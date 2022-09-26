Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
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Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.
"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - зауважив президент України.
Нагадаємо, NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.
Раніше, 16 вересня, у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
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Березовый сок✔
Я увидел текст программной речи одной из самых ярких и перспективных кандидаток на должность главы консервативной партии 42-летней, Кэми Баденох, у Сергея Иванова-Малявина. Так вот, эта речь меня вдохновила. Сергей выложил приблизительное изложение её вчерашней программной речи. И я согласен с ним, что очень хочется дожить бы до тех времён, когда такую речь произнесёт украинский кандидат в президенты. И мне ещё больше хочется, чтоб произнесшего эти слова поддержали наши избиратели.
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Вот интересно массовое падение рсуких говнолетов вчера и сегодня как то связано с этими системами?