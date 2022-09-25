140 тысяч украинских беженцев получили убежище в Испании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С самого начала полномасштабного нападения России Испания вместе со всеми европейскими партнерами находилась в авангарде поддержки Украины.
Об этом сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Razon, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продемонстрировали свою солидарность, предоставив самый большой пакет гуманитарной помощи, который Испания когда-либо оказывала одной стране. Мы продемонстрировали огромную солидарность не только со стороны правительства, но и со стороны всего испанского общества: среди нас живут 140 тысяч украинских беженцев с очень специфическим статусом, позволяющим им работать и проживать", - отметил глава ведомства.
Он напомнил, что посольство Испании в Киеве работает "как политический жест мощной поддержки правительства Зеленского".
"Вся военная техника, поставляемая в Украину, является оборонной, потому что она предназначена для того, чтобы украинская армия могла защитить свою территориальную целостность, свою свободу, свой суверенитет, свою демократию и, прежде всего, беззащитных гражданских лиц", - подчеркнул Альбарес.
При этом глава испанской дипломатии призвал журналистов не распространять информацию о типах оружия и сроках доставки: "Вы должны понимать, что если мы хотим помочь Украине, то чем меньше мы будем говорить о том, какое средство, в какое время и через какие пункты попадает в страну, тем лучше".
Вместе с тем Альбарес отметил, что Испания готова принять российских дезертиров, потому что это тоже помощь Украине.
"Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации, рискуя заключением и даже жизнью. Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена возможность сделать это", - убежден министр иностранных дел.
Он напомнил, что европейцы не лишили россиян возможности получить визы, оставили открытыми двери для тех, кто отвечает определенным условиям.
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Потому не нам заглядывать в их карманы и души.
мы им когда-нибудь чем-нибудь помогли?
отож.
но я уже написала выше - Испания нам помогает как мало кто другой. И если представитель правительства врет что Испания поставляет только "оборонительное оружие" - ну ок, пусть говорит, значит ему так нужно.
На самом деле к нам из Испании только на днях приехали снаряды эдак несколько десятков тонн.
17 сент. 2022 г. - Испания отправила в Украину 5 транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании ... в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии, системы ПВО, боеприпасы и зимнюю форму для ВСУ
и т.д.
свинюсвинособаку?