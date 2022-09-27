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Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Менше 6% територій Харківської області залишаються окупованими російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Ще 6% нашої області залишаються тимчасово окупованими. Наразі вже трохи менше", - зазначив очільник ОВА.

Синєгубов нагадав, що росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема Куп’янськ. За минулу добу 9 людей загинули, 5 людей дістали  поранення.

Читайте: ЗСУ визволили Куп’янськ-Вузловий - одну з найбільших залізничних логістичних розв’язок на Харківщині, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Це - особисто мої судження, але в мене є таке припущення, що Купʼянськ-Вузловий - це новий напрямок постачання бавовни в Сватове - з півночного заходу. А з південного заходу вже раніше прилітало...
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27.09.2022 14:37 Відповісти
"я сейчас покажу карту, откуда будет готовиться нападение на кацапов": заход нескольких подразделений со стороны Ковшаровки, и выход их в тылы на линию Песчаное - Песчаное, спровоцирует панику итак уже охреневших кацовойск в Глушковке, Колесниковке и Кругляковке. Интересно в каком состоянии переправа Сеньково-Кругляковка... Как только нам удастся возобновить там переправу, так сразу кацапы побегут из Боровой по единственно оставшейся дороге на Першотравневе. И вот тогда ж\д станция в Сватово окажется в досягаемости 155мм стволки со всего берега водохранилища.
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Мост на Сеньково разбит.Переправу там поставить сложно из-за земляной дамбы.
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27.09.2022 15:23 Відповісти
 
 