответить
так ти ж казав що пермовини будуть неможливи поки рос війска не виведуть з України ДО референдума ще
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25.09.2022 22:26 Ответить
малорос при владі-це гірше,ніж відкритий агент русні,типу,овоща
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25.09.2022 22:30 Ответить
Хутіну це і потрібно, йому потрібно максимальне число кацапів задіяне у війні проти України, щоб потім не було бунтів, щоб усі знали, що вони є воєнні злочинці, яких переслідуватимуть будь де, як тільки режиму хутіна впаде... і це консолідувало і забетонувало в РФ його режим... і навіть якщо він так чи інакше відступить, велика кількість громадян воєнних злочинців підтримуватимуть його, бо інакше і їм прийдеться відповідати за скоєні злочини...
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25.09.2022 22:37 Ответить
Кому шо, а лихварю торгівля в довбешці. Джонсон бив, бив - не вибив, Байден бив, бив - не вибив, ... і поки народ не виб'є бройлера з сідала п'ятий елемент колони ***** буде мріяти про неможливе.
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25.09.2022 22:37 Ответить
«Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, сегодня они готовы пойти на это. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал Коломойский.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта»
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
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25.09.2022 22:39 Ответить
Переговоры о чём?
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25.09.2022 22:41 Ответить
Ху*ло і не збирався на перемовини, тому розпочав авантюрну війну 24.02.
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25.09.2022 22:41 Ответить
А смотрение в глаза и игра на фортепьяно для ***** будут возможны?
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25.09.2022 22:42 Ответить
Вова як ти вже ЗАЇ#АВ з своїм бажанням про "перемовини" ....!!! А що після Бучі, Маріуполя, Чернігова, Ірпіня, Харкова й іньших злочинів можливі???!!! Тільки ось "референдум" саме "зло" ?!!!
Перемовини з рашистами мають сенс Тільки якщо:
1. Обговорювати час котрий їм потрібен пробратися з України, Крим- Україна.
2. Розмір компенсації (репарації, контрибуції) яку рашисти мають виплатити Українцям.
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25.09.2022 22:46 Ответить
Хочеться додати: перемовини можна буде вести лише з тими, хто путлера відсторонить від влади й визнає готовність виконати всі українські вимоги!
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26.09.2022 08:08 Ответить
А зараз можливі, дурнику?
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25.09.2022 22:47 Ответить
зеле нарушить свое слово ничего не стоит, скажет ради нашей выгоды будем переговариваться и все...
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25.09.2022 22:49 Ответить
Він сподівається отримати від Путлера золотий ярлик на князювання!
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26.09.2022 09:45 Ответить
Ба-ла-бол.
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25.09.2022 23:12 Ответить
Гітлер також проводив референдум.А чим він йому допоміг?
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26.09.2022 00:00 Ответить
Говорить впевненно. Виглядає так що проконсультувався з Єрмаком виконуючим обов'язки президента.
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26.09.2022 00:53 Ответить
Оманськікнурі виконують патрушевські накази ....а може ще " оце" одоробало вважає себе "рятівником" світу.....ще після Оману ,каламою зісвоїм *************** треба булопокінчити з життям а неподовжувати його за рахунок українців.....тим паче , всі знають,що робить зі своїми скрепами кремлівська мафія...скільки вже знищили разом з сім"ями газпромівських мільярдерів,генкралів.... аааа тут таке продажне гівно....як тобі спиться іі всьому шоблу перевертнів????...легко...бо продовжують ЮДИ свою страшну справу......
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26.09.2022 03:14 Ответить
Якщо пуйтєн, піськов та коняка- це ЮДИ, тоді ти Анка-кулеметниця!
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26.09.2022 05:31 Ответить
Після всього того, що рашисти ніякі перемовини з ними неможливі, навіть без референдумів
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26.09.2022 09:30 Ответить
Цей все б'ється в горі, що не вдасться заселфити ручкання з ******. Одне на умі - перемовини.
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26.09.2022 11:42 Ответить
А писюнчик есть,хоть маленький,музыкальный.
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26.09.2022 12:05 Ответить
 
 