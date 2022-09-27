Первинне оперативне розмінування деокупованих територій триватиме рік, - МВС

Спочатку розміновують дороги, під’їзди до населених пунктів. Потім - прибудинкові ділянки та цивільну інфраструктуру.

Про це заявила речниця МВС Альона Матвєєва на брифінгу в Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ключовий аспект - розмінування території. Ми зорієнтовані, що первинне розмінування на деокупованих територіях буде проводитися упродовж року. Первинне оперативне розмінування передбачає, що на певній деокупованій території розпочинається розмінування доріг, під’їздів до населеного пункту. Потім — прибудинкових ділянок, цивільної інфраструктури (у тому числі критичної) та територій довкола населених пунктів", - повідомила Матвєєва.

Так, загалом з 8 вересня піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 561 га території, понад 94 км автомобільних доріг, понад 35 км ліній електропередач та 25 км газопроводів, 9 км залізничного полотна та 31 об’єкт. Під час обстежень виявлено та знешкоджено понад 8 тис. од. вибухонебезпечних предметів. На сьогодні на деокупованих територіях Харківщини працює 26 піротехнічних розрахунків ДСНС. Це 133 осіб та 50 од. техніки.

Працівники вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів здійснили 461 виїзд, обстежили територію загальною площею 811,2 га. Вилучено понад 15,5 тис. вибухонебезпечних предметів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими, - ОВА