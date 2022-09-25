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Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Ранее, 16 сентября, в Пентагоне было объявлено о том, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Читайте также: Если США передадут Украине танки, это сделают и европейские союзники, - Зеленский
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Топ комментарии
+63
Дід Микола

@DidMykola2

·

4 ч

Тільки за останні дні найвеличніший "політик":
- Ізраїлю нахамив;
- Німеччині нахамив...
Хто там наступний? США?
Ну, не стримуй себе, Володя, тобі ж "свербить", тобі ж хочеться. Твій же електорат буде окропом пісяти.
А за хамство заплатиш все одно не ти, а інші, воїни, герої ЗСУ.
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25.09.2022 19:50
+59
Госдеп Хохланда @hohland_gosdep
Вгадай хто з них нагороджений «Орденом за заслуги» перед Україною?
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25.09.2022 20:13
+44
Свой бункер защитил? дерьмака и татарова надо защитить в первую очередь.
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25.09.2022 19:50
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Супер!!!! Дякуємо Американці!!!
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25.09.2022 21:12 Ответить
Ну вот ничего кроме тошноты этот гундосик не вызывает(((((
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25.09.2022 21:19 Ответить
главное чтобы те что есть дбр не арестовала, потому что американцы при поставке недоплатили в бюджет
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25.09.2022 21:22 Ответить
Промова політика здорової країни на прикладі Кемі Баденох.
https://www.youtube.com/watch?v=sZxMQHKhUxM


Березовый сок

Я увидел текст программной речи одной из самых ярких и перспективных кандидаток на должность главы консервативной партии 42-летней, Кэми Баденох, у Сергея Иванова-Малявина. Так вот, эта речь меня вдохновила. Сергей выложил приблизительное изложение её вчерашней программной речи. И я согласен с ним, что очень хочется дожить бы до тех времён, когда такую речь произнесёт украинский кандидат в президенты. И мне ещё больше хочется, чтоб произнесшего эти слова поддержали наши избиратели.
...
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25.09.2022 21:23 Ответить
ты нахрена ракетные программы остановил, а бабки закатал в асфальт
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25.09.2022 21:26 Ответить
Ну і на цьому дякуємо. Головне - початок. 2 барареї - це більше ніж 0. Хаймерсів теж перша партія була тільки 4 шт. А зараз їх разом із аналогами десь біля 30
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25.09.2022 21:30 Ответить
Обычно о поставках тяжелого вооружения объявляют когда оно уже развернуто на позициях.
Вот интересно массовое падение рсуких говнолетов вчера и сегодня как то связано с этими системами?
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25.09.2022 21:39 Ответить
Це так, просто соромно читати ,такий iнодi бруд пишуть ... треба думать своею головою, що ти пишеш
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25.09.2022 22:33 Ответить
Они сейчас и банить будут!))) Этот сайт уже давно угрожает национальной безопасности стран в военное время. Как порошенко продал трубу тут не пишут, тут пишут, что нельзя строить дороги!)))
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26.09.2022 11:16 Ответить
КБ Луч розробляло зрк, але не було державного фінансування, тому що пріоритетом були дороги.
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26.09.2022 10:10 Ответить
Опять збрехало наркоманьё.
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26.09.2022 12:08 Ответить
За 7 месяцев войны кацапстан заработал на э/носителях 179млрд долларов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вдумайтесь в эту цифру.Львиная доля этих денег из Евросоюза .Они так воевать будут еще лет 20,не похоже ли это на договорняк?
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26.09.2022 12:12 Ответить
это чмо прикрывается войной, чтобы ему не задавали неудобных вопросов. Надеется, что после войны ему все простят. Ненавижу ублюдка, который слил нашу страну путину, зная, что у нас война с 2014 года.
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26.09.2022 12:20 Ответить
..... просто ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити),зараз котролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швідкі закони під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???
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26.09.2022 12:20 Ответить
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