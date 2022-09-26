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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Фон дер Ляєн і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

столтенберг,ляєн

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальшу підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  у твіттері після закінчення зустрічі, яка відбулася у понеділок у Брюсселі у стінах Європейської комісії, написав Столтенберг.

"Приємно знову зустрітися з президенткою фон дер Ляєн. Ми обговорили агресію Росії проти України та посилення підтримки України", - повідомив він.

Столтенберг також зазначив, що співпраця НАТО-ЄС "сприяє безпеці та стабільності". "Тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", - додав генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важливо, щоб союзники з НАТО продовжували нарощувати підтримку, - Столтенберг провів зустріч з Кулебою

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) фон дер Ляєн Урсула (763)


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кукушка хвалит ...
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26.09.2022 21:05 Відповісти
пора уже потихоньку раССею дерибанить..
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26.09.2022 21:06 Відповісти
декларації виголошувати - не мішки тягати!
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26.09.2022 21:08 Відповісти
Столтенберг - найслабіший генсек НАТО на моєї памьяті - ні риба ні раком...
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26.09.2022 21:12 Відповісти
І чого Фон дер Ляєн не канцлер Німеччини? Шкода, шкода!
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26.09.2022 21:16 Відповісти
Коли вони вже наговоряться? Чекають радіоактивної хмари з боку ЗАЕС? А мо роблять ставки: де ботоксний підірве тактичну боєголовку і чи накриє Європу?

Якщо ви вже вирішили знищити московію руками українців, то допомагайте, а не язиками ляпайте. Чи ще не увесь гешефт від війни отримали?
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26.09.2022 21:28 Відповісти
 
 