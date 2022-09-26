Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - зауважив президент України.

Нагадаємо, NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Раніше, 16 вересня, у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

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