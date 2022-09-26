Фон дер Ляєн і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальшу підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері після закінчення зустрічі, яка відбулася у понеділок у Брюсселі у стінах Європейської комісії, написав Столтенберг.

"Приємно знову зустрітися з президенткою фон дер Ляєн. Ми обговорили агресію Росії проти України та посилення підтримки України", - повідомив він.

Столтенберг також зазначив, що співпраця НАТО-ЄС "сприяє безпеці та стабільності". "Тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію для розвитку нашого партнерства", - додав генсек НАТО.

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