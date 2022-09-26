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Новини Санкції проти Росії
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Іспанія підтримує видачу віз росіянам, які хочуть виїхати в ЄС, - міністр закордонних справ Альбарес

альбарес

Громадяни Росії, які намагаються виїхати з РФ до країн Євросоюзу, повинні мати змогу отримувати європейські візи.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razón, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не війна проти росіян. І ми від початку чітко визначили це. Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на протести, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати із країни, має бути надана можливість зробити це", - стверджує іспанський чиновник.

Європейці, на думку голови МЗС Іспанії, мають "залишити відчиненими двері" для видачі віз тим громадянам, які відповідають певним умовам.

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Автор: 

Іспанія (900) росія (64958) санкції (11773) Альбарес Хосе Мануель (18)


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Топ коментарі
+14
тупі люди при владі в іспанії
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26.09.2022 17:13
+12
следует напомнить этому испанскому ********, что может ожидать их дальше:
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26.09.2022 17:18
+9
Пусть Хосе не ждет от расейских туристов много денег. Как бы бомжатники не пришлось открывать и финансировать.
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26.09.2022 17:13
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тупі люди при владі в іспанії
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26.09.2022 17:13 Відповісти
они просто не пуганные идиоты думают далеко и им не попадет ..
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26.09.2022 17:24 Відповісти
Пусть Хосе не ждет от расейских туристов много денег. Как бы бомжатники не пришлось открывать и финансировать.
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26.09.2022 17:13 Відповісти
Европа без граблів ніяк. днбіли
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26.09.2022 17:14 Відповісти
Пів Барселони влітку базарило по кацапські...
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26.09.2022 17:17 Відповісти
Хитрі європейці думають, багаті срусскіє приїдуть, грошей згребуть
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26.09.2022 17:17 Відповісти
следует напомнить этому испанскому ********, что может ожидать их дальше:
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Ага: на цій війні закликом буде "Пасаран!"
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Тоді бухого кацапа-"протестувальника" тобі, Хосе, у хату. Ти йому прихисток, він тобі - пояснення, як ти йому усе винен. Та ще й ізиг незабаром виявиться ти йому ущімляєш
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26.09.2022 17:19 Відповісти
хто хоче знайти собі пригод на голову, той знайде!
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26.09.2022 17:20 Відповісти
испания к сожалению принимает кацапов типа беженцев - им что мало вандалов в Барселоне? или протесты сепаратистов?
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26.09.2022 17:23 Відповісти
Ну і забирайте собі цей непотріб . Тільки потім не жахайтесь , коли вони років через 5-10 будуть волати , що їх «прітєсняют і путін ввєді войська»
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26.09.2022 17:28 Відповісти
Мануель явно не в курсі шо Королева Летиція особисто к каждому снаряду , відпрпвляемому в Україну приложила записку и сервілат
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26.09.2022 17:30 Відповісти
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26.09.2022 17:31 Відповісти
Вместе с вооружением, которое Испания передала украинской армии, королева страны порадовала украинских солдат национальным деликатесом.

В ящиках с оружием, которое Испания передала https://cursorinfo.co.il/cis-news/ukrainskij-*******-rasskazal-poyavyatsya-li-u-granits-ukrainy-novye-goryachie-tochki/ Украине , также было огромное количество вкуснейшей испанской колбасы.

К ним добавилась открытка с подписью от королевы Испании:
«Желаю победы!
С любовью, Летиция».

https://cursorinfo.co.il/culture/koroleva-ispanii-peredala-ukrainskim-bojtsam-natsionalnyj-delikates/
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26.09.2022 17:33 Відповісти
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26.09.2022 17:33 Відповісти
Купянск-Узловой Харьковской области полностью освобожден.
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26.09.2022 17:36 Відповісти
наши ждут, когда кацапы начнут из Петропавловки отходить. Главное, что бы не жгли мотолыги и бэхи, а то нам нужно набрать бронированной техники для моторизации хотя бы на один батальон.
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26.09.2022 17:48 Відповісти
Испании, Германии, Франции .... надо не принимать кацапов, а гнать. Это потенциальные шпионы и диверсанты. Живущие в других странах русня спит и видит прихода войны. Они уже лавно составили списки соседей, кого убить в первую очередь, кого ограбить, чьих детей изнасиловать. Это нация убийц и насильников.
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26.09.2022 17:37 Відповісти
- Спасибо, а как мы к вам доберёмся, все пути закрыты.
- Ну, нет так нет
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26.09.2022 17:48 Відповісти
чем дальше от Мордора в Эуропу, тем толще непуганые наивняки, мечтающие о Zагадочной руZZкой дучхе
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26.09.2022 17:50 Відповісти
"з великою мужністю виходять на протести" -якраз ні ті що свалюють вони не проти війни вони власну шкуру рятують якби не було мобілізації сиділи тихо а ті що виходять якісь сотні на мілліони населення то там жінки і якісь студенти
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26.09.2022 17:52 Відповісти
Дебилам мало зєток нарисовали!
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26.09.2022 18:28 Відповісти
 
 