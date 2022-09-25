Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
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Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.
"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.
NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Ранее, 16 сентября, в Пентагоне было объявлено о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
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Я увидел текст программной речи одной из самых ярких и перспективных кандидаток на должность главы консервативной партии 42-летней, Кэми Баденох, у Сергея Иванова-Малявина. Так вот, эта речь меня вдохновила. Сергей выложил приблизительное изложение её вчерашней программной речи. И я согласен с ним, что очень хочется дожить бы до тех времён, когда такую речь произнесёт украинский кандидат в президенты. И мне ещё больше хочется, чтоб произнесшего эти слова поддержали наши избиратели.
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Вот интересно массовое падение рсуких говнолетов вчера и сегодня как то связано с этими системами?