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140 тысяч украинских беженцев получили убежище в Испании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці,європа,іспанія

С самого начала полномасштабного нападения России Испания вместе со всеми европейскими партнерами находилась в авангарде поддержки Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Razon, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продемонстрировали свою солидарность, предоставив самый большой пакет гуманитарной помощи, который Испания когда-либо оказывала одной стране. Мы продемонстрировали огромную солидарность не только со стороны правительства, но и со стороны всего испанского общества: среди нас живут 140 тысяч украинских беженцев с очень специфическим статусом, позволяющим им работать и проживать", - отметил глава ведомства.

Он напомнил, что посольство Испании в Киеве работает "как политический жест мощной поддержки правительства Зеленского".

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"Вся военная техника, поставляемая в Украину, является оборонной, потому что она предназначена для того, чтобы украинская армия могла защитить свою территориальную целостность, свою свободу, свой суверенитет, свою демократию и, прежде всего, беззащитных гражданских лиц", - подчеркнул Альбарес.

При этом глава испанской дипломатии призвал журналистов не распространять информацию о типах оружия и сроках доставки: "Вы должны понимать, что если мы хотим помочь Украине, то чем меньше мы будем говорить о том, какое средство, в какое время и через какие пункты попадает в страну, тем лучше".

Вместе с тем Альбарес отметил, что Испания готова принять российских дезертиров, потому что это тоже помощь Украине.

"Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации, рискуя заключением и даже жизнью. Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена ​​возможность сделать это", - убежден министр иностранных дел.

