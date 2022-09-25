Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
Об этом Зеленский заявил в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Российское правительство может официально объявить, что "референдум" завершен, и объявить результаты. Это сделает невозможным продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, и он это прекрасно знает. Я говорил об этом публично. Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, который говорит нам о том, что Путин не собирается заканчивать эту войну", - рассказал он.
Зеленский отметил, что оккупанты заставляют жителей захваченных территорий приходить на псевдореферендумы, а тем, кто не придет, "могут отключить электричество и не дать им возможности жить нормальной человеческой жизнью".
Кроме того, президент напомнил, что в РФ объявлена мобилизация, и людей с временно оккупированных территорий Украины заставят воевать на стороне РФ.
Пожалуйста, подождите...
Когда ***** в петле будет висеть.
З кожним разом вартість твого слова падає...
Вы что хотели сказать, упоминая его национальность?
Что-то с этим не так?
Просто разница между "еврей" и "еврейчик" режет глаз и вызывает вопросы.
Выше "еврейчик", как единственное идентифицирующий признак, вызвало у меня вопросы, я их задал
Можно, можно конечно, если это не способ унизить
Ну это меняет дело!
А если бы на месте Зеленского был не еврей, а украинец?
Это вообще не очевидно? Нельзя было нашим западным друзьям об этом сказать ещё несколько месяцев назад? И нельзя ли им об этом сказать сейчас, выложив хронологию событий - сначала они говорят, что они всё равно добьются того, ради чего начинали войну, а потом тупо аннексируют новые украинские территории, что говорит о том, что договариваться с ними не о чём?
У тебя там грамотных пиарщиков и спичрайтеров вообще не осталось, все втікли от ядерной угрозы?
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта»
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
Перемовини з рашистами мають сенс Тільки якщо:
1. Обговорювати час котрий їм потрібен пробратися з України, Крим- Україна.
2. Розмір компенсації (репарації, контрибуції) яку рашисти мають виплатити Українцям.
Єрмакомвиконуючим обов'язки президента.