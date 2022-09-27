Окупанти 26 вересня обстріляли 4 громади Сумщини, зафіксовано 43 прильоти, жертв немає, - ОВА

Російські окупанти обстріляли сьогодні чотири громади на території Сумської області, зафіксовано 42 "прильоти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог обстріляв 4 громади - Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 42 "прильоти" по прикордонню", - зазначив він.

Так, територію Краснопільської громади після 09:00 росіяни обстріляли із самохідної артилерійської установки (12 "приходів"), без руйнувань. Крім того, о 19:00 був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 "приходів").

"Білопільська громада: майже о 10 годині з території Росії ворог вів вогонь, це був один "прихід" із міномету", - повідомив Живицький.

На території Шалигинської громади о 14:00 по околицях сіл було здійснено ракетний обстріл - з території Росії окупанти випустили шість ракет з гелікоптера. Було пошкоджено лінії електромереж. Крім того, майже о 16:00 окупанти вдарили по громаді ще й з мінометів (2 "приходи").

"Близько 20 години армійці РФ відкрили вогонь із артилерії. Попередньо, ворог використав ствольну артилерію - близько 11 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів з гранатомету та близько 20 кулеметних та автоматних черг", - написав голова ОВА.

По території Середино-Будської громади близько 18:00 окупанти вдарили з мінометів (6 "приходів").

"В усіх випадках - без жертв", - повідомив Живицький.

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