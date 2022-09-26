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Україна отримала системи NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS.

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - зауважив президент України.

Нагадаємо, NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

 Раніше, 16 вересня, у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Читайте також: Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
Дід Микола

@DidMykola2

·

4 ч

Тільки за останні дні найвеличніший "політик":
- Ізраїлю нахамив;
- Німеччині нахамив...
Хто там наступний? США?
Ну, не стримуй себе, Володя, тобі ж "свербить", тобі ж хочеться. Твій же електорат буде окропом пісяти.
А за хамство заплатиш все одно не ти, а інші, воїни, герої ЗСУ.
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25.09.2022 19:50
+59
Госдеп Хохланда @hohland_gosdep
Вгадай хто з них нагороджений «Орденом за заслуги» перед Україною?
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25.09.2022 20:13
+44
Свой бункер защитил? дерьмака и татарова надо защитить в первую очередь.
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25.09.2022 19:50
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Супер!!!! Дякуємо Американці!!!
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25.09.2022 21:12 Відповісти
Ну вот ничего кроме тошноты этот гундосик не вызывает(((((
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25.09.2022 21:19 Відповісти
главное чтобы те что есть дбр не арестовала, потому что американцы при поставке недоплатили в бюджет
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25.09.2022 21:22 Відповісти
Промова політика здорової країни на прикладі Кемі Баденох.
https://www.youtube.com/watch?v=sZxMQHKhUxM


Березовый сок

Я увидел текст программной речи одной из самых ярких и перспективных кандидаток на должность главы консервативной партии 42-летней, Кэми Баденох, у Сергея Иванова-Малявина. Так вот, эта речь меня вдохновила. Сергей выложил приблизительное изложение её вчерашней программной речи. И я согласен с ним, что очень хочется дожить бы до тех времён, когда такую речь произнесёт украинский кандидат в президенты. И мне ещё больше хочется, чтоб произнесшего эти слова поддержали наши избиратели.
...
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25.09.2022 21:23 Відповісти
ты нахрена ракетные программы остановил, а бабки закатал в асфальт
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25.09.2022 21:26 Відповісти
Ну і на цьому дякуємо. Головне - початок. 2 барареї - це більше ніж 0. Хаймерсів теж перша партія була тільки 4 шт. А зараз їх разом із аналогами десь біля 30
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25.09.2022 21:30 Відповісти
Обычно о поставках тяжелого вооружения объявляют когда оно уже развернуто на позициях.
Вот интересно массовое падение рсуких говнолетов вчера и сегодня как то связано с этими системами?
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25.09.2022 21:39 Відповісти
Це так, просто соромно читати ,такий iнодi бруд пишуть ... треба думать своею головою, що ти пишеш
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25.09.2022 22:33 Відповісти
Они сейчас и банить будут!))) Этот сайт уже давно угрожает национальной безопасности стран в военное время. Как порошенко продал трубу тут не пишут, тут пишут, что нельзя строить дороги!)))
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26.09.2022 11:16 Відповісти
КБ Луч розробляло зрк, але не було державного фінансування, тому що пріоритетом були дороги.
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26.09.2022 10:10 Відповісти
Опять збрехало наркоманьё.
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26.09.2022 12:08 Відповісти
За 7 месяцев войны кацапстан заработал на э/носителях 179млрд долларов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вдумайтесь в эту цифру.Львиная доля этих денег из Евросоюза .Они так воевать будут еще лет 20,не похоже ли это на договорняк?
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26.09.2022 12:12 Відповісти
это чмо прикрывается войной, чтобы ему не задавали неудобных вопросов. Надеется, что после войны ему все простят. Ненавижу ублюдка, который слил нашу страну путину, зная, что у нас война с 2014 года.
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26.09.2022 12:20 Відповісти
..... просто ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити),зараз котролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швідкі закони під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???
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26.09.2022 12:20 Відповісти
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