140 тисяч українських біженців отримали прихисток в Іспанії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від самого початку повномасштабного нападу Росії Іспанія разом з усіма європейськими партнерами була в авангарді підтримки України.
Про це сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газеті La Razon, передає Цензор.НЕТ.
"Ми продемонстрували свою солідарність, надавши найбільший пакет гуманітарної допомоги, який Іспанія коли-небудь надавала одній країні. Ми продемонстрували величезну солідарність не лише з боку уряду, але й з боку всього іспанського суспільства: серед нас живуть 140 тисяч українських біженців із дуже специфічним статусом, який дозволяє їм працювати та проживати", - вказав голова відомства.
Він нагадав, що посольство Іспанії в Києві працює "як політичний жест потужної підтримки уряду Зеленського".
"Вся військова техніка, яка постачається в Україну, є оборонною, тому що вона призначена для того, щоб українська армія могла захистити свою територіальну цілісність, свою свободу, свій суверенітет, свою демократію і насамперед беззахисних цивільних осіб", - наголосив Альбарес.
При цьому голова іспанської дипломатії закликав журналістів не повсюджувати інформацію щодо типів зброї та термінів доставки: "Ви повинні розуміти, що якщо ми хочемо допомогти Україні, то чим менше ми будемо говорити про те, який засіб, в який час і через які пункти потрапляє в країну, тим краще".
Разом з тим Альбарес зауважив, що Іспанія готова прийняти російських дезертирів, бо це теж допомога Україні.
"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це", - переконаний міністр закордонних справ.
Він нагадав, що європейці не позбавили росіян можливості отримати візи, залишили відкритими двері для тих, хто відповідає певним умовам.
Будь ласка, зачекайте...
Потому не нам заглядывать в их карманы и души.
мы им когда-нибудь чем-нибудь помогли?
отож.
но я уже написала выше - Испания нам помогает как мало кто другой. И если представитель правительства врет что Испания поставляет только "оборонительное оружие" - ну ок, пусть говорит, значит ему так нужно.
На самом деле к нам из Испании только на днях приехали снаряды эдак несколько десятков тонн.
17 сент. 2022 г. - Испания отправила в Украину 5 транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании ... в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии, системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ
и т.д.
свинюсвинособаку?