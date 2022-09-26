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Іспанія підтримує видачу віз росіянам, які хочуть виїхати в ЄС, - міністр закордонних справ Альбарес
Громадяни Росії, які намагаються виїхати з РФ до країн Євросоюзу, повинні мати змогу отримувати європейські візи.
Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razón, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не війна проти росіян. І ми від початку чітко визначили це. Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на протести, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати із країни, має бути надана можливість зробити це", - стверджує іспанський чиновник.
Європейці, на думку голови МЗС Іспанії, мають "залишити відчиненими двері" для видачі віз тим громадянам, які відповідають певним умовам.
Топ коментарі
+14 Ц и
показати весь коментар26.09.2022 17:13
+12 Urs
показати весь коментар26.09.2022 17:18
+9 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар26.09.2022 17:13
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В ящиках с оружием, которое Испания передала https://cursorinfo.co.il/cis-news/ukrainskij-*******-rasskazal-poyavyatsya-li-u-granits-ukrainy-novye-goryachie-tochki/ Украине , также было огромное количество вкуснейшей испанской колбасы.
К ним добавилась открытка с подписью от королевы Испании:
«Желаю победы!
С любовью, Летиция».
https://cursorinfo.co.il/culture/koroleva-ispanii-peredala-ukrainskim-bojtsam-natsionalnyj-delikates/
- Ну, нет так нет