Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский

Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Ранее, 16 сентября, в Пентагоне было объявлено о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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