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Он напомнил, что европейцы не лишили россиян возможности получить визы, оставили открытыми двери для тех, кто отвечает определенным условиям.
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Топ комментарии
+7
давайте пригрівайте кацапів це Барселона і тільки початок
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25.09.2022 18:45
+4
Російські вбивці вбивали людей в Україні, заробили на війні грошей, бо гвалтували і грабували мільярдами доларів.... а тепер разом з своїми самицями поїдуть до Іспанії і інших країн тратити криваві гроші...... Пане політик, що ви за нісенітницю верзете зараз???? росіяни мають бути всі відповідальні за те що вони чинять геноцид українського народу!!!
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25.09.2022 18:41
+4
Segodnia ministr zaniatnosti Litvi ocen xoroso otozvalas pro Ukrainskix bezencev.Ona skazala sto primerno 52% kotoryje tut prijexali rabotajet,eto sami bolsoj procent vo vsiom ES stranax.Polse etot procent primerno 20-25%,drugix stranax jest i 3%.Ona ocen xvalilo liudej s Ukraini
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25.09.2022 19:33
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Російські вбивці вбивали людей в Україні, заробили на війні грошей, бо гвалтували і грабували мільярдами доларів.... а тепер разом з своїми самицями поїдуть до Іспанії і інших країн тратити криваві гроші...... Пане політик, що ви за нісенітницю верзете зараз???? росіяни мають бути всі відповідальні за те що вони чинять геноцид українського народу!!!
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25.09.2022 18:41 Ответить
"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи ув'язненням і навіть життям. Тим, хто намагається виїхати з країни, має бути надана можливість зробити це",-якою мужністью? більшість мужиків кацапів не виходить на демонстрації невелика горстка да і то жінок чоловік 100-200 на 12 милліону москву а свалює рятує свою власну шкуру в черзі на кордонах стоять і обурються що приходиться здирати Z
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25.09.2022 18:43 Ответить
Є тут таке, постійно помирити хочуть з "хорошими" наросєйцямі, не розуміють що хороші то тільки кожен 0.5% 😜
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25.09.2022 18:47 Ответить
испанцы зато много чего для Украины и украинцев делают - снаряды, оружие, миллиарды, защиту беженцам.
Потому не нам заглядывать в их карманы и души.
мы им когда-нибудь чем-нибудь помогли?
отож.
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25.09.2022 19:25 Ответить
давайте пригрівайте кацапів це Барселона і тільки початок
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25.09.2022 18:45 Ответить
я считаю - это прекрасно. Испанцы теперь видят сами кого пригрели.
но я уже написала выше - Испания нам помогает как мало кто другой. И если представитель правительства врет что Испания поставляет только "оборонительное оружие" - ну ок, пусть говорит, значит ему так нужно.
На самом деле к нам из Испании только на днях приехали снаряды эдак несколько десятков тонн.
17 сент. 2022 г. - Испания отправила в Украину 5 транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании ... в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии, системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ
и т.д.
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25.09.2022 19:28 Ответить
ракова пухлина русняаого неофашизму розповзається по планеті....
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25.09.2022 18:59 Ответить
Можливо, що це входило у план їх часткової мобілізації.
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25.09.2022 19:07 Ответить
Ще в Швейцарію полізуть ці таргани.
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25.09.2022 19:21 Ответить
Іспанія крута країна для цілорічного туризму або життя на зароблені десь кошти, однак з високооплачуваною роботою тут туго. Бо робота тут переважно або обслуга, або прислуга. Для реалізації себе у якійсь інтелектальній сфері, краще пошукати іншу країну.
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25.09.2022 19:28 Ответить
Есть такое. Но я бы не обобщал.
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25.09.2022 20:24 Ответить
стройка - хорошо платят но там латиносы заправляют
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25.09.2022 21:38 Ответить
Segodnia ministr zaniatnosti Litvi ocen xoroso otozvalas pro Ukrainskix bezencev.Ona skazala sto primerno 52% kotoryje tut prijexali rabotajet,eto sami bolsoj procent vo vsiom ES stranax.Polse etot procent primerno 20-25%,drugix stranax jest i 3%.Ona ocen xvalilo liudej s Ukraini
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25.09.2022 19:33 Ответить
а дети с кем сидят?
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25.09.2022 21:40 Ответить
Mozet detsadiki posli ili skoli.
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25.09.2022 21:47 Ответить
детский сад до которого часу у вас? потому что в Испании не разрешают работать если ребенка не с кем оставить
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25.09.2022 21:56 Ответить
Іспанський уряд хоче підкласти своїм громадянам свиню свинособаку?
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25.09.2022 20:20 Ответить
Неймовірно...але моя донька одержала відмову.Мешкаю в Іспанії 22 роки.І таке буває.
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25.09.2022 21:09 Ответить
какую вiдмову чего?
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25.09.2022 21:41 Ответить
Вона приїхала до Іспанї як біженець.Ми подали всі документи.Отримали листа з відмовою.
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25.09.2022 21:48 Ответить
брехня ты чего-то недоговариваешь - все украинские беженцы в том числе и моя семья получила разрешение на проживание - автоматически.. может быть вы не украинцы
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25.09.2022 21:52 Ответить
Не не брехня.Дочка приехала с тещей.Документы приняли сразу без проблем Теща получила все,так же без проблем А вот с дочкой другая история.Мы ей еще в детстве сделали испанские документы такие же как у нас.Постоянно к нам приезжала,но училась в Украине.Пока училась в школе мы ей раз в 5 лет эти документы обновляли( это по закону нужно так делать)Поступила в университет в Украине.И за время учебы не обновила резиденцию.Естественно ее потеряла.Она никогда не хотела жить в Испании.Сейчас приехала,испанцы подняли документы...а там анулированная резиденция.Они уперлись.Обьяснять что ей не нужна ,,старая резиденция" а нужен статус беженца бесполезно.Просто прислали письмо с отказом и все,делай что хочешь.Бюрократия здесь пздц.А то что много украинцев в Испанию приехало и их приютили это так.Просто у нас ,,особый случай"Идиотская ситуация.
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25.09.2022 22:21 Ответить
ну так это ваша вина что вы хотели ее всунуть на бесплатное проживание если живой спонсор - то есть отец гражданин испании который имеет доходы
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25.09.2022 22:49 Ответить
Нам изначально не нужно было бесплатное содержание.Они прекрасно знают о нас.Для проживания в стране нужна легализация!Как ее получить? В данной ситуации через полицию. Но из за утерянной когда то резиденции они и разговаривать не хотят.К тому же дочка совершеннолетняя.Если бы не война ей эта Испания 300 лет не нужна.Она давно нам сказала что здесь жить никогда не будет.
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25.09.2022 23:09 Ответить
это частный случай который не имеет никакого отношения к беженству - всем остальным выдают автоматически хотя документы нужно оформлять и учить язык как и везде
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25.09.2022 23:17 Ответить
если она такое ляпнула что ей Испания не нужна тогда понятно почему ее послали если ты не уважаешь ту страну так зачем ты туда поперлась? прямо как кацапы в Украине ненавидят но прутся сюда
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25.09.2022 23:19 Ответить
Это она не испанцам ляпнула.А нам,своим родителям еще лет несколько назад.То что случай особый согласен.Выдают да,всем.Теща без всяких вопросов все получила.
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25.09.2022 23:29 Ответить
твоя дочь могла поехать в любую другую страну а то что она похерила испанский паспорт это глупость нужно было сначала получить резиденцию постоянную а потом жить где захочет
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25.09.2022 23:57 Ответить
Все барыги с банковой до войны получили вилы в Испании, но не народ , не будем цифры смешивать.
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25.09.2022 21:09 Ответить
 
 