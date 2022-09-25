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140 тисяч українських біженців отримали прихисток в Іспанії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,європа,іспанія

Від самого початку повномасштабного нападу Росії Іспанія разом з усіма європейськими партнерами була в авангарді підтримки України.

Про це сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razon, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продемонстрували свою солідарність, надавши найбільший пакет гуманітарної допомоги, який Іспанія коли-небудь надавала одній країні. Ми продемонстрували величезну солідарність не лише з боку уряду, але й з боку всього іспанського суспільства: серед нас живуть 140 тисяч українських біженців із дуже специфічним статусом, який дозволяє їм працювати та проживати", - вказав голова відомства.

Він нагадав, що посольство Іспанії в Києві працює "як політичний жест потужної підтримки уряду Зеленського".

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"Вся військова техніка, яка постачається в Україну, є оборонною, тому що вона призначена для того, щоб українська армія могла захистити свою територіальну цілісність, свою свободу, свій суверенітет, свою демократію і насамперед беззахисних цивільних осіб", - наголосив Альбарес.

При цьому голова іспанської дипломатії закликав журналістів не повсюджувати інформацію щодо типів зброї та термінів доставки: "Ви повинні розуміти, що якщо ми хочемо допомогти Україні, то чим менше ми будемо говорити про те, який засіб, в який час і через які пункти потрапляє в країну, тим краще".

Разом з тим Альбарес зауважив, що Іспанія готова прийняти російських дезертирів, бо це теж допомога Україні.

"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це", - переконаний міністр закордонних справ.

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Він нагадав, що європейці не позбавили росіян можливості отримати візи, залишили відкритими двері для тих, хто відповідає певним умовам.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
давайте пригрівайте кацапів це Барселона і тільки початок
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25.09.2022 18:45
+4
Російські вбивці вбивали людей в Україні, заробили на війні грошей, бо гвалтували і грабували мільярдами доларів.... а тепер разом з своїми самицями поїдуть до Іспанії і інших країн тратити криваві гроші...... Пане політик, що ви за нісенітницю верзете зараз???? росіяни мають бути всі відповідальні за те що вони чинять геноцид українського народу!!!
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25.09.2022 18:41
+4
Segodnia ministr zaniatnosti Litvi ocen xoroso otozvalas pro Ukrainskix bezencev.Ona skazala sto primerno 52% kotoryje tut prijexali rabotajet,eto sami bolsoj procent vo vsiom ES stranax.Polse etot procent primerno 20-25%,drugix stranax jest i 3%.Ona ocen xvalilo liudej s Ukraini
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25.09.2022 19:33
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Російські вбивці вбивали людей в Україні, заробили на війні грошей, бо гвалтували і грабували мільярдами доларів.... а тепер разом з своїми самицями поїдуть до Іспанії і інших країн тратити криваві гроші...... Пане політик, що ви за нісенітницю верзете зараз???? росіяни мають бути всі відповідальні за те що вони чинять геноцид українського народу!!!
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25.09.2022 18:41 Відповісти
"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це",-якою мужністью? більшість мужиків кацапів не виходить на демонстрації невелика горстка да і то жінок чоловік 100-200 на 12 милліону москву а свалює рятує свою власну шкуру в черзі на кордонах стоять і обурються що приходиться здирати Z
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25.09.2022 18:43 Відповісти
Є тут таке, постійно помирити хочуть з "хорошими" наросєйцямі, не розуміють що хороші то тільки кожен 0.5% 😜
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25.09.2022 18:47 Відповісти
испанцы зато много чего для Украины и украинцев делают - снаряды, оружие, миллиарды, защиту беженцам.
Потому не нам заглядывать в их карманы и души.
мы им когда-нибудь чем-нибудь помогли?
отож.
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25.09.2022 19:25 Відповісти
давайте пригрівайте кацапів це Барселона і тільки початок
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25.09.2022 18:45 Відповісти
я считаю - это прекрасно. Испанцы теперь видят сами кого пригрели.
но я уже написала выше - Испания нам помогает как мало кто другой. И если представитель правительства врет что Испания поставляет только "оборонительное оружие" - ну ок, пусть говорит, значит ему так нужно.
На самом деле к нам из Испании только на днях приехали снаряды эдак несколько десятков тонн.
17 сент. 2022 г. - Испания отправила в Украину 5 транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании ... в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии, системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ
и т.д.
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25.09.2022 19:28 Відповісти
ракова пухлина русняаого неофашизму розповзається по планеті....
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25.09.2022 18:59 Відповісти
Можливо, що це входило у план їх часткової мобілізації.
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25.09.2022 19:07 Відповісти
Ще в Швейцарію полізуть ці таргани.
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25.09.2022 19:21 Відповісти
Іспанія крута країна для цілорічного туризму або життя на зароблені десь кошти, однак з високооплачуваною роботою тут туго. Бо робота тут переважно або обслуга, або прислуга. Для реалізації себе у якійсь інтелектальній сфері, краще пошукати іншу країну.
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25.09.2022 19:28 Відповісти
Есть такое. Но я бы не обобщал.
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25.09.2022 20:24 Відповісти
стройка - хорошо платят но там латиносы заправляют
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25.09.2022 21:38 Відповісти
Segodnia ministr zaniatnosti Litvi ocen xoroso otozvalas pro Ukrainskix bezencev.Ona skazala sto primerno 52% kotoryje tut prijexali rabotajet,eto sami bolsoj procent vo vsiom ES stranax.Polse etot procent primerno 20-25%,drugix stranax jest i 3%.Ona ocen xvalilo liudej s Ukraini
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25.09.2022 19:33 Відповісти
а дети с кем сидят?
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25.09.2022 21:40 Відповісти
Mozet detsadiki posli ili skoli.
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25.09.2022 21:47 Відповісти
детский сад до которого часу у вас? потому что в Испании не разрешают работать если ребенка не с кем оставить
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25.09.2022 21:56 Відповісти
Іспанський уряд хоче підкласти своїм громадянам свиню свинособаку?
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25.09.2022 20:20 Відповісти
Неймовірно...але моя донька одержала відмову.Мешкаю в Іспанії 22 роки.І таке буває.
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25.09.2022 21:09 Відповісти
какую вiдмову чего?
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25.09.2022 21:41 Відповісти
Вона приїхала до Іспанї як біженець.Ми подали всі документи.Отримали листа з відмовою.
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25.09.2022 21:48 Відповісти
брехня ты чего-то недоговариваешь - все украинские беженцы в том числе и моя семья получила разрешение на проживание - автоматически.. может быть вы не украинцы
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25.09.2022 21:52 Відповісти
Не не брехня.Дочка приехала с тещей.Документы приняли сразу без проблем Теща получила все,так же без проблем А вот с дочкой другая история.Мы ей еще в детстве сделали испанские документы такие же как у нас.Постоянно к нам приезжала,но училась в Украине.Пока училась в школе мы ей раз в 5 лет эти документы обновляли( это по закону нужно так делать)Поступила в университет в Украине.И за время учебы не обновила резиденцию.Естественно ее потеряла.Она никогда не хотела жить в Испании.Сейчас приехала,испанцы подняли документы...а там анулированная резиденция.Они уперлись.Обьяснять что ей не нужна ,,старая резиденция" а нужен статус беженца бесполезно.Просто прислали письмо с отказом и все,делай что хочешь.Бюрократия здесь пздц.А то что много украинцев в Испанию приехало и их приютили это так.Просто у нас ,,особый случай"Идиотская ситуация.
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25.09.2022 22:21 Відповісти
ну так это ваша вина что вы хотели ее всунуть на бесплатное проживание если живой спонсор - то есть отец гражданин испании который имеет доходы
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25.09.2022 22:49 Відповісти
Нам изначально не нужно было бесплатное содержание.Они прекрасно знают о нас.Для проживания в стране нужна легализация!Как ее получить? В данной ситуации через полицию. Но из за утерянной когда то резиденции они и разговаривать не хотят.К тому же дочка совершеннолетняя.Если бы не война ей эта Испания 300 лет не нужна.Она давно нам сказала что здесь жить никогда не будет.
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25.09.2022 23:09 Відповісти
это частный случай который не имеет никакого отношения к беженству - всем остальным выдают автоматически хотя документы нужно оформлять и учить язык как и везде
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25.09.2022 23:17 Відповісти
если она такое ляпнула что ей Испания не нужна тогда понятно почему ее послали если ты не уважаешь ту страну так зачем ты туда поперлась? прямо как кацапы в Украине ненавидят но прутся сюда
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25.09.2022 23:19 Відповісти
Это она не испанцам ляпнула.А нам,своим родителям еще лет несколько назад.То что случай особый согласен.Выдают да,всем.Теща без всяких вопросов все получила.
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25.09.2022 23:29 Відповісти
твоя дочь могла поехать в любую другую страну а то что она похерила испанский паспорт это глупость нужно было сначала получить резиденцию постоянную а потом жить где захочет
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25.09.2022 23:57 Відповісти
Все барыги с банковой до войны получили вилы в Испании, но не народ , не будем цифры смешивать.
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25.09.2022 21:09 Відповісти
 
 