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Окупанти 26 вересня обстріляли 4 громади Сумщини, зафіксовано 43 прильоти, жертв немає, - ОВА

сумщина,війна

Російські окупанти обстріляли сьогодні чотири громади на території Сумської області, зафіксовано 42 "прильоти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог обстріляв 4 громади - Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 42 "прильоти" по прикордонню", - зазначив він.

Так, територію Краснопільської громади після 09:00 росіяни обстріляли із самохідної артилерійської установки (12 "приходів"), без руйнувань. Крім того, о 19:00 був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 "приходів").

"Білопільська громада: майже о 10 годині з території Росії ворог вів вогонь, це був один "прихід" із міномету", - повідомив Живицький.

На території Шалигинської громади о 14:00 по околицях сіл було здійснено ракетний обстріл - з території Росії окупанти випустили шість ракет з гелікоптера. Було пошкоджено лінії електромереж. Крім того, майже о 16:00 окупанти вдарили по громаді ще й з мінометів (2 "приходи").

"Близько 20 години армійці РФ відкрили вогонь із артилерії. Попередньо, ворог використав ствольну артилерію - близько 11 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів з гранатомету та близько 20 кулеметних та автоматних черг", - написав голова ОВА.

По території Середино-Будської громади близько 18:00 окупанти вдарили з мінометів (6 "приходів").

"В усіх випадках - без жертв", - повідомив Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині день 25 вересня минув без артилерійських обстрілів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561)


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Орки взяли в плен своих же мобилизованных солдат.

«Ограничили походы в туалет. Сказали, что воды и еды давать вообще не будут».

Ваньки, сдавайтесь сразу в плен ВСУ - у нас хотя бы кормят
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27.09.2022 00:48 Відповісти
БIднI I нещаcнI люди, яким выпало нещастя жити поряд з рашкою
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27.09.2022 00:49 Відповісти
Скоро не буде раші ,а буде країна ізгой

. Вірим в ЗСУ і в підтримку наших партнерів .
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27.09.2022 00:54 Відповісти
це нещастя випало всім українцям = ми або *********** кацапню на 101 славянський улус,
або таки знову перевісимо це все на дітей і онуків....
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27.09.2022 01:25 Відповісти
і це буде довічно, доки кацапня не тільки в дирку буде ходити - а і жрати з неї....
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27.09.2022 01:06 Відповісти
ви їх вибираете? - ви даете їм можливисть вас грабувати?
до чого стони? - від нас тільки хаймарси.
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27.09.2022 01:32 Відповісти
 
 