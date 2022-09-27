УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9452 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 492 0
війна (56107) Миколаївська область (1819) евакуація (1920) Кім Віталій (452)

Про обов’язкову евакуацію з Миколаївщини наразі не йдеться, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віталій,кім

Про обов’язкову евакуацію з Миколаївщини напередодні опалювального сезону наразі не йдеться, хоча логістику побудували.

Про це сказав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про обов’язкову евакуацію з Миколаївщини напередодні опалювального сезону наразі не йдеться, хоча логістику ми про всяк випадок побудували. Ситуація різна в обласному центрі і в населених пунктах області. В місті вона складніша, бо тут переважає централізоване опалення, а в області ця мережа розгалужена, тому ризики набагато менші", - сказав Кім.

При цьому він зазначив, що у стані війни кожен має готуватися до складних умов, адже передбачити військові ризики неможливо.

Також читайте: Влада Миколаївської області має план евакуації у разі аварії на Південноукраїнській АЕС, - Кім

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 