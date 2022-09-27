2 977 3
Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Менше 6% територій Харківської області залишаються окупованими російськими загарбниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов.
"Ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше", - зазначив очільник ОВА.
Синєгубов нагадав, що росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Куп’янськ. За минулу добу 9 людей загинули, 5 людей дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар27.09.2022 14:37 Відповісти Мені подобається 3
Urs
показати весь коментар27.09.2022 15:09 Відповісти Мені подобається 1
Tutu Tutukin
показати весь коментар27.09.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